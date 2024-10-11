نزلاء دبي يفوزون بكأس القارات الرابعة للشطرنج للسجناء

وأضاف السجين "أ.ع." أن بطولة الشطرنج الدولية "كانت تجربة رائعة" وأنه يحب الشطرنج "منذ الطفولة". واعتبر البطولة بمثابة إنجاز شخصي، حيث سمحت له بالتعرف على قدراته في لعبة تجمع بين الاستراتيجية العقلية والمشاركة البدنية. كما شكر شرطة دبي على إتاحة الفرصة له للمشاركة.