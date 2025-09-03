"نخيل مول" يصبح "نخلة جميرا مول"

أعلنت شركة دبي القابضة لإدارة الأصول (DHAM)، المالك والمشغل لواحدة من أكبر محافظ التجزئة في دبي، رسمياً عن تغيير اسم "نخيل مول" إلى "بالم جميرا مول".
بالتزامن مع تجديد هوية المركز التجاري، كشف المركز التجاري عن قسمه المُعاد تطويره في 3 سبتمبر، مُرحبًا بمجموعة رائعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجال الأزياء وأسلوب الحياة والمطاعم. يضم القسم الجديد دور أزياء عالمية مثل بول سميث، وبوس، ولاكوست، وبولو رالف لورين، وساندرو، وماجي، ولولوليمون، إلى جانب علامات تجارية محلية وإقليمية مفضلة مثل ذا غيفينغ موفمنت، ولايم، و12 ستورز. وتُعزز الإكسسوارات الفاخرة وعلامات أزياء الأطفال مثل فورلا، وسواروفسكي، وجاكادي، وبابلوسكي، جاذبية المركز العائلية.
ارتقى مشهد تناول الطعام في نخلة جميرا مول بوصول مطاعم جديدة، بما في ذلك "هوم بيكري"، و"برانش آند كيك"، و"لو ماجليس"، و"البيروتي"، و"%أرابيكا"، والمطعمين العالميين الشهيرين "كونجيكي هوتوتوجيسو" و"جيو كاكو". كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتصاميم ترفيهية وتصاميم فريدة من "ليغو" و"كارتيل"، مما يضمن استمرار المركز في تقديم تجربة حياة غامرة.
منذ افتتاحه عام ٢٠١٩، رسّخ نخلة جميرا مول مكانته كوجهة رئيسية، يستقبل ملايين الزوار سنويًا. بهويته المتجددة وجناحه المُعاد تطويره، يهدف دهام إلى إرساء معايير جديدة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في دبي، بما يتماشى مع استراتيجيته الأوسع نطاقًا لإنشاء وجهات عصرية نابضة بالحياة في جميع أنحاء المدينة.
وبالإضافة إلى جاذبيته الطهوية، يحتفظ المركز التجاري بمركز تناول الطعام الشهير West Rooftop، والذي يضم مطاعم مثل 3 Cuts، وSamakje، وGatsby، وChalet Berezka، وCheesefarm.