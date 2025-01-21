نادي الجري يعيد اكتشاف مواطن الجمال الخفية بأبوظبي

كانت مريم من عشاق اللياقة البدنية منذ صغرها، وكانت من عشاق ركوب الخيل حتى تعرضت لإصابة في الظهر جعلت من المستحيل عليها مواصلة هذه الرياضة. ثم تحولت إلى الجري. وعلى الرغم من عملها كأخصائية موارد بشرية، إلا أن قلبها كان دائماً منصباً على اللياقة البدنية. في عام 2019، وبتشجيع من زوجها، تركت وظيفتها للتركيز على مساعدة النساء في تحسين لياقتهن البدنية. وبمجرد أن بدأت فكرة إنشاء نادي للجري تتشكل في ذهنها، أكملت شهادة في التدريب الشخصي لضمان تأهيلها لتقديم المشورة بشأن اللياقة البدنية.