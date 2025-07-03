"نحن النساء" لـ"خليج تايمز" يعود إلى دبي في دورته الثالثة

قالت دوت سابقًا: "غالبًا ما يكون الوصول إلى القمة ثمنًا للوحدة"، مضيفةً أنه من خلال تجربتها، "في كل مرحلة، عليكِ أن تُكافحي بجدٍّ أكبر، وعندما تُحققين النجاح، سيحاول البعض معاقبتكِ على طموحكِ واحترافيتكِ وكفاءتكِ. أحيانًا، تُلفتين الأنظار بسهولة لأنكِ امرأةٌ تعملين في وظيفةٍ مرتبطةٍ بالرجل. لكن في بعض الأحيان، ولأنهم يلاحظونكِ أكثر، يُصدرون عليكِ أحكامًا أكثر. لكن هنا، من خلال هذا المؤتمر، نعمل على بناء جماعتنا الخاصة، نظام دعمنا الصغير الذي يُمكنه أن يُساعدنا على تجاوز أي صعوبات."