"نار تدفئ القلوب".. علي الكعبي يُحيي تراث الكرم الإماراتي

علي عبد الله الكعبي يطهو وجبات تقليدية على الحطب للعمال والمحتاجين منذ سبع سنوات، ويقدم الطعام لما يصل إلى 900 شخص في يوم واحد.
في كل رمضان، ومع غروب الشمس وارتفاع أذان المغرب في شوارع مربح بالفجيرة، تتصاعد رائحة الهريس المطبوخ ببطء واللحم المشوي من عتبة منزل أصبحت معلمًا للكرم لمئات العمال والعائلات في المنطقة.
علي عبد الله، طاهٍ إماراتي عصامي من مربح، أمضى السنوات السبع الماضية في تحويل واجهة منزله إلى مطبخ مفتوح ونقطة تجمع للعمال وكبار السن وكل من يصل جائعًا إلى بابه.
ما بدأ في عام 2019 بقدر واحد من الهريس، نما ليصبح 9 قدور، وواحدة من أبرز التقاليد الخيرية الهادئة في الفجيرة، والتي تطعم الآن ما يصل إلى 900 شخص في يوم واحد.
“بدأت بقدر واحد فقط من الهريس،” قال الكعبي “ثم في العام التالي زدت الكميات. الآن أضع أحيانًا قدرين من الهريس وحدهما يبلغ وزنهما 30 كيلوغرامًا، والأرز يصل إلى 60، 70، وأحيانًا 100 كيلوغرام. بحلول نهاية الليل، لا تبقى حبة واحدة.”
الكعبي لا يملك مطعمًا. ليس لديه مطبخ تجاري. ومع ذلك، في كل رمضان، يصبح الرصيف خارج منزله في مربح محطة طهي تعمل بكامل طاقتها، حيث توضع قدور ضخمة فوق نيران الحطب المفتوحة، وهو خيار متعمد يعكس التراث والضيافة.
“الغاز أسهل، أعرف ذلك” قال. “لكن الطهي على الحطب شيء قديم وتقليدي. كبار السن الذين لم يعد بإمكانهم مغادرة منازلهم يجلسون ويشاهدون القدور ويتذكرون. والأرز المطبوخ على الحطب له طعم مختلف تمامًا. لا يوجد مقارنة.”
القائمة التي يعدها هي شهادة على التراث الطهوي الإماراتي، وتشمل الهريس، لحم الضأن والدجاج المشوي، يخنة اللحم والدجاج، الكبدة، والأرز المطبوخ حديثًا.
في أي مساء من ليالي رمضان، يقوم الكعبي ودائرته من الأصدقاء والأقارب الذين يتطوعون بوقتهم وأحيانًا يجلبون مساهمات من الحطب واللحوم والإمدادات، بإعداد 40 دجاجة كاملة في صالونة، وما يصل إلى 27 إلى 28 كيلوغرامًا من لحم الضأن، وحوالي 20 كيلوغرامًا من الكبد، إلى جانب مئات السمبوسة الطازجة المصنوعة في الموقع.
لقد نما نطاق المبادرة باطراد عامًا بعد عام. وأشار الكعبي إلى أنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى ما يصل إلى تسعة أو عشرة قدور في الليالي المزدحمة. في أول جمعة من رمضان هذا العام، كان الحشد الذي تجمع خارج منزله كبيرًا لدرجة أنه امتد إلى الشوارع المحيطة، مع ما يقدر بنحو 900 شخص جاءوا لتناول الطعام.
“كان الشارع مسدودًا،” قال. “كان علينا أن نجعل الناس ينظمون الطابور. بعض العمال الباكستانيين الأكبر سنًا، هم كبار في السن، لا يستطيعون الوقوف في الطابور، لذلك طلبنا منهم أن يأتوا إلينا من الداخل. نقدم لهم الخدمة أولاً ونرسلهم في طريقهم. سيكون من الخطأ أن نجعلهم ينتظرون.”
يحرص على ضمان تقديم الخدمة للعمال المسنين والضعفاء دون إحراج، ويمد نفس الترحيب للمواطنين الإماراتيين الذين يتوقفون بدافع الفضول أو الرغبة في تذوق الطعام التقليدي.
مبادرة الكعبي هي جهده لتعريف العمال الأجانب بالأطباق الإماراتية التقليدية التي لم يصادفوها من قبل. الهريس، الطبق القديم من القمح المطبوخ ببطء والممزوج باللحم والمعطر بدخان نار الحطب، غير مألوف للعديد من العمال العرب الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من ضيوفه.
“الكثير من العمال لم يتذوقوا الهريس في حياتهم قط لكنهم أحبوه،” قال. “لذلك أطبخه الآن بكميات كبيرة من الدجاج 15 كيلوغرامًا، 15 دجاجة كاملة. أريدهم أن يتذوقوه بشكل صحيح."
لا تتوقف كرمه عند الطعام. بعد الوجبة، يقيم الكعبي محطة شاي وعصير تظل مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لأي شخص يرغب في الجلوس والراحة.
يسارع الكعبي إلى الإشارة إلى أن المبادرة ليست فردية. فقد ساهم الأصدقاء والأقارب، وحتى بعض العمال أنفسهم على مر السنين، بجلب الحطب أو التبرع باللحوم أو مجرد الحضور للمساعدة في إدارة الحشود.
يتذكر أن أحد العمال وصل في وقت مبكر من تاريخ المبادرة حاملاً حملاً من الحطب بمبادرة منه، رغبة في المشاركة في ثواب فعل العطاء.
“قال إنه يريد المساعدة،” قال الكعبي. “لم يكن يتحدث العربية كثيرًا، لكنه أحضر الحطب. أراد أن يكون جزءًا من ذلك.”
كما ساهم الجيران وأفراد المجتمع من جميع أنحاء الفجيرة والشارقة والعين وأماكن أخرى بالمكونات والإمدادات، محولين ما بدأ كعمل خيري شخصي إلى تعبير جماعي عن القيم الإماراتية المتمثلة في الكرم وحسن الجوار ورعاية الفئات الضعيفة.
لا يسعى الكعبي إلى التقدير "لا أحتاج إلى أن يشكرني أحد، الحمد لله،” قال. “الأجر عند الله.” وأضاف أن العمال سعداء دائمًا وهذا يكفي.
6 عائلات إماراتية تعد 13,000 وجبة إفطار في مسجد الغفار بدبي' في المحيصنة شاهد: أكثر من 500 وجبة يوميًا؛ داخل إفطار رمضان المجتمعي في الشارقة'