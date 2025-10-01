نافورة دبي تعود بحلة جديدة وتشعل سماء المدينة بالعروض المبهرة

استأنفت واحدة من أبرز معالم دبي السياحية، نافورة دبي، عروضها مساء الأربعاء بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب أعمال تطوير شاملة.
إعادة الافتتاح عند الساعة 6:30 مساءً جذبت أعدادًا كبيرة من السكان والسياح إلى النافورة، حيث وصل كثيرون قبل ساعات لتأمين موقع لمتابعة العرض الأول.
بحلول الساعة الرابعة عصرًا، بدأ الناس بالاصطفاف على طول ممشى دبي مول، على أمل مشاهدة عودة النافورة الشهيرة عالميًا. وقد شوهدت قوارب تعمل على تنظيف البحيرة طوال فترة بعد الظهر، بينما تولى عناصر الأمن إدارة الحشود الكبيرة وتوجيه العائلات. كما جابت المنطقة دوريات من شرطة دبي بزيهم الأزرق والأسود على دراجات مزودة بصفارات إنذار وأضواء.
وكانت من بين الزوار بيتي، السائحة القادمة من بيرو الذي سافرت مع مجموعة مكونة من 21 من زملائه كبار السن، جميعهم فوق سن الستين عامًا.
قالت بيتي: "عندما وصلنا إلى دبي مول، انبهرنا بطريقة إنشائه. ومنذ لحظة وصولنا إلى دبي، كنا ننتظر رؤية برج خليفة، واليوم أخيرًا تمكنا من زيارته".
وأضافت: "عندما اقتربنا من النافورة، أخبرنا مرشدنا السياحي بأنها مغلقة بسبب أعمال التطوير. شعرنا بخيبة أمل لأن الكثير منا شاهدها فقط عبر الإنترنت وكان متحمسًا لرؤيتها على أرض الواقع".
وتابعت: "لكن المرشد عاد وأخبرنا أن هناك عرضًا سيقام اليوم. شعرنا بسعادة بالغة ونحن نشهد أول عرض للنافورة بعد تطويرها. مشاهدتها بشكل مباشر أمر مختلف تمامًا".
كما حضرت المقيمة سما خالد إلى الواجهة المائية مع أقاربها القادمين من الإسكندرية، مصر. وقالت: "وجود عائلتي هنا في دبي بالتزامن مع إعادة افتتاح النافورة أشبه بالنعمة".
وأضافت: "أمضينا اليوم في التسوق وتناول الطعام، لكن اللحظة الأجمل كانت وقوفنا سويًا أمام برج خليفة ومشاهدة النافورة وهي تنبض بالحياة".
اضطر بعض الزوار للانتظار أطول من المتوقع. ساي، الذي جاء إلى دبي مول مع صديقه بعد إنهاء عمله في وقت مبكر من اليوم، قال: "كنت أظن أن العرض سيبدأ عند السادسة مساءً، لكني لاحظت أنه يبدأ 6:30. لقد كنا ننتظر لفترة طويلة بالفعل، لكن أعتقد أن الانتظار الإضافي جعل العرض أكثر قيمة".
حتى بعد العرض الأول، بقي كثير من الناس حول البحيرة. ومع عروض مجدولة كل نصف ساعة حتى الحادية عشرة مساءً، بقي العديد من الزوار للاستمتاع بالمزيد. وقال عمرو أبو نايل: "بحلول العرض الثالث عند الساعة 7:30 مساءً، كنا لا نزال هنا نشاهد. كل عرض يختلف قليلًا بالموسيقى والأضواء. المشاهدة مرة واحدة لا تكفي".
وبالنسبة للعديد من السكان، كانت زيارة المول يوم الأربعاء مخصصة فقط لمشاهدة العرض الجديد. ومن بينهم جيجار شاه الذي قال: "جئنا فقط لمشاهدة النافورة، وهذه المرة بدت أكثر حيوية وقوة. مقارنةً بالسابق، الكوريغرافيا أوضح، والتجربة بدت أكبر وأكثر إشراقًا".
كما رحبت المطاعم والمقاهي المحيطة بالنافورة بهذا الافتتاح، بعدما تأثرت خلال فترة الإغلاق. فقد قدمت "إعمار" دعمًا يتمثل في أربعة أشهر من إعفاء الإيجارات لما يقرب من 50 مطعمًا ومقهى مطلاً على البحيرة.
وقال مدير أحد المقاهي: "نحن ممتنون للغاية لإعمار على دعمها لنا خلال الإغلاق بمنحنا إعفاءً من الإيجار. بالفعل كانت حركة الزوار أضعف خلال الأشهر الماضية، لكن ابتداءً من اليوم تغير الوضع. مع هذا العدد الكبير المتوقع لمتابعة النافورة، علينا أن نستعد جيدًا لاستقبال عدد أكبر من الضيوف".