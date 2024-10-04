نجم سهيل: بين التراث الفلكي والحقائق العلمية
يُعتبر نجم سهيل جزءاً من التراث الفلكي لشبه الجزيرة العربية، إذ كان منذ القدم دليلاً على التغيرات الموسمية في المنطقة، واعتاد الناس ربط ظهوره بانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
ومنذ ظهوره في 24 أغسطس، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات تفاعلاً واسعاً، حيث عبّر العديد عن سعادتهم برؤية أحد ألمع النجوم في السماء، معتبرين ظهوره إشارة إلى اعتدال الطقس وانخفاض الحرارة.
وفقاً للموروث الشعبي، يُقال إن ظهور نجم سهيل يُبشّر ببداية فترة انتقالية تدوم أربعين يوماً، تبدأ خلالها درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، وهي الفترة المعروفة باسم "الصفريّة".
يمكن رؤية نجم سهيل في السماء خلال الأوقات الانتقالية بين بالاعتدالات الموسمية.
ولكن لتبديد هذه الأساطير، أكد خبراء الفلك في الإمارات أن الأمر مجرد صدفة وليس له علاقة مباشرة بالطقس.
وقال حسن الحريري الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للفلك: "لا توجد علاقة مباشرة بين الطقس ونجم سهيل. فقد اعتمدت الحضارات القديمة على النجوم في الملاحة وتحديد المواسم عبر تقسيم السماء وفقاً لظهور نجوم معينة، إلا أن الفصول تتغير بسبب دوران الأرض وميلان محورها، وليس بسبب النجوم نفسها. ومع ذلك، كانت بعض النجوم تُستخدم كمؤشرات لهذه التغيرات، ما جعل الناس يظنون بوجود علاقة بينها وبين الطقس."
وأوضح أن الحضارات في الشرق الأوسط كانت تعتبر النجوم بمثابة علامات على اقتراب الفصول، وكان العرب يستخدمون نجم سهيل، أحد ألمع النجوم في السماء، في الملاحة، وارتبط ظهوره بانخفاض درجات الحرارة.
كما أشار إلى أن ظهور النجم كان علامة على تغير الظروف الجوية، حيث يشير إلى موعد حصاد التمور، ويشير إلى موعد التوقف عن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية. لذلك، كان الناس يغامرون بالذهاب إلى البحر خلال فصل الصيف.
أربع نجوم اسمها سهيل
وفي السياق ذاته، قال عضو الجمعية الفلكية الإماراتية في أبوظبي، "فيبين بي كيه": "هناك أربعة نجوم تحمل اسم سهيل".
وأضاف "فيبين" موضحاً الأسس العلمية لهذه التسمية: "يوجد نجمان في كوكبة الشراع (Vela)، الأول يُدعى "سهيل الوزن" ويُعرف علمياً باسم لمدا فيلوروم (λ Velorum)، والثاني هو "سهيل المُحلف" المعروف باسم جاما فيلوروم (γ Velorum). كما يوجد نجم في كوكبة القاعدة (Carina) يحمل الاسم "سهيل"، ويُعرف عالمياً باسم "كانوبس"، وهو ثاني ألمع نجم في السماء بعد نجم الشعرى اليمانية (Sirius)، ويمكن رؤيته في الساعات المبكرة من الصباح. وأخيراً، هناك نجم آخر في كوكبة مؤخرة السفينة (Puppis) يُعرف باسم "سهيل هدار" أو "زيتا بوبّس" (Zeta Puppis)."
وأوضح فيبين أن نجم "كانوبس" يتميز بسطوعه الشديد، مما يجعله من السهل تحديد موقعه، حيث يظهر لمدة تقارب ستة أشهر خلال العام في أوقات مختلفة.
وأشار إلى أن "بعض النجوم قد تختفي تحت ضوء الشمس، مما يجعل رؤيتها في الصباح صعبة. ولكن ما يميز نجم كانوبس هو ظهوره في السماء مع اقتراب فصل الشتاء، مما يتزامن مع التغيرات الموسمية في الإمارات."
وأضاف: " في عام 2016، قام الاتحاد الفلكي الدولي بتسمية النجم لمدا فيلوروم (وليس كانوبس) رسمياً باسم "سهيل"."
التغيرات الجوية السريعة
في الوقت نفسه، يُعتبر شهر سبتمبر آخر شهور الصيف، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً، خاصة في ساعات الليل وفي النصف الثاني من الشهر.
وقد حدث الاعتدال الخريفي رسمياً في 22 سبتمبر عند الساعة 4:44 مساءً بالتوقيت المحلي، عندما كانت الشمس متعامدة تماماً مع خط الاستواء، مما أدى إلى تساوي ساعات النهار والليل في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.
يُميز الاعتدال الخريفي تساوي طول النهار والليل تقريباً، وذلك نتيجة عبور الشمس لخط الاستواء السماوي متجهة نحو الجنوب. وبعد الاعتدال، تبدأ الأيام في القِصَر مع اقتراب فصل الشتاء، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد حبيب، الخبير المناخي في المركز الوطني للأرصاد الجوية، قائلاً: "تتميز هذه الفترة الانتقالية بتغيرات سريعة وجذرية في الطقس، وهو ما نشهده أيضاً خلال فصل الربيع. فمثلاً، قد يكون الطقس مستقراً اليوم، لكنك قد تلاحظ في اليوم التالي تغيرات سريعة تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، مثل ظهور غيوم مفاجئة وهطول أمطار بعد يوم جاف."