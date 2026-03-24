"نبضٌ لا يهدأ".. طمأنينة الإمارات "درع نفسي" يهزم القلق

الدعم النفسي… طمأنينة تنبع من الثقة

عبّرت لورا هيلين كوبنسكي، الرئيسة التنفيذية لمركز "ّInnerseed welleness" والمعالجة والمرشدة في مجال التوازن النفسي والأنوثة، عن مشاعر إنسانية متباينة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الأخبار المرتبطة بالنزاعات في المنطقة تثير بطبيعتها القلق، إلا أن العيش في دولة الإمارات يمنح شعورًا عميقًا بالأمان والطمأنينة. وأشارت إلى أن ما لمسته من جاهزية مؤسسات الدولة وقوة بنيتها الأمنية عزز لديها الإحساس بالاستقرار، مؤكدة أن الإمارات شكّلت لها على مدى سنوات إقامتها وطنًا يشعر فيه المقيم بالترحيب والحماية، وهو ما يمنح شعورًا بالهدوء حتى في ظل التوترات، خاصة مع الإيمان بأن الإنسان، رغم ما يشعر به من خوف أو عدم يقين، يبقى في بيئة آمنة.

وأضافت أن هذا الشعور بالثقة انعكس بشكل مباشر على إدارتها لعملها، حيث ركزت على ما يمكن التحكم به، وهو دعم الصحة النفسية لعملائها، مشيرة إلى أن مركز “إنر سيد ويلنس” تحرك سريعًا لضمان استمرارية خدماته عبر تحويل الجلسات إلى منصات رقمية عند الحاجة، على غرار ما حدث خلال جائحة “كوفيد-19”. وأكدت أن الأولوية لم تكن فقط في استمرار الخدمات، بل في استمرار الرعاية والطمأنينة، إذ يحتاج الأفراد في مثل هذه الأوقات إلى الشعور بأن صحتهم النفسية تحظى بالاهتمام، وأن هناك من يقف إلى جانبهم.

وأكدت كوبنسكي شعورها بمسؤولية عميقة تجاه مجتمعها، لافتة إلى أن الناس في أوقات الأزمات يحتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى أن يشعروا بأنهم مسموعون ومدعومون. وأوضحت أن رسالتها خلال هذه المرحلة كانت تقوم على طمأنة الأفراد بأن مشاعر الخوف والقلق طبيعية، لكن الأهم هو إدراك أنهم ليسوا وحدهم، وأن الدعم متاح لمن يحتاجه. كما أشارت إلى أن تقديم الخدمات عبر الإنترنت كان خطوة مقصودة للوصول إلى الجميع دون عوائق، مع التركيز على مفاهيم الحضور الذهني والاهتمام بالنفس والتمسك بالإيمان كركائز أساسية للحفاظ على التوازن.

وفيما يتعلق بدور المنصات الرقمية، شددت على أنها يمكن أن تكون شريان تواصل حيوي في أوقات الأزمات إذ تتيح الحفاظ على الترابط وتقديم الإرشاد وتعزيز الشعور بالاستمرارية، مؤكدة أن حضور منصتها يركز على بث الطمأنينة وتعزيز الوعي بدلًا من تضخيم القلق، من خلال مشاركة أدوات تساعد الأفراد على التعامل مع الضغوط، وتعزيز روح المجتمع والتضامن الإنساني.