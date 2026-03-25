نجاة سائق بأعجوبة بعد جرف السيول لمركبته في وادي الحلاة بالفجيرة

نجا سائق بأعجوبة قبل لحظات من جرف مياهه السيول لمركبته في الفجيرة. ونتجت هذه الفيضانات يوم الأربعاء عن جريان قوي في أحد أودية منطقة الحلاة في دبا الفجيرة.
وفقاً لشرطة الفجيرة، تمكن السائق من الخروج من المركبة بأمان ولم يصب بأذى قبل أن تجرفها المياه المتصاعدة وسط ظروف جريان قوية. وحثت السلطات الجمهور على الالتزام الصارم بنصائح السلامة وتجنب دخول أو عبور الأودية أثناء الفيضانات، مؤكدة أن هذه المناطق يمكن أن تصبح خطيرة للغاية في غضون لحظات.
لقد نجا هذا السائق لحسن الحظ دون إصابات؛ ومع ذلك، يسلط الحادث الضوء على مخاطر محاولة عبور الأودية أثناء الأمطار أو الظروف الجوية غير المستقرة، والتي قد تؤدي إلى تدفق غزير للمياه.
وتؤكد السلطات أن مثل هذه التصرفات يمكن أن تصبح مهددة للحياة بسرعة، كما يتم التعامل معها كمخالفة مرورية جسيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب لوائح المرور في الإمارات، فإن دخول الأودية المغمورة أو المناطق الخطرة أثناء الطقس السيئ يمكن أن يؤدي إلى غرامات باهظة ونقاط سوداء، وفي الحالات التي تتعرض فيها الأرواح للخطر، قد تؤدي إلى عواقب قانونية أشد، بما في ذلك حجز المركبة، اعتماداً على جسامة المخالفة.
مخالفات المرور المتعلقة بالأمطار في الإمارات:
دخول الأودية المغمورة بالسيول: غرامة 2,000 درهم، 23 نقطة سوداء، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً.
التجمهر بالقرب من الوديان: غرامة 1,000 درهم، و6 نقاط سوداء.
إعاقة عمل طواقم الطوارئ أو فرق الإنقاذ: غرامة 1,000 درهم، 4 نقاط سوداء، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً.
القيادة بطريقة خطرة أو السرعة في المطر: غرامة 2,000 درهم، 23 نقطة سوداء، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً.
التقاط الصور أو الفيديو أثناء القيادة: غرامة 800 درهم، و4 نقاط سوداء.
استخدام أضواء التحذير (الرباعي) أثناء القيادة: غرامة 500 درهم، و4 نقاط سوداء.
عدم الالتزام بتعليمات السلطات: غرامة 400 درهم، و4 نقاط سوداء.
حالة جوية غير مستقرة
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً ظروفاً جوية غير مستقرة للغاية مدفوعة بأنظمة سحب ركامية نشطة مرتبطة بمرتفع جوي، مما أدى إلى هطول أمطار واسعة النطاق متفاوتة الشدة عبر عدة مناطق.
وقد شهدت البلاد موجات متتالية من الأمطار أثرت على المناطق الغربية، والجزر، والمدن الساحلية، والمناطق الداخلية، مع هطول زخات مطرية غزيرة مفاجئة، وعواصف رعدية، وبرق، وسقوط البرد أحياناً.
وتتغير الأحوال الجوية بسرعة كبيرة، خاصة في أبوظبي والمناطق المحيطة بها، حيث تحولت فترات قصيرة من المطر الخفيف بسرعة إلى هطول غزير بسبب خلايا عاصفة سريعة التطور. وبينما يُتوقع حدوث هدوء مؤقت، يشير خبراء الأرصاد إلى أن موجة قوية أخرى من الطقس غير المستقر قد تؤثر على الإمارات قبل أن تتحسن الظروف تدريجياً.