نتائج الانتخابات الأمريكية تثير قلق مقيمين في الإمارات
يختار الأميركيون في جميع أنحاء العالم رئيسهم المقبل، وفي يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سيكون للبيت الأبيض رئيس جديد.
ومع ذلك، يواجه بعض المقيمين في دولة الإمارات الذين يخططون للانتقال إلى الولايات المتحدة حالة من عدم اليقين فيما يتصل بالهجرة، وخاصة فيما يتصل بعملية الحصول على البطاقة الخضراء.
مع وجود قيادات جديدة، وتحولات في المشهد السياسي، وتغييرات سياسية محتملة تلوح في الأفق، يدرس الناس بعناية الآثار التي قد تخلفها هذه الانتخابات على مستقبلهم.
تشعر ريم (تم تغيير الاسم بناءً على الطلب) بالقلق مع اقتراب موعد الانتخابات. بعد انتظارها لمدة عامين للحصول على تأشيرة منذ زواجها من زوجها المقيم في الولايات المتحدة، تفكر ريم في وضعها.
"لقد حصلت أخيراً على موافقتي، ولكنني الآن أشعر بالقلق بشأن موعد المقابلة المقبل"، قالت. هذه المقابلة حاسمة بالنسبة لها من أجل لم شملها مع زوجها.
وأشارت إلى أن "هناك الكثير من سياسات الهجرة التي تبناها المرشحان الرئاسيان. ويمتد قلقي إلى ما هو أبعد من الوضع الحالي إلى ما قد يحدث بعد الانتخابات وتحت رئاسة جديدة. فالسياسات قد تتغير بشكل جذري".
وتشعر ريم بالقلق بشكل خاص إزاء خطابات دونالد ترامب بشأن الهجرة، حيث يتبنى موقفا مناهضا للهجرة بشدة. وتقول: "أريد أن أبدأ حياة جديدة مع زوجي، وهو مواطن أميركي، ولكنني سأذهب إلى هناك ببطاقتي الخضراء، وأريد أن أضمن أن الطريق أمامي يظل واضحا".
أعربت نورا خالد، المقيمة في الشارقة والتي تخطط لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة مع عائلتها، عن مخاوفها قائلة: "هناك خوف مؤكد بنسبة 100%، لأن الملف الأول الذي يتعامل معه أحد المرشحين الرئيسيين هو دائمًا ملف المهاجرين". وسلطت الضوء على إمكانية حدوث تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة، خاصة إذا عاد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري والرئيس السابق، إلى منصبه.
وأضافت "نظراً لولاية ترامب السابقة، حيث كان لديه موقف حازم بشأن الهجرة، فمن الطبيعي أن يشعر أي شخص يفكر في الهجرة بالقلق. قد يشدد القيود أو يزيد من مبالغ الاستثمار المطلوبة للحصول على البطاقات الخضراء".
إن الانتخابات المقبلة تشكل أهمية محورية في السياسة الأميركية، بعد أربع سنوات من الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في عام 2020. فهي لن تحدد الرئيس ونائب الرئيس فحسب، بل ستحدد أيضا جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
وبدأت العملية الانتخابية بسلسلة من الانتخابات التمهيدية والاجتماعات الحزبية في أوائل عام 2024، حيث اختار كلا الحزبين الرئيسيين - الديمقراطي والجمهوري - مرشحيهما.
تم اختيار مقيم آخر، محمد أ، من خلال برنامج التأشيرة الإلكترونية المتنوعة العام الماضي أثناء وجوده في السودان. يسمح هذا البرنامج للأفراد من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. بعد إكمال مقابلته قبل شهرين، يخطط محمد للسفر في يناير لبدء حياته الجديدة في الولايات المتحدة إلى جانب شقيقه.
ومع ذلك، فهو قلق بشأن التغييرات المحتملة التي قد تنشأ عن الانتخابات. وقال: "أخشى أن أفقد فرصتي في بدء الحياة التي أردتها دائمًا في "أرض الفرص". وتضيف حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الهجرة إلى مخاوفه بينما يستعد لهذا التحول المهم.
تعيش ريناد الأمين، التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عام، مزيجاً من المشاعر خلال موسم الانتخابات. وباعتبارها أمريكية من أصل عربي، لاحظت: "هناك دائماً قدر من القلق لأن السياسات والخطابات يمكن أن تؤثر أحيانًا على كيفية تصور الأمريكيين من أصل عربي أو معاملتهم".
بالنسبة لريناد، فإن نتيجة الانتخابات شخصية. "أريد أن أشعر بأنني جزء من بلدي وأحظى بالتقدير. وآمل أن تعزز النتيجة الوحدة والاحترام والسياسات التي تأخذ في الاعتبار المجتمعات المتنوعة التي تشكل أمريكا، بما في ذلك مجتمعنا".