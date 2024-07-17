نداء للمساعدة في التعرف على متوفى مجهول الهوية

يحث مركز شرطة القصيص كل من يتعرف على الشخص أو لديه أي معلومات تخص هويته بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901.

وتطلب شرطة دبي المساعدة من الجمهور للتعرف على شخص عثر عليه ميتاً في الإمارة.