نجوم رابطة المقاتلين المحترفين في القرية العالمية

تبلغ تكلفة تذكرة الدخول إلى القرية العالمية خلال أيام الأسبوع 25 درهماً، وهي صالحة من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية. في حين تبلغ تكلفة تذكرة أي يوم 30 درهماً، وفقاً للموقع الرسمي. الدخول مجاني للأطفال دون سن الثالثة، وكبار السن فوق 65 عاماً، وأصحاب الهمم. تظل أسعار التذاكر دون تغيير عن الموسم الماضي.