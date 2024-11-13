نادي العين: سنواجه الشائعات والإساءات بالإجراءات القانونية

وأوضح الكتبي أن استغلال اسم النادي لنشر الشائعات عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام وصناع المحتوى الذين ينشرون معلومات غير صحيحة أو يدلون بتصريحات لا أساس لها من الصحة سيواجهون الإجراءات القانونية.