نجوم رابطة المقاتلين المحترفين في القرية العالمية

سيزور رياضيون مشهورون من رابطة المقاتلين المحترفين القرية العالمية في دبي هذا فبراير للمشاركة في حدث تدريب مفتوح، حسبما أعلنت الوجهة العائلية الشهيرة يوم الخميس 29 يناير.
لأول مرة، ستستضيف القرية العالمية حدث تدريب مفتوح رسمي وفعالية صحفية لرابطة المقاتلين المحترفين (PFL) يوم الأربعاء 4 فبراير 2026، قبل بطولة PFL التي ستقام يوم الجمعة 7 فبراير في كوكا كولا أرينا بدبي.
سيحظى زوار القرية العالمية بفرصة نادرة لرؤية مقاتلين عالميين عن قرب، مما يجلب إثارة فنون القتال المختلطة النخبوية لجمهور أوسع.
من بين نجوم PFL البارزين الذين سيشاركون في حدث التدريب المفتوح عثمان نورماغوميدوف، ألفي ديفيس، رمضان كوراماغوميدوف، وشاميل موساييف. سيحظى الجمهور بفرصة رؤية هؤلاء المقاتلين في عروض تدريب حية. يمكن للجماهير أيضاً توقع جلسات مصارعة خفيفة وتدريبات على الوسادات، تستضيفها ضمن برنامج يقوده المذيع دان هاردي.
سيقام الحدث على المسرح الرئيسي للقرية العالمية ابتداءً من الساعة 6:15 مساءً.
تبلغ تكلفة تذكرة الدخول إلى القرية العالمية خلال أيام الأسبوع 25 درهماً، وهي صالحة من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية. في حين تبلغ تكلفة تذكرة أي يوم 30 درهماً، وفقاً للموقع الرسمي. الدخول مجاني للأطفال دون سن الثالثة، وكبار السن فوق 65 عاماً، وأصحاب الهمم. تظل أسعار التذاكر دون تغيير عن الموسم الماضي.
يستضيف الموسم الثلاثون للقرية العالمية 30 جناحاً يمثلون أكثر من 90 ثقافة، مع أكثر من 3500 منفذ تسوق وأكثر من 250 خياراً لتناول الطعام. تضم الحديقة 450 فناناً عالمياً يشاركون في 40,500 عرض. يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بأكثر من 200 لعبة ومركبة في كرنفال.