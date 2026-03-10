"نار تدفئ القلوب".. علي الكعبي يُحيي تراث الكرم الإماراتي

من قدر واحد إلى تسعة

لقد نما نطاق المبادرة باطراد عامًا بعد عام. وأشار الكعبي إلى أنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى ما يصل إلى تسعة أو عشرة قدور في الليالي المزدحمة. في أول جمعة من رمضان هذا العام، كان الحشد الذي تجمع خارج منزله كبيرًا لدرجة أنه امتد إلى الشوارع المحيطة، مع ما يقدر بنحو 900 شخص جاءوا لتناول الطعام.

“كان الشارع مسدودًا،” قال. “كان علينا أن نجعل الناس ينظمون الطابور. بعض العمال الباكستانيين الأكبر سنًا، هم كبار في السن، لا يستطيعون الوقوف في الطابور، لذلك طلبنا منهم أن يأتوا إلينا من الداخل. نقدم لهم الخدمة أولاً ونرسلهم في طريقهم. سيكون من الخطأ أن نجعلهم ينتظرون.”

يحرص على ضمان تقديم الخدمة للعمال المسنين والضعفاء دون إحراج، ويمد نفس الترحيب للمواطنين الإماراتيين الذين يتوقفون بدافع الفضول أو الرغبة في تذوق الطعام التقليدي.

مبادرة الكعبي هي جهده لتعريف العمال الأجانب بالأطباق الإماراتية التقليدية التي لم يصادفوها من قبل. الهريس، الطبق القديم من القمح المطبوخ ببطء والممزوج باللحم والمعطر بدخان نار الحطب، غير مألوف للعديد من العمال العرب الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من ضيوفه.

“الكثير من العمال لم يتذوقوا الهريس في حياتهم قط لكنهم أحبوه،” قال. “لذلك أطبخه الآن بكميات كبيرة من الدجاج 15 كيلوغرامًا، 15 دجاجة كاملة. أريدهم أن يتذوقوه بشكل صحيح."

لا تتوقف كرمه عند الطعام. بعد الوجبة، يقيم الكعبي محطة شاي وعصير تظل مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لأي شخص يرغب في الجلوس والراحة.

جهد مجتمعي

يسارع الكعبي إلى الإشارة إلى أن المبادرة ليست فردية. فقد ساهم الأصدقاء والأقارب، وحتى بعض العمال أنفسهم على مر السنين، بجلب الحطب أو التبرع باللحوم أو مجرد الحضور للمساعدة في إدارة الحشود.

يتذكر أن أحد العمال وصل في وقت مبكر من تاريخ المبادرة حاملاً حملاً من الحطب بمبادرة منه، رغبة في المشاركة في ثواب فعل العطاء.

“قال إنه يريد المساعدة،” قال الكعبي. “لم يكن يتحدث العربية كثيرًا، لكنه أحضر الحطب. أراد أن يكون جزءًا من ذلك.”

كما ساهم الجيران وأفراد المجتمع من جميع أنحاء الفجيرة والشارقة والعين وأماكن أخرى بالمكونات والإمدادات، محولين ما بدأ كعمل خيري شخصي إلى تعبير جماعي عن القيم الإماراتية المتمثلة في الكرم وحسن الجوار ورعاية الفئات الضعيفة.

لا يسعى الكعبي إلى التقدير "لا أحتاج إلى أن يشكرني أحد، الحمد لله،” قال. “الأجر عند الله.” وأضاف أن العمال سعداء دائمًا وهذا يكفي.