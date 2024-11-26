"نتفليكس" ترفع أسعار الاشتراك في الإمارات

أما مُشتركو الباقة "الأساسية"، فلن تطرأ أي زيادة على سعرها، حيث ستبقى 35 درهماً كما هي، وهي الباقة التي تُتيح المشاهدة على جهاز واحد فقط، وبجودة عالية الدقة.