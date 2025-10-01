نافورة دبي تعود بحلة جديدة وتشعل سماء المدينة بالعروض المبهرة

اضطر بعض الزوار للانتظار أطول من المتوقع. ساي، الذي جاء إلى دبي مول مع صديقه بعد إنهاء عمله في وقت مبكر من اليوم، قال: "كنت أظن أن العرض سيبدأ عند السادسة مساءً، لكني لاحظت أنه يبدأ 6:30. لقد كنا ننتظر لفترة طويلة بالفعل، لكن أعتقد أن الانتظار الإضافي جعل العرض أكثر قيمة".