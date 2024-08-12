نجم سهيل يعلن نهاية الصيف الحار في الإمارات
مع اقتراب نهاية الصيف الحار بدولة الإمارات ، تتجه الأنظار نحو الأفق ترقباً لظهور نجم سهيل، ويشير هذا الحدث السماوي المتوقع حدوثه بعد أقل من أسبوعين إلى الانتقال من ذروة حرارة الصيف إلى أيام أكثر اعتدالاً قريباً، ورغم أن درجات الحرارة تشير إلى نهاية ذروة الصيف، إلا أنها لن تنخفض على الفور.
وكما يقول العرب: «إذا طلع سهيل برد الليل» أي أن درجات الحرارة ليلاً سوف تبدأ بالانخفاض تدريجياً، معلنة بذلك أولى علامات تغير الطقس.
وأشار رئيس جمعية الإمارات للفلك إبراهيم الجروان، إلى أن نجم سهيل سيظهر أولاً عند فجر يوم 24 أغسطس مما يمثل بداية تحول مناخي كبير.
وبعد ظهور سهيل ستشهد المنطقة حوالي 40 يوماً من الطقس الانتقالي المعروف باسم "الصُفرية"، والذي يتميز بظروف متقلبة تعمل على سد الفجوة بين الصيف الحار جداً وبداية انخفاض درجات الحرارة إلى البرودة.
ويعقب ذلك استقرار الطقس تدريجياً اعتباراً من منتصف أكتوبر عندما يبدأ موسم "الوسم"، في حين يبدأ الشتاء بعد نحو 100 يوم من طلوع سهيل.
كما تشير بداية سهيل إلى تراجع الرياح الموسمية الهندية، التي تقل وتتحرك جنوباً وتتميز هذه الفترة بوصول رياح "كوس" التي تحمل معها رطوبة متزايدة وتؤدي إلى تشكل السحب المنخفضة.
وقد تتسبب هذه السحب، خاصة على طول المنحدرات الشرقية لجبال الحجر في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في هطول رذاذ خفيف يُعرف محلياً باسم سحب "كوس".
يحتل نجم سهيل المعروف باسم "نجم اليمن" مكانة مهمة في التقاليد العربية، ويتوافق مظهره مع تقويم "الدُّرور" الفريد الذي يقسم السنة إلى مراحل مميزة تمتد كل منها على مدى مائة يوم.