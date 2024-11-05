نتائج الانتخابات الأمريكية تثير قلق مقيمين في الإمارات

أعربت نورا خالد، المقيمة في الشارقة والتي تخطط لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة مع عائلتها، عن مخاوفها قائلة: "هناك خوف مؤكد بنسبة 100%، لأن الملف الأول الذي يتعامل معه أحد المرشحين الرئيسيين هو دائمًا ملف المهاجرين". وسلطت الضوء على إمكانية حدوث تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة، خاصة إذا عاد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري والرئيس السابق، إلى منصبه.