نداء العقل من أجل اليمن.. الإمارات تدعو لضبط النفس وتغليب لغة الحوار

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الأشقاء في اليمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكرت الإمارات أنها "تتابع بقلق التطورات الأخيرة التي شهدها اليمن، وتعرب عن أسفها إزاء التصعيد المستمر".

وشددت الدولة على أهمية خفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للغة الحوار بدلاً من المواجهة، ومعالجة الخلافات القائمة بين الأشقاء اليمنيين.

وأكدت الإمارات أن ذلك يجب أن يتم من خلال نهج عقلاني ومسؤول يقدم مصلحة الوطن وشعبه، ويضع أولوية البناء والاستقرار والازدهار في مقدمة الاعتبارات.

وأضافت الإمارات أن خفض التصعيد والحوار البناء يظلان الطريق الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، بما يسهم في تحقيق استقرار دائم في اليمن والمنطقة، ويلبي تطلعات الشعوب في الأمن والرخاء.