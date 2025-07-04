نافورة دبي: تكنولوجيا متقدمة وفريق متفانٍ للحفاظ على روعة العرض

كانت نافورة دبي الشهيرة - الأكبر في العالم - خارج الخدمة مؤقتًا لأشهر عدة بسبب الصيانة المستمرة.

ولكن ما الذي يحدث في الواقع خلف كواليس هذا المشهد الهائل من الماء والضوء؟

من مئات الأشخاص الذين يعملون على مدار الساعة إلى الترقيات عالية التقنية المخفية تحت السطح، قام أحد المؤثرين بجولة نادرة خلف الكواليس، ليكشف عن العملية التي تحافظ على تشغيل نافورة دبي في أفضل حالاتها.

مياه فوارة؟

تتألق نافورة دبي دائمًا - بغض النظر عن المكان الذي تنظر إليها منه - هل تعلم السبب؟

وهذا بفضل الأرضيات الخالية من العيوب تحت الماء.

تُعالَج الأرضيات الخرسانية تحت الماء، التي تعادل مساحتها ما يقارب 18 ملعب كرة قدم، بطبقات من البرايمر والعزل المائي، لتسهيل صيانتها. في السابق، كانت الأرضية تتشقق أحيانًا.

وهناك سبب آخر يجعل العرض المذهل يتألق باستمرار وهو الأساليب العديدة التي يستخدمها الفريق لضمان بقاء المياه نظيفة.

ويعمل فريق خلف الكواليس، ويقوم باختبار المياه بشكل منتظم من مناطق مختلفة من البحيرة.

ورغم ذلك، تعمل الروبوتات الموجودة تحت الماء بجد، حيث تحافظ على نظافة الأرضية والمياه التي يصل عمقها إلى 1.3 متر.

"يستغرق أسابيع"

يستغرق إنشاء كل عرض من عروض أكبر نافورة راقصة في العالم أسابيع.

يوضح المؤثر أنه خلال حديثه مع المهندس، وجد أن الروبوتات تُستخدم بكثرة لبرمجة النظام. تتحكم هذه الروبوتات بالإضاءة والمياه الموضوعة بجانب الرشاشات، مما يُحدث "رقصة" رائعة.