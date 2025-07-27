نافذة أمل جديدة: الإمارات تستأنف إنزال المساعدات جواً لغزة

أكد سموالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان،وزير الخارجية الإماراتي أن الإمارات ستستأنف فوراً عمليات الإنزال الجوي على غزة في إطار مهمتها الإنسانية المستمرة.

وفي بيان صدر يوم السبت (26 يوليو)، قال سموه إن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستوى حرج وغير مسبوق، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى جهود مساعدات دولية مستدامة.

وكتب قائلاً: "تبقى الإمارات العربية المتحدة في طليعة الجهود المبذولة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني. وسنضمن وصول المساعدات الأساسية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، سواءً عبر البر أو الجو أو البحر".