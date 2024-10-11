نزلاء دبي يفوزون بكأس القارات الرابعة للشطرنج للسجناء
توج نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي أبطالاً في بطولة كأس القارات الرابعة للشطرنج للسجناء، التي اختتمت مؤخراً، بعد تفوقهم على 116 فريقاً من 51 دولة.
وأشرف الاتحاد الدولي للشطرنج على الحدث الذي أقيم عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أيام، والذي نظمه مكتب عمدة مقاطعة "كوك" في شيكاغو.
وتنافس ستة لاعبين من دبي في بطولة كأس القارات للشطرنج للسجناء، وتم اختيارهم بعد منافسة محلية شارك فيها 250 نزيلا سبق أن شاركوا في بطولة داخلية نظمت بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج والثقافة.
وأقيمت خمس جولات في بطولة كأس القارات الرابعة للشطرنج للسجناء، وفي الجولة النهائية تغلب فريق نزلاء شرطة دبي على فريق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من السلفادور.
وقال أحد نزلاء مؤسسة السجون في دبي، بي بي، إن "المباراة النهائية ضد الفريق السلفادوري كانت صعبة للغاية، لكننا فزنا في النهاية"، معرباً عن "تقديره للدعم المستمر الذي قدمته لهم السلطات".
وأضاف السجين "أ.ع." أن بطولة الشطرنج الدولية "كانت تجربة رائعة" وأنه يحب الشطرنج "منذ الطفولة". واعتبر البطولة بمثابة إنجاز شخصي، حيث سمحت له بالتعرف على قدراته في لعبة تجمع بين الاستراتيجية العقلية والمشاركة البدنية. كما شكر شرطة دبي على إتاحة الفرصة له للمشاركة.
وهنأ اللواء مروان جلفار مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي الفريق، وقال: "تحرص شرطة دبي على إشراك النزلاء في العديد من البطولات الرياضية والألعاب الذهنية والبرامج التعليمية والتدريبية على المستوى المحلي والعالمي كل عام.
وأضاف أن "هذه الأنشطة ضرورية لتحسين الصحة البدنية، وتوجيه الطاقة بشكل منتج، ومساعدة الناس فكريًا وعاطفيًا. علاوة على ذلك، فهي تساعد في ملء وقت فراغهم وزيادة الدافعية من خلال المسابقات الفردية والجماعية".