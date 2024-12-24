نجاة طفل إماراتي من فقدان البصر بفضل علاج بالليزر

بعد إجراء فحص شامل للعين، شمل تصويراً تفصيلياً لشبكية العين ومسحاً متقدماً، تم تأكيد وجود تمزق كبير يمتد لأكثر من 90 درجة من شبكية العين. وهذا يعرض الطفل لخطر انفصال الشبكية بشكل فوري.

يحدث انفصال الشبكية عندما تنفصل عن موضعها الطبيعي، ويعتبر حالة طبية طارئة. كلما طالت فترة الانفصال دون علاج، زاد خطر فقدان البصر الدائم في العين المصابة. تشمل بعض الأعراض فقدان الرؤية، وظهور أشكال عائمة داكنة، وومضات ضوء مفاجئة.

إدراكاً منها لخطورة الموقف، أوصت الدكتورة غزالة بالتدخل الفوري باستخدام علاج بالليزر غير جراحي لإغلاق التمزق ومنع حدوث انفصال الشبكية. وقالت: "في هذه الحالة، كان العلاج بالليزر في الوقت المناسب أمراً بالغ الأهمية لمنع انفصال الشبكية وإنقاذ بصر الطفل."

استغرقت العملية بالليزر 15-20 دقيقة فقط، وتم إجراؤها باستخدام قطرات مخدرة للعين. وتم سد التمزقات وكسور الشبكية بنجاح وخرج الطفل من المستشفى في نفس اليوم.