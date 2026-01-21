نجاة زبائن مطعم في الشارقة بعد اقتحام سيارة أجرة لمدخله الزجاجي

2016: فقد سائق إماراتي يبلغ من العمر 23 عامًا، أصيب بنوبة صرع، السيطرة واصطدم بمطعم ماكدونالدز، مما أدى إلى وفاة امرأة هندية تبلغ من العمر 45 عامًا وطفل عراقي يبلغ من العمر 10 سنوات على الفور. كما أصيب أربعة أشخاص، بينهم أطفال، خلال الحادث الذي وقع في محطة وقود بمنطقة الحميدية في عجمان.