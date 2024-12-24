نجاة طفل إماراتي من فقدان البصر بفضل علاج بالليزر
عندما كان هذا الصبي البالغ من العمر 13 عاماً يلعب الكريكيت مع أصدقائه في موقف السيارات، لم يخطر بباله أبداً أنه سيعود إلى المنزل مصاباً بحالة عين نادرة.
أثناء اللعب، أصيب طالب في الصف الثامن بكرة في عينه اليسرى، مما تسبب في شعوره بألم واحمرار وتشوش في الرؤية. رغم أن والديه وضعا كيساً من الثلج على المنطقة المصابة، إلا أن الأعراض تفاقمت، مما دفعهما إلى طلب الرعاية الطبية.
بعد إحالة الطفل إلى مستشفى أستر منخول، تمكنت طبيبة العيون المتخصصة، الدكتورة غزالة حسن منصوري، من اكتشاف تمزق كبير في شبكية العين وكسور متعددة في شبكية العين اليسرى.
وقالت إن "تمزق الشبكية بعد إصابة قوية هو حدث شائع نسبياً عند البالغين ويمكن أن لا يتم اكتشافه بسهولة في حال لم يكن هناك مشاكل في الرؤية".
"بعد انفصال الشبكية تظهر أعراض فقدان البصر. التشخيص المبكر والتدخل السريع هما المفتاح عند التعامل مع مثل هذه الحالات."
تم اتخاذ إجراءات عاجلة
بعد إجراء فحص شامل للعين، شمل تصويراً تفصيلياً لشبكية العين ومسحاً متقدماً، تم تأكيد وجود تمزق كبير يمتد لأكثر من 90 درجة من شبكية العين. وهذا يعرض الطفل لخطر انفصال الشبكية بشكل فوري.
يحدث انفصال الشبكية عندما تنفصل عن موضعها الطبيعي، ويعتبر حالة طبية طارئة. كلما طالت فترة الانفصال دون علاج، زاد خطر فقدان البصر الدائم في العين المصابة. تشمل بعض الأعراض فقدان الرؤية، وظهور أشكال عائمة داكنة، وومضات ضوء مفاجئة.
إدراكاً منها لخطورة الموقف، أوصت الدكتورة غزالة بالتدخل الفوري باستخدام علاج بالليزر غير جراحي لإغلاق التمزق ومنع حدوث انفصال الشبكية. وقالت: "في هذه الحالة، كان العلاج بالليزر في الوقت المناسب أمراً بالغ الأهمية لمنع انفصال الشبكية وإنقاذ بصر الطفل."
استغرقت العملية بالليزر 15-20 دقيقة فقط، وتم إجراؤها باستخدام قطرات مخدرة للعين. وتم سد التمزقات وكسور الشبكية بنجاح وخرج الطفل من المستشفى في نفس اليوم.
حدوث نادر
بحسب الدكتورة غزالة، فإن مثل هذه الحالات نادرة جداً بين الأطفال. وقالت: "انفصال الشبكية عند الأطفال نادر للغاية، حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن نسبته تتراوح بين 0.38 و 0.69 لكل 100 ألف عين". وأضافت: "هذه الحالة فريدة من نوعها، حيث عانى الطفل من تمزق شبكية ضخم، وهو أمر نادر جداً بنسبة 0.09 لكل 100 ألف. يمكن تحديد هذه الحالة وعلاجها قبل أن تؤدي إلى انفصال الشبكية."
وقالت إنها شعرت بالارتياح لتعافي الطفل بسرعة ونصحت جميع الآباء بأخذ إصابات العين على محمل الجد. وقالت: "من المشجع أن نرى المريض يتعافى بشكل جيد ويستأنف أنشطته الطبيعية".
في حالة إصابة العين بأي نوع من الإصابات، من المهم دائماً استشارة خبير في أقرب وقت ممكن. قد تبدو العين طبيعية أو تظهر عليها أعراض بسيطة من الخارج، ولكن كما هو الحال مع قمة جبل الجليد، قد يخطئ أفراد الأسرة في تقييم الإصابات الداخلية. أشجع جميع الآباء على طلب الرعاية المهنية الفورية إذا تعرض طفلهم لإصابة في العين، حيث يمكن للعلاج السريع أن يمنع حدوث مضاعفات طويلة الأمد.