نداء عاجل لإنقاذ السلاحف البحرية العالقة على شواطئ دبي

في مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز ، شارك متحدث باسم محمية إعادة تأهيل السلاحف سبب أهمية عدم إزالة الطحالب الموجود على أجسام السلاحف. قال المتحدث: "تحتوي هذه الطحالب على نهايات عصبية وفي بعض الأحيان يتم معها نزع بعض جلود السلاحف". "يمكن أن يسبب ذلك التهابات ثانوية في الجلد وهو مؤلم للغاية. لذلك، من المهم إبقاء السلاحف على منشفة مبللة أو مستوى منخفض من الماء. كما أن المياه العذبة مقبولة أسفل فتحتي الأنف".