نافورة دبي: مواعيد العروض المجانية وأفضل الأماكن لرؤيتها
سواء كنت زائراً أو مقيماً، فإذا كنت في دبي، فسيتعين عليك مشاهدة نوافير الرقص الشهيرة عالمياً في الإمارة مرتين على الأقل.
هناك شيء ما في نافورة دبي يجذبك إليها، ويجعلك تعود إليها مرة أخرى. وفي حين ينبهر السائحون دائمًا بجمال العرض، يرى بعض السكان أنها مكان جيد لالتقاط الأنفاس ونسيان الهموم والقلق مؤقتًا. وبالنسبة للأطفال الصغار، فهي ساحرة، بينما قد تكون علاجية لبعض البالغين.
مع برج خليفة، أطول مبنى في العالم، والذي يشكل الخلفية المثالية، بدأت نافورة دبي بالرقص أمام حشود الإمارة منذ عام 2009. وقد أصبحت النافورة رمزًا بحد ذاتها وفخرًا آخر للمدينة.
نافورة دبي هي أكبر نظام نافورة راقصة في العالم. وقد رقصت على أنغام العديد من الأغاني على مر السنين، من أغنية Thriller لمايكل جاكسون إلى أغاني البوب الكورية الشهيرة وحتى أغاني الأطفال مثل Baby Shark.
إذا كنت جديدًا في الإمارة، وتخطط لزيارة نافورة دبي، فإليك دليل يجيب على بعض الأسئلة الشائعة:
هل عرض نافورة دبي مجاني؟
نعم، يمكن لأي شخص مشاهدة نافورة دبي مجانًا. ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال دبي مول. ما عليك سوى الخروج من المول والتوجه إلى بحيرة برج خليفة، وستجدها ترقص في ساعات معينة.
توفر بعض الأماكن والمطاعم في دبي مول، وخاصة تلك الموجودة على التراس، إطلالات على النافورة حتى تتمكن من الاستمتاع بعشائك أثناء مشاهدة هذا المشهد المذهل.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في رؤية العرض عن قرب وفي أماكن المشاهدة الرئيسية، فهناك تجارب مدفوعة يمكنك حجزها ( انظر أدناه ).
ما هو وقت عرض نافورة دبي؟
يتم عرض نافورة دبي كل 30 دقيقة من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 11 مساءً كل يوم.
ولكن إذا كنت تزور المكان خلال شهر رمضان المبارك، فمن الأفضل أن تتأكد من ساعات العمل أولاً لدى موظفي إعمار أو دبي مول. وعادةً ما يبدأ العرض بعد الساعة 7:30 مساءً خلال الشهر الفضيل.
أين هو أفضل مكان لرؤية نافورة دبي؟
من الأفضل دائمًا أن تكون في الصف الأمامي، على طول السور حول النافورة. اقترب قدر الإمكان؛ ولكن لتتمكن من القيام بذلك، يجب أن تكون هناك قبل أن يبدأ الحشد في التجمع.
الطريقة الأكيدة للحصول على أفضل مكان هي حجز بعض التجارب المدفوعة المعروضة. (انظر أدناه)
هل يجب عليّ شراء تذاكر لنافورة دبي؟
إن مشاهدة العرض مجانية، ولكن إذا كنت ترغب في جعله مميزًا بشكل إضافي، فهناك تجربتان يمكنك حجزهما.
1. رحلة بالقارب إلى نافورة دبي: ستستقل قاربًا يبحر في بحيرة برج خليفة، أمام برج خليفة مباشرةً. وبحلول بداية عرض نافورة دبي، ستتمكن من مشاهدته هناك على البحيرة، على متن القارب.
- 68.25 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد / الأطفال دون سن الثالثة مجانًا.
- من الساعة 5.45 مساءً إلى 10.45 مساءً، كل يوم
- إنها مدتها حوالي 30 دقيقة.
2. ممشى نافورة دبي: من خلال هذه التجربة، لن تقلق بشأن عصي التصوير الشخصية وظهور الناس التي تحجب رؤيتك للمشهد. يمكنك التنزه على الممشى العائم ومشاهدة المياه الراقصة بعيدًا عن الحشود.
- 20 درهم للشخص الواحد
- من الساعة 5.45 مساءً إلى 10.45 مساءً، كل يوم
هل عرض نافورة دبي يستحق المشاهدة؟
إنه يستحق الزيارة بالتأكيد، خاصة إذا كنت في الإمارة للزيارة فقط. المياه الراقصة مصممة بشكل جيد، مع تناغم الأضواء والموسيقى بشكل مثالي. إنه ساحر، وبالتأكيد ليس نافورة عادية. إنه عرض مشهور عالميًا - وهو مجاني، لذا فهو يستحق بالتأكيد مكانًا في جدول رحلتك.
ما الذي يميز نافورة دبي؟
إنها أطول نافورة مياه في العالم. تخيل 22000 جالون من المياه تتدفق في الهواء - لتصل إلى ارتفاع يصل إلى 140 مترًا - هذا هو نوع العرض الذي ينتظره المتفرجون. ولا تستطيع كل نافورة القيام بذلك.
كما تم التخطيط بعناية للرقص المائي، حيث تم استخدام الموسيقى الشعبية لإثارة حماسة الجمهور. وبشكل عام، إنها تجربة يستمتع بها العديد من الأشخاص.
كيف تعمل نافورة دبي؟
أسفل قاع بحيرة برج، توجد أميال وأميال من الكابلات التي تربط مضخات الضغط وأجهزة العرض في "قلب" النافورة الحقيقي.
بعد ذلك، تقوم النفاثات والفوهات القوية بقذف آلاف الجالونات من الماء في الهواء، مما يجعل النافورة تتحرك على إيقاع الموسيقى التي يتم تشغيلها في الخلفية.
يقوم فريق بمراقبة النافورة من غرفة التحكم في الطابق العلوي في دبي مول.