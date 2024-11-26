"نتفليكس" ترفع أسعار الاشتراك في الإمارات
أعلنت شركة البث العملاقة "نتفليكس" عن زيادة أسعارها في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتعين على بعض المستخدمين دفع ما يصل إلى 10 دراهم إضافية شهرياً.
وقد أبلغت الشركة مستخدميها عبر إشعار بأن الأسعار الجديدة ستُطبق اعتباراً من 23 ديسمبر. وتختلف قيمة الزيادة بحسب الباقة المُختارة.
وسيدفع مُشتركو الباقة "القياسية"، التي تُتيح مشاهدة البرامج بجودة "فل اتش دي" (Full HD) على جهازين في آن واحد، 49 درهماً شهرياً، بعد أن كان سعرها 39 درهماً.
وسيرتفع سعر الباقة "المميزة"، التي تُتيح مشاهدة البرامج بجودة "4 كي" (4K) على أربعة أجهزة في آن واحد، إلى 71 درهماً شهرياً، بعد أن كان سعرها 62 درهماً.
أما مُشتركو الباقة "الأساسية"، فلن تطرأ أي زيادة على سعرها، حيث ستبقى 35 درهماً كما هي، وهي الباقة التي تُتيح المشاهدة على جهاز واحد فقط، وبجودة عالية الدقة.
كيفية التبديل إلى باقة أقل سعراً
إذا كنت تُفكر في الانتقال إلى باقة أقل لتوفير الرسوم الشهرية، فإليك الخطوات التي يجب اتباعها:
سجل دخولك إلى حسابك على نتفليكس عبر netflix.com (ستظهر لك صفحة نظرة عامة على حسابك).
انقر على "تغيير الباقة" (مع رمز النجمة) في الصفحة الرئيسية.
اختر الباقة التي تُناسبك وقم بتأكيد اختيارك.
بمجرد تغيير باقتك إلى باقة أقل، سيظهر السعر الجديد في فاتورتك التالية، مع إمكانية الاستمتاع بمزايا الباقة الحالية حتى تاريخ الفاتورة التالية.
أما بالنسبة لمن يريد ترقية باقته إلى باقة أعلى، فسيتم احتساب الرسوم بناءً على الرصيد المتبقي من آخر دفعة، بالإضافة إلى الرسوم النسبية للباقة الجديدة، مع إمكانية الاستمتاع بجميع المزايا الإضافية فوراً.