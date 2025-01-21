نادي الجري يعيد اكتشاف مواطن الجمال الخفية بأبوظبي
يقوم نادي جري في العاصمة الإماراتية بأخذ النساء في جولات عبر بعض من أروع الأماكن في الإمارة، من حديقة الخليج العربي وجسر المقطع إلى فنون أبوظبي العامة والقرّم.
وقامت مؤسسة "رَانينغ سوسايتي"، التي أسستها خبيرة اللياقة البدنية الإماراتية مريم بحلوق، بجمع النساء من مختلف القدرات معاً للركض لمسافات قصيرة، وإعادة اكتشاف جمال أبوظبي.
"تشبه الجولات التي أقوم بتنظيمها رحلات قصيرة"، تقول مريم. "نكتشف كنوزاً ومواقع مخفية في أبو ظبي لم يكن حتى المقيمون فيها منذ فترة طويلة يعرفون بوجودها. هناك جلسات إحماء وتمارين تمدد قبل وبعد الجري. بمجرد أن نكمل المسافة، نستمتع بنزهة صغيرة. كانت فكرتي هي استهداف النساء اللاتي كن مبتدئات في الجري، أو لم يمارسن الجري من قبل".
انتقلت مريم، القادمة من دبي، إلى أبو ظبي منذ أكثر من 12 عاماً بعد زواجها. ومع ذلك، لم تبدأ في اكتشاف جمال الإمارة إلا أثناء الوباء عندما كانت تتعافى من ولادة توأمها. قالت: "اعتدت الركض عبر مناطق غير معروفة وبدأت أرى مدى جمال أبو ظبي". "أنا انطوائية واستمتعت بتلك الجولات الفردية. بدأت في التقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها عبر الإنترنت. تواصل معي الكثير من الأشخاص طالبين الركض معي".
وفي الشهر الماضي، أكملت مريم سباق ماراثون فائق السرعة "ألترا ماراثون"، حيث ركضت 60 كيلومتراً عبر أبوظبي خلال أسبوع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كطريقة للإشادة بالبلاد. وقالت: "أردت أن أظهر للناس أن أبوظبي مدينة يمكن المشي فيها، وأردت إكمال هذا السباق باستخدام مسارات المشي والمسارات المخصصة للمشاة فقط". "عندما أخبرت الناس أنني سأركض 60 كيلومتراً حول الإمارة دون الحاجة إلى إغلاق الطريق، لم يصدقني الناس".
واعترفت مريم بأن الركض الذي استغرق ثماني ساعات لإكماله كان أحد "أصعب الأشياء" التي قامت بها على الإطلاق. وقالت: "بدأت الركض في الساعة 5.30 صباحاً من واحة الكرامة، وعبرت الكورنيش، وركضت عبر أشجار القرم الشرقية إلى مسجد أبو ظبي الكبير، ثم استقليت جسراً للعودة إلى حيث بدأت. عند علامة 55 كيلومتراً، كنت أشعر بألم شديد وكان جسدي كله مخدراً، لكنني كنت أعلم أنه إذا لم أكمل الركض لمسافة 60 كيلومتراً، فسوف أندم على ذلك".
وفي مراحل مختلفة من الجري، انضمت أكثر من 20 امرأة إلى مريم. وقالت: "في البداية، اعتقدت أن أحداً لن يحضر. لكن أكثر من 20 منهن كن ينتظرن عند نقطة التفتيش الأولى على شاطئ البطين لتشجيعي. لقد كانت تجربة رائعة أن نركض كفريق. أردت أن ألهم النساء لعدم الاستهانة بقدرتهن على الصمود وتشجيعهن على ممارسة النشاط البدني".
الأم العاملة
مريم أم لثلاثة أبناء، ابنة تبلغ من العمر 9 سنوات وولدان توأم يبلغان من العمر 5 سنوات، وتبدأ يومها مبكراً جداً. تقول: "أمارس رياضة الجري في الساعة 5.30 صباحاً وأعود إلى المنزل في الساعة 6.45 صباحاً لأخذ الأطفال إلى المدرسة. بمجرد أن أوصلهم إلى المدرسة، أكون في اجتماعات وأعمل حتى يعود الأطفال. أحاول جدولة كل شيء أثناء وجود الأطفال في المدرسة. أنا محظوظة للغاية لأن لدي زوجاً داعماً للغاية. لذلك إذا كنت أمارس رياضة الجري أثناء وجودهم في المنزل، يتولى زوجي المسؤولية".
كانت مريم من عشاق اللياقة البدنية منذ صغرها، وكانت من عشاق ركوب الخيل حتى تعرضت لإصابة في الظهر جعلت من المستحيل عليها مواصلة هذه الرياضة. ثم تحولت إلى الجري. وعلى الرغم من عملها كأخصائية موارد بشرية، إلا أن قلبها كان دائماً منصباً على اللياقة البدنية. في عام 2019، وبتشجيع من زوجها، تركت وظيفتها للتركيز على مساعدة النساء في تحسين لياقتهن البدنية. وبمجرد أن بدأت فكرة إنشاء نادي للجري تتشكل في ذهنها، أكملت شهادة في التدريب الشخصي لضمان تأهيلها لتقديم المشورة بشأن اللياقة البدنية.
وقالت: "عملت عليه لفترة طويلة وأطلقته في أبريل 2024. أردته أن يكون مميزاً وفريداً. لذا قمت بالبحث وبدأت المشروع فقط عندما شعرت أنني قد أنجزت كل شيء على أكمل وجه. الآن، نقوم بثلاث جولات في الأسبوع. يوم الثلاثاء لدينا جولات للمبتدئين، في حين أن جلسات الأربعاء مخصصة للعدائين المتمرسين. في عطلة نهاية الأسبوع، هناك جولة مفتوحة للنساء من جميع الأعمار."
وتبلغ تكلفة السباق 55 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، ويقتصر عدد المشاركين على 16 شخصاً.