نافورة دبي: مواعيد العروض المجانية وأفضل الأماكن لرؤيتها

هناك شيء ما في نافورة دبي يجذبك إليها، ويجعلك تعود إليها مرة أخرى. وفي حين ينبهر السائحون دائمًا بجمال العرض، يرى بعض السكان أنها مكان جيد لالتقاط الأنفاس ونسيان الهموم والقلق مؤقتًا. وبالنسبة للأطفال الصغار، فهي ساحرة، بينما قد تكون علاجية لبعض البالغين.