نافذة أمل جديدة: الإمارات تستأنف إنزال المساعدات جواً لغزة

أكد سموالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان،وزير الخارجية الإماراتي أن الإمارات ستستأنف فوراً عمليات الإنزال الجوي على غزة في إطار مهمتها الإنسانية المستمرة.
وفي بيان صدر يوم السبت (26 يوليو)، قال سموه إن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مستوى حرج وغير مسبوق، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى جهود مساعدات دولية مستدامة.
وكتب قائلاً: "تبقى الإمارات العربية المتحدة في طليعة الجهود المبذولة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني. وسنضمن وصول المساعدات الأساسية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، سواءً عبر البر أو الجو أو البحر".
شاهد بيانه الكامل أدناه:
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان موقف الدولة الإنساني الراسخ، قائلاً: "إن التزامنا بتخفيف المعاناة وتقديم الدعم ثابت لا يتزعزع".
وتأتي تصريحاته في الوقت الذي ظهرت فيه تقارير تفيد بأن إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بالبدء في إرسال المساعدات بالمظلات إلى غزة اعتبارًا من يوم الجمعة، وفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي التي نقلت عن مسؤول عسكري.
قالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم بسبب الجوع في القطاع الفلسطيني منذ أن قطعت إسرائيل الإمدادات عن القطاع في مارس/آذار.
ورفعت إسرائيل، التي تخوض حربا مع حركة حماس الفلسطينية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، الحصار في مايو/أيار، لكنها تفرض قيودا تقول إنها ضرورية لمنع تحويل المساعدات إلى الجماعات المسلحة.
وفي الأسبوعين الأولين من شهر يوليو/تموز، عالجت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 5000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء إن غزة تعاني من مجاعة جماعية من صنع الإنسان بسبب الحصار المفروض على المساعدات إلى القطاع.
(مع مدخلات من رويترز)