الإمارات
نداء للمساعدة في التعرف على متوفى مجهول الهوية
يمكن إرسال أي معلومات للمساعدة في التعرف على المتوفى إلى مركز شرطة القصيص
يحث مركز شرطة القصيص كل من يتعرف على الشخص أو لديه أي معلومات تخص هويته بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901.
وتطلب شرطة دبي المساعدة من الجمهور للتعرف على شخص عثر عليه ميتاً في الإمارة.
حيث تم العثور على الرجل المجهول في المحيصنة 2 في دبي ولم يكن لديه وثائق هوية، وتم تحويل جثته إلى الإدارة العامة للطب الشرعي وعلم الجريمة لتحديد أسباب الوفاة.
ويدعو مركز شرطة القصيص كل من يتعرف على الشخص أو لديه أي معلومات تخص هويته على التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901. وفي حالة الاتصال من خارج دبي، يرجى وضع رمز المنطقة 04 قبل الرقم.