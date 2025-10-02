"نحن بخير": مقيمة في الإمارات تنجو بقاربها من الاعتراض الإسرائيلي وتواصل الإبحار نحو غزة

"نحن بخير"، جاءت الرسالة من الدكتورة زهيرة سومار، المقيمة في الإمارات، وهي جزء من أسطول "الصمود العالمي"، الذي يواصل الإبحار نحو غزة، حتى في الوقت الذي تم فيه اعتراض سفن أخرى من القافلة.

وفقاً لآخر المستجدات التي شاركتها الدكتورة زهيرة، فإن القارب الذي تستقله، واسمه "فير ليدي" (Fair Lady)، هو الأخير في الأسطول وقد تمكن من التهرب من الاعتراض. في حوالي الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت الإمارات يوم الخميس، قالت لصحيفة خليج تايمز: "نحن بخير. نواصل الإبحار نحو غزة." وأضافت أن عدة قوارب لم يتم اعتراضها بعد، وكانت تأمل أن يتمكن عدد قليل منها على الأقل من الوصول إلى الوجهة لتقديم المساعدات.

في وقت سابق، حوالي الساعة 4 صباحاً بتوقيت الإمارات، نشرت الدكتورة زهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن سفينة حربية اقتربت من سفينتها. وكتبت: "لقد تواصلت معنا. قد نحتاج إلى رمي الهواتف قريباً، في حال لم تسمعوا مني مرة أخرى." وبعد حوالي نصف ساعة، نشرت تحديثاً يفيد بأنهم لم يتم اعتراضهم بعد: "السفينة الحربية لم تقترب. إنها قريبة منا، لكن أعتقد أنها مشغولة بالقوارب الأخرى."

اعتراض غير قانوني لـ قارباً

وفقاً لمنشورات الحساب الرسمي لأسطول "الصمود العالمي"، فإن قاربها هو من بين ما لا يقل عن سفينة، تبعد الآن 46 ميلاً بحرياً فقط عن غزة.

تم اعتراض ما لا يقل عن قارباً من الأسطول من قبل القوات الإسرائيلية، التي بدأت بالصعود إلى السفن والسيطرة عليها. وتظهر مقاطع فيديو نشرها الحساب قوات تقتحم السفينة "ألما"، التي كان على متنها شخصاً.

وأشار الحساب إلى أن "البث المباشر والاتصالات انقطعت. وضع المشاركين والطاقم لا يزال غير مؤكد. هذا هجوم غير قانوني على إنسانيين عزّل." كما أظهرت مقاطع فيديو شاركتها الدكتورة زهيرة وآخرون على متن السفن المختلفة قوات إسرائيلية تطلق مدافع المياه على قوارب الأسطول.