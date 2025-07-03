"نحن النساء" لـ"خليج تايمز" يعود إلى دبي في دورته الثالثة

انكشف السر: لم يكن هناك وقت أفضل من الآن لتكوني امرأة طموحة، وخاصةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تؤمن بمساعدة النساء على تحقيق أحلامهن. مع توافد عدد من الطامحات إلى البلاد سعياً وراء فرصة تحويل أفكارهن التجارية إلى واقع ملموس، ووضع خطط محلية ومبتكرة، تُعدّ هذه اللحظة مثالية لفعالية "نحن النساء " التي تنظمها صحيفة "خليج تايمز "، والتي ستعود في نسختها الثالثة إلى فندق "العنوان سكاي فيو" بدبي في 29 أكتوبر 2025.
سيقام المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد - والذي يجمع النساء من مجال ريادة الأعمال للحديث عن تجاربهن وتحدياتهن ونصائحهن للتغلب على العقبات - تحت إشراف الصحفية المرشحة لجائزة إيمي باركا دوت بالتعاون مع KT Events.
تحتفي السلسلة بإنجازات النساء في مختلف المجالات - من صانعات السياسات والسياسيات إلى المؤثرات ورائدات الأعمال - اللواتي يقدمن نصائح عملية وقصصًا وحلولًا آنية للتحديات التي تواجهها النساء في مكان العمل يوميًا. في الماضي، استضاف مسرح "نحن النساء " في الإمارات العربية المتحدة شخصيات بارزة مثل أول مخرجة أفلام إماراتية نايلة الخاجة، والرياضية البارالمبية جيسيكا سميث، ومقدمة البودكاست تريسي هرموش، والمؤثرة نور ستارز، والرياضية الإماراتية هناء نابلسي، ومؤسسة سينما عقيل بثينة كاظم، وسهيلة غباش من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وغيرهن.
تتولى إدارة هذا الحدث الصحفية الهندية الشهيرة باركا دوت، التي كانت في طليعة الحوار حول تمكين المرأة في الهند. وهي صحفية مرشحة لجائزة إيمي وكاتبة عمود في صحيفة واشنطن بوست ، ومنسقة مؤتمر "نحن النساء" ، مما جعله مؤتمرًا رائدًا يركز على المرأة في الهند.
في معرض حديثها عن ملتقى الإمارات العربية المتحدة، قالت دوت: "يجمع هذا المؤتمر النساء من جميع مناحي الحياة ومراحل النمو ، مما يتيح لهن فرصًا للتواصل والتشبيك وإيجاد حلول لمشاكل لم يكنّ يعلمن بوجودها في بعض الأحيان. نهدف إلى تثقيف النساء وتمكينهن وإلقاء الضوء على القضايا التي تؤثر على حياة النساء اليومية. معًا، يمكننا إيجاد حل، وسبيل للمضي قدمًا."
قالت دوت سابقًا: "غالبًا ما يكون الوصول إلى القمة ثمنًا للوحدة"، مضيفةً أنه من خلال تجربتها، "في كل مرحلة، عليكِ أن تُكافحي بجدٍّ أكبر، وعندما تُحققين النجاح، سيحاول البعض معاقبتكِ على طموحكِ واحترافيتكِ وكفاءتكِ. أحيانًا، تُلفتين الأنظار بسهولة لأنكِ امرأةٌ تعملين في وظيفةٍ مرتبطةٍ بالرجل. لكن في بعض الأحيان، ولأنهم يلاحظونكِ أكثر، يُصدرون عليكِ أحكامًا أكثر. لكن هنا، من خلال هذا المؤتمر، نعمل على بناء جماعتنا الخاصة، نظام دعمنا الصغير الذي يُمكنه أن يُساعدنا على تجاوز أي صعوبات."
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