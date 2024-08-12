نجم سهيل يعلن نهاية الصيف الحار في الإمارات

وأشار رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، إلى أن نجم سهيل سيظهر أولاً عند فجر يوم 24 أغسطس مما يمثل بداية تحول مناخي كبير.

وبعد ظهور سهيل ستشهد المنطقة حوالي 40 يوماً من الطقس الانتقالي المعروف باسم "الصُفرية"، والذي يتميز بظروف متقلبة تعمل على سد الفجوة بين الصيف الحار جداً وبداية انخفاض درجات الحرارة إلى البرودة.

ويعقب ذلك استقرار الطقس تدريجياً اعتباراً من منتصف أكتوبر عندما يبدأ موسم "الوسم"، في حين يبدأ الشتاء بعد نحو 100 يوم من طلوع سهيل.