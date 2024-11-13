نادي العين: سنواجه الشائعات والإساءات بالإجراءات القانونية
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الإعلامية التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة، بحسب منشور لنادي العين لكرة القدم.
وقال محمد سيف الكتبي عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم والمشرف على الشؤون الإعلامية: «لن نسمح بأي إهانة لنادينا أو جماهيره أو أي شخص يرتدي شعاره».
وأوضح الكتبي أن استغلال اسم النادي لنشر الشائعات عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام وصناع المحتوى الذين ينشرون معلومات غير صحيحة أو يدلون بتصريحات لا أساس لها من الصحة سيواجهون الإجراءات القانونية.
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وأضاف أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تمتنع عن إثارة الفتن والخلافات التي تتنافى مع أخلاقيات المجتمع.
وأكد الكتبي أن نادي العين "يعمل بمبدأ الشفافية"، وسيظل مفتوحاً أمام كافة وسائل الإعلام، مقدراً الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الرياضية المتميزة.
أعلنت السلطات الإماراتية مؤخراً أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تروج أو تنشر معلومات كاذبة عن الأنشطة الرياضية في الدولة.
أصدرت وزارة الرياضة تحذيراً بعد أن تبين أن بعض الجهات "أعلنت" عن تأسيس اتحادات رياضية معينة دون اتباع الإجراءات القانونية ودون الحصول على الموافقات اللازمة، بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات (وام).