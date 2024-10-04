نجم سهيل: بين التراث الفلكي والحقائق العلمية

كما أشار إلى أن ظهور النجم كان علامة على تغير الظروف الجوية، حيث يشير إلى موعد حصاد التمور، ويشير إلى موعد التوقف عن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية. لذلك، كان الناس يغامرون بالذهاب إلى البحر خلال فصل الصيف.