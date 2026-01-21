نجاة زبائن مطعم في الشارقة بعد اقتحام سيارة أجرة لمدخله الزجاجي

أكد مدير مطعم في الشارقة لصحيفة "خليج تايمز" عدم وقوع أي إصابات بعد أن اصطدمت مركبة بمدخل المطعم مساء يوم 20 يناير. ويظهر مقطع فيديو متداول عبر الإنترنت سيارة أجرة تصطدم بأحد الأبواب الزجاجية لمطعم "بوندو خان" في منطقة النباعة بالإمارة، مما أدى إلى تحطم الباب الزجاجي وأضرار جسيمة في الواجهة الأمامية للسيارة.
وقال فضل الرحمن عباسي، المدير العام الذي يدير المطعم الباكستاني، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 8:30 مساءً عندما كان يتواجد عدد قليل من الزبائن في الداخل.
"لحسن الحظ، لم يكن أحد بالقرب من الباب وكان الجميع بأمان. كما أصيب سائق سيارة الأجرة بالذعر لكنه لم يصب بأذى".
وبحسب فضل، وقع الحادث بعد أن ضغط السائق بالخطأ على دواسة الوقود بدلاً من الفرامل في حالة من الارتباك عندما أطلقت سيارة خلفه بوقها في الطريق الضيق.
ويظهر الفيديو انفجار الوسائد الهوائية للسيارة فور الاصطدام، مما حافظ على سلامة السائق.
كشف فضل أن الشرطة وصلت بسرعة إلى مكان الحادث لمساعدة الطرفين وضمان سلامة الجميع. وقال: "الأضرار التي لحقت بنا سيغطيها التأمين ونأمل أن يتم إصلاح الباب بحلول الغد". ويواصل المطعم، الذي افتتح قبل عام، تقديم خدماته للزبائن رغم الحادث.
2005: أصيب صاحب محل بجروح طفيفة بعد أن اقتحم سائق متجر "روماني فاشون" في العين. وقع الحادث أثناء محاولة السائق دخول الموقف الأمامي بالقرب من المحل عندما جاءت سيارة أخرى من الاتجاه المقابل؛ وأثناء محاولته تجنب التصادم، اندفع نحو المحل بدلاً من استخدام الفرامل.
2005: أصيب رجل بعد اصطدام سيارته بمعرض "كواليتي كمبيوترز" في شارع الملك فيصل بالشارقة، مما تسبب في خسائر بنحو 40 ألف درهم.
2006: اقتحمت امرأة متجر "باريلوك" للمنسوجات بالقرب من سينما الشارقة في الرولة، مما أدى إلى تحطم الألواح الزجاجية ودخول السيارة بالكامل إلى المعرض.
2011: اصطدم سائق مخمور بمطعم في الشارقة، مما أسفر عن إصابة أحد العمال بجروح خطيرة وإصابة عامل آخر وزبون بجروح طفيفة، وتم اعتقال السائق حينها.
2013: وجهت تهمة القيادة تحت تأثير الكحول لسائق تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وإتلاف ممتلكات الغير (سيارته وواجهة المطعم والديكور الداخلي)، بينما كان يقود برخصة قيادة منتهية.
2013: قُتل ثلاثة أشخاص في دبي بعد انحراف سيارة عن مسارها بسرعة عالية واصطدامها بمطبخ مطعم. حيث قُتل عاملان آسيويان في الموقع، وأصيب اثنان آخران، ثم توفي عامل ثالث لاحقاً في المستشفى. كما أصيب السائق، الذي كان تحت تأثير الكحول وقتها، بجروح طفيفة.
2013: اصطدمت سيارة دفع رباعي يقودها مواطن في العشرينيات من عمره بمحل ديكور في الفجيرة بعد فقدان السيطرة على المركبة، ولم يصب أحد في الحادث.
2016: اصطدمت امرأة بمطعم في عجمان، مما أدى إلى إصابة امرأتين ورجل وطفل كانوا يتناولون وجبة. كما أصيبت السائقة بعد الضغط على دواسة الوقود عن طريق الخطأ أثناء ركن السيارة بدلاً من الفرامل.
2016: فقد سائق إماراتي يبلغ من العمر 23 عامًا، أصيب بنوبة صرع، السيطرة واصطدم بمطعم ماكدونالدز، مما أدى إلى وفاة امرأة هندية تبلغ من العمر 45 عامًا وطفل عراقي يبلغ من العمر 10 سنوات على الفور. كما أصيب أربعة أشخاص، بينهم أطفال، خلال الحادث الذي وقع في محطة وقود بمنطقة الحميدية في عجمان.
2018: اصطدم سائق بكابينة صراف آلي في مركز برجمان للتسوق بدبي بعد أن فقد السيطرة على مركبته. تسبب الحادث في إصابات طفيفة لاثنين من المقيمين، بمن فيهم السائق.
2018: أصيبت امرأة إماراتية بجروح طفيفة وفقدت الوعي بعد اصطدام سيارتها بواجهة متجر أثاث في خورفكان.
2018: توفيت امرأة وأصيبت اثنتان أخريان بعد أن اصطدمت سيارة بواجهة متجر في الشارقة في ثاني أيام العيد.
2021: اصطدمت امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا من أصل آسيوي بسيارتها بمنفذ تجاري في ميسالون على طول شارع الزهراء بالشارقة وتسببت في أضرار لبابه الزجاجي عند المدخل. وقع الحادث بسبب السرعة الزائدة؛ ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
2021: أصيب ثلاثة عمال بعد أن اصطدمت مركبة بمتجر على جانب طريق في منطقة الرقة بدبي. وبحسب ما ورد، فقد السائق السيطرة على المركبة. وقد تلقى العمال الذين كانوا في المنطقة وقت الحادث العلاج من إصابات طفيفة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد السائق.
2023: اصطدمت مركبة مسرعة بمتجر للشوكولاتة والزهور في دبي على شارع الوصل، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
2025: اصطدمت سيارة دفع رباعي بمركز تسوق في أم سقيم بدبي، واقتحمت متجر موموسو في مبنى سبينيس بجميرا في 31 أغسطس. فقدت السائقة السيطرة بسبب ارتباك مفاجئ، مما دفعها للضغط على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل.
2025: غرمت محكمة دبي رجلاً آسيوياً بمبلغ 10,000 درهم، وعلقت رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، ومنعته لمدة عامين من تحويل أو إيداع الأموال للآخرين، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، دون موافقة مسبقة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بعد أن اصطدم بمركز تجميل.