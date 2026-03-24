"نبضٌ لا يهدأ".. طمأنينة الإمارات "درع نفسي" يهزم القلق

بين الدعم النفسي والمبادرات المجتمعية، وصناعة المحتوى المتميز تُقدم دولة الإمارات كعادتها نموذجاً معاصراً يقوم على التماسك المجتمعي لضمان استمرارية الحياة بشكل طبيعي حيث تتشكل مساحات آمنة تعكس قدرة الأفراد والمؤسسات على الحفاظ على التوازن الإنساني رغم التحديات ليرسّخ الأمن والطمأنينة وفق قيم ومبادئ لا يمكن التنازل عنها.
وهنا تستعرض الخليج تايمز في هذا الاستطلاع بعض المنصات المختلفة في المجتمع الإماراتي التي تقدم منظوراً مختلفاً للتوازن النفسي في هذه الفترة التي تمر بها الدولة والمنطقه.
الدعم النفسي… طمأنينة تنبع من الثقة
عبّرت لورا هيلين كوبنسكي، الرئيسة التنفيذية لمركز "ّInnerseed welleness" والمعالجة والمرشدة في مجال التوازن النفسي والأنوثة، عن مشاعر إنسانية متباينة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن الأخبار المرتبطة بالنزاعات في المنطقة تثير بطبيعتها القلق، إلا أن العيش في دولة الإمارات يمنح شعورًا عميقًا بالأمان والطمأنينة. وأشارت إلى أن ما لمسته من جاهزية مؤسسات الدولة وقوة بنيتها الأمنية عزز لديها الإحساس بالاستقرار، مؤكدة أن الإمارات شكّلت لها على مدى سنوات إقامتها وطنًا يشعر فيه المقيم بالترحيب والحماية، وهو ما يمنح شعورًا بالهدوء حتى في ظل التوترات، خاصة مع الإيمان بأن الإنسان، رغم ما يشعر به من خوف أو عدم يقين، يبقى في بيئة آمنة.
وأضافت أن هذا الشعور بالثقة انعكس بشكل مباشر على إدارتها لعملها، حيث ركزت على ما يمكن التحكم به، وهو دعم الصحة النفسية لعملائها، مشيرة إلى أن مركز “إنر سيد ويلنس” تحرك سريعًا لضمان استمرارية خدماته عبر تحويل الجلسات إلى منصات رقمية عند الحاجة، على غرار ما حدث خلال جائحة “كوفيد-19”. وأكدت أن الأولوية لم تكن فقط في استمرار الخدمات، بل في استمرار الرعاية والطمأنينة، إذ يحتاج الأفراد في مثل هذه الأوقات إلى الشعور بأن صحتهم النفسية تحظى بالاهتمام، وأن هناك من يقف إلى جانبهم.
وأكدت كوبنسكي شعورها بمسؤولية عميقة تجاه مجتمعها، لافتة إلى أن الناس في أوقات الأزمات يحتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى أن يشعروا بأنهم مسموعون ومدعومون. وأوضحت أن رسالتها خلال هذه المرحلة كانت تقوم على طمأنة الأفراد بأن مشاعر الخوف والقلق طبيعية، لكن الأهم هو إدراك أنهم ليسوا وحدهم، وأن الدعم متاح لمن يحتاجه. كما أشارت إلى أن تقديم الخدمات عبر الإنترنت كان خطوة مقصودة للوصول إلى الجميع دون عوائق، مع التركيز على مفاهيم الحضور الذهني والاهتمام بالنفس والتمسك بالإيمان كركائز أساسية للحفاظ على التوازن.
وفيما يتعلق بدور المنصات الرقمية، شددت على أنها يمكن أن تكون شريان تواصل حيوي في أوقات الأزمات إذ تتيح الحفاظ على الترابط وتقديم الإرشاد وتعزيز الشعور بالاستمرارية، مؤكدة أن حضور منصتها يركز على بث الطمأنينة وتعزيز الوعي بدلًا من تضخيم القلق، من خلال مشاركة أدوات تساعد الأفراد على التعامل مع الضغوط، وتعزيز روح المجتمع والتضامن الإنساني.
صناعة المحتوى… سرد يعكس التماسك والواقع
وامتداداً لهذا المشهد، تعكس صناعة المحتوى بدورها هذا التوازن، حيث أوضحت رشا عامر، مؤسسة شركة “She Films” للإنتاج، أن أولى ردود فعلها عند سماع الأخبار كانت الصدمة وعدم التصديق، خاصة أن الإمارات تمثل لها مكانًا يرتبط بالأمان والاستقرار. وأضافت أن الحزن كان حاضرًا في البداية، ودفعها لمتابعة الأخبار بشكل مكثف، قبل أن يتحول هذا الشعور تدريجيًا إلى إدراك بأن هذه المرحلة عابرة، كما مرت المنطقة بتجارب سابقة، وهو ما ساعدها على العودة إلى حياتها اليومية دون السماح للخوف بالسيطرة. وأكدت أن فكرة مغادرة الدولة لم تكن مطروحة بالنسبة لها، انطلاقًا من ثقتها بالمكان وانتمائها له، معتبرة أن الإمارات تمثل لها وطنًا حقيقيًا يمنحها شعورًا عميقًا بالأمان. وعلى صعيد العمل، أشارت إلى أن المشاريع مستمرة بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أن مثل هذه التحديات تدفع صناع المحتوى إلى إعادة التفكير في رسائلهم، والعمل على إنتاج أعمال أكثر صدقًا وعمقًا تعكس المشاعر والانتماء.
وأوضحت أن فريق “She Films” يحرص على عدم التسرع في تقديم محتوى غير مكتمل، بل يسعى إلى تطوير مشاريع تعبّر بصدق عن الواقع، انطلاقًا من تجربة حقيقية، مؤكدة أن القيم التي تقوم عليها الشركة، والمتمثلة في الصدق والبساطة والواقعية، تظل الأساس في كل ما تقدمه. وأضافت أن قوة الفيلم تكمن في قدرته على نقل الإحساس، مشيرة إلى أن دور صناع المحتوى في هذه المرحلة يتمثل في إبراز الاستمرارية والتماسك الذي يعيشه المجتمع يوميًا.
ولفتت إلى أن تقديم قصص حقيقية عن أفراد يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، وعن ترابط المجتمع والإحساس بالأمان، يسهم في إعادة توازن الصورة العامة، مؤكدة أن الفيلم في مثل هذه الظروف يتجاوز كونه وسيلة سرد ليصبح مسؤولية إنسانية تسهم في تعزيز الطمأنينة والوعي. واختتمت بالدعاء بأن يحفظ الله دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، مؤكدة أن هذا المكان يمنح شعورًا عميقًا بالراحة والانتماء.
المبادرات المجتمعية… تواصل يعيد تشكيل الحياة اليومية
ولا يقتصر بناء هذا التوازن على الدعم النفسي، بل يمتد إلى المبادرات المجتمعية التي تعيد تشكيل الإحساس بالحياة اليومية وتمنح الأفراد مساحات للانتماء والتواصل. وفي هذا الإطار، أوضح عبدالرحمن علاء، مؤسس مجموعة “Just Fun”، أن المبادرة انطلقت من فكرة بسيطة تهدف إلى جمع الناس حول أنشطة رياضية واجتماعية في أجواء إيجابية، حيث بدأت في أبوظبي خلال فبراير 2025 بنحو 20 شخصًا فقط، قبل أن تنمو لتضم اليوم أكثر من 360 عضوًا من جنسيات وخلفيات مختلفة. وأشار إلى أن المجموعة تنظم أنشطة متنوعة تشمل البادل والجري وركوب الدراجات والكرة الطائرة، إضافة إلى الرحلات الخارجية والتجمعات الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على ممارسة الرياضة، بل يمتد إلى خلق مجتمع صغير يشعر فيه الأفراد بالانتماء، خاصة لمن يعيشون بعيدًا عن عائلاتهم.
وأضاف أن المجموعة تتابع المستجدات باهتمام، انطلاقًا من حرصها على سلامة أعضائها، مع التأكيد على تنظيم الأنشطة بطريقة مسؤولة والحفاظ على تواصل مستمر مع المشاركين لطمأنتهم. ولفت إلى أن هذه المرحلة انعكست على طبيعة الأنشطة، حيث يتم أحيانًا تعديلها أو تحويلها إلى أنشطة داخلية أو أصغر حجمًا، إلا أن الإقبال لا يزال مستمرًا، لما توفره هذه التجمعات من متنفس يساعد على تخفيف الضغوط اليومية وتحقيق توازن نفسي واجتماعي.
وأكد أن المبادرات المجتمعية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الترابط ودعم الصحة النفسية، إذ تسهم في تقليل التوتر وخلق شعور بالدعم والانتماء، مشيرًا إلى أن العديد من الأعضاء ينظرون إلى هذه الأنشطة كمساحة للهروب من ضغوط الحياة اليومية والتواصل مع الآخرين، ما يعزز استمرارية الحياة بروح إيجابية حتى في ظل التحديات.