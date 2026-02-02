"نبض واحد".. الإمارات تحتفي بالكويت في تظاهرة إنسانية لدعم مرضى التصلب اللويحي

في تظاهرة تجسد أسمى معاني التلاحم الخليجي والتعاون الإنساني، نظّمت جمعية أصدقاء مرضى التصلب اللويحي احتفالية مميزة بعنوان “الإمارات تحتفي بالكويت”، احتفاءً بعمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، وفي خطوة رائدة لتعزيز التنسيق المشترك في خدمة المصابين بالتصلب اللويحي.

ترأس الاحتفالية سعيد سالم الحبسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي ألقى كلمة افتتاحية رحب فيها بالضيوف، مؤكداً أن هذه الفعالية تأتي لتعكس وحدة المصير والمشاعر الصادقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وحضر الحفل أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور جاسم عبيد الزعابي، والدكتور سعيد خلفان الفزاري، والأستاذة عفاف المنصوري مديرة الجمعية، إلى جانب نخبة من الشخصيات المجتمعية والإعلامية، وجمع غفير من المرضى وأسرهم.

تلاحم تراثي وفني

ازدانت الاحتفالية بفقرات فنية وتراثية متنوعة عبّرت عن الإرث المشترك والأخوة المتجذرة، حيث قدم الشعراء قصائد وطنية تغنت بالعلاقة الإنسانية الفريدة بين البلدين، وكان أبرزها مشاركة الشاعر سالم الدهماني. وفي لفتة تقديرية لضيف الشرف السيد يوسف محمد الكندري، رئيس جمعية التصلب العصبي الكويتية، شاركت كشافة العين في مراسم الاحتفاء به، تعبيراً عن روح المودة والتعاون التي تربط الجمعيات التخصصية في المنطقة. كما أضفت مدرسة المتحدة لمحة إنسانية ووطنية عبر عروض فنية قدمها طلابها، نالت استحسان وإعجاب الحاضرين.

حوار تفاعلي وتبادل خبرات

وعلى هامش الاحتفالية، أدار الإعلامي أنس الحميري حواراً تفاعلياً ثرياً جمع كلاً من يوسف الكندري، وأحمد سعيد المسكري رئيس شؤون المرضى في جمعية أصدقاء مرضى التصلب اللويحي، والفنان أحمد الشوا (زوربا) المنسق في الجمعية. استعرض الحوار واقع مرض التصلب اللويحي في البلدين، مسلطاً الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المحاربين لهذا المرض، والخدمات النوعية المتوفرة لدعمهم. وشدد المتحاورون على الأهمية البالغة لتبادل الخبرات والبرامج بين الجمعيات المختصة في الإمارات والكويت لتطوير الرعاية الصحية والنفسية للمرضى.