"نخيل مول" يصبح "نخلة جميرا مول"

أعلنت شركة دبي القابضة لإدارة الأصول (DHAM)، المالك والمشغل لواحدة من أكبر محافظ التجزئة في دبي، رسمياً عن تغيير اسم "نخيل مول" إلى "بالم جميرا مول".

بالتزامن مع تجديد هوية المركز التجاري، كشف المركز التجاري عن قسمه المُعاد تطويره في 3 سبتمبر، مُرحبًا بمجموعة رائعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجال الأزياء وأسلوب الحياة والمطاعم. يضم القسم الجديد دور أزياء عالمية مثل بول سميث، وبوس، ولاكوست، وبولو رالف لورين، وساندرو، وماجي، ولولوليمون، إلى جانب علامات تجارية محلية وإقليمية مفضلة مثل ذا غيفينغ موفمنت، ولايم، و12 ستورز. وتُعزز الإكسسوارات الفاخرة وعلامات أزياء الأطفال مثل فورلا، وسواروفسكي، وجاكادي، وبابلوسكي، جاذبية المركز العائلية.