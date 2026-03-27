"ناسا" توقف مشروع "جيت واي" مؤقتاً لصالح استيطان القمر.. والإمارات ترحب بالتحول الاستراتيجي

بعد أيام قليلة من إعلان وكالة ناسا عن تعليق مشروع "جيت واي" (Gateway) للمحطة القمرية، رحبت دولة الإمارات بهذه الخطوة، مؤكدة مجدداً التزامها طويل الأمد باستكشاف الفضاء. وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء يوم الجمعة استمرار تعاونه مع وكالة ناسا، مما يبرز طموحات الدولة في تعزيز قدراتها في مجال استكشاف القمر.
وجاء في بيان المركز: "في أعقاب إعلانات ناسا الأخيرة بشأن ترسيخ وجود قمري مستدام، يؤكد مركز محمد بن راشد للفضاء أن مشاركته في برنامج 'أرتيميس' وشراكته مع ناسا مستمرة، حيث يواصل تطوير قدراته القمرية الخاصة برؤية واضحة وهادفة".
وأضاف البيان: "لقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً طويل الأمد باستكشاف الفضاء، وهو ما ينعكس فيما يبنيه المركز والوجهة التي يتجه إليها. إن هذه لحظة فارقة في تاريخ استكشاف القمر، وستظل الإمارات جزءاً منها، وستمضي قدماً بطريقة تعكس طموحات هذه الأمة".
وكان إعلان ناسا يوم الثلاثاء قد حدد نهجاً جديداً ومرحلياً لتطوير القمر؛ حيث ستقوم الوكالة بتعليق مشروع "جيت واي" كمحطة قمرية مستقلة، والتركيز بدلاً من ذلك على بناء قاعدة قمرية مصممة لدعم وجود بشري دائم على سطح القمر.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات منخرطة بعمق بالفعل في مشروع "جيت واي"؛ ففي عام 2024، كشف مركز محمد بن راشد للفضاء أنه سيقوم بتطوير وتشغيل "بوابة الإمارات للمرور إلى الفضاء" (Emirates Airlock)، وهي وحدة تتيح لرواد الفضاء إجراء عمليات السير في الفضاء، ونقل الأبحاث والطواقم، وتعمل كمنفذ إضافي لرسو المركبات الفضائية.
تأتي الاستراتيجية الجديدة تحت إشراف مدير وكالة ناسا الجديد، جيريد ايزاكمان، الذي تولى منصبه في ديسمبر الماضي. وستشهد هذه الاستراتيجية تولي الوكالة المشروع الطموح لبناء مستوطنة على القمر ليعيش فيها رواد الفضاء ويعملون بشكل دائم.
ويهدف المشروع، الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، إلى الانتقال من البعثات الدورية إلى وجود بشري مستمر على القمر، وستنفق ناسا حوالي 20 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة.
ومن بين المشاريع الأخرى، أعلن ايزاكمان عن بعثة المريخ لعام 2028، والتي ستستخدم تقنية الدفع الكهربائي النووي في الفضاء لأول مرة. وعلى عكس المركبات الفضائية التقليدية التي تعتمد على الألواح الشمسية أو الدفع الكيميائي، سيقوم المفاعل الفضائي "فريدوم-1" (Space Reactor-1 Freedom) بتوليد طاقته الخاصة من خلال مفاعل انشطار نووي، وتحويل تلك الطاقة إلى قوة دفع عبر أنظمة دفع كهربائية متطورة.