نادي الجري النسائي.. الصداقات بديلاً عن الفوز بالسباقات
قد يكون الانتقال إلى بلد جديد تجربة تسبب الشعور بالوحدة والعزلة، لذا، قررت إحدى المقيمات في أبوظبي تأسيس مجموعة اجتماعية للجري مخصصة حصرياً للنساء الراغبات في تكوين صداقات.
وأسست البريطانية "كلوي ويلسون"، البالغة من العمر 28 عاماً، نادي الجري "سترونغ توغذر" في يونيو من هذا العام. ورغم أن الجلسات القليلة التي نظمتها في صباح يوم الجمعة لم يحضرها سوى ثلاث إلى خمس نساء، إلا أنها الآن تجتذب ما يصل إلى 50 امرأة في كل جلسة. كما ازدادت صفحة إنستغرام الخاصة بالنادي إلى أكثر من 2500 عضو في أقل من أربعة أشهر.
قالت ويلسون لصحيفة "خليج تايمز": "بدأ كل شيء عندما نشرت دعوة على إنستغرام أسأل فيها عما إذا كانت أي امرأة أخرى ترغب في الالتقاء للركض. كنت متوترة للغاية وقلقة من عدم حضور أحد. لكن جميع النساء اللاتي حضرن كنّ رائعات، واستمتعنا كثيراً."
وأضافت: "قمت بعد ذلك بإنشاء بعض مقاطع الفيديو حول ما كنا نفعله، وفجأة، انتشر الأمر على نطاق واسع. لا أعرف كيف حدث ذلك، لكنني بدأت في تلقي مئات الرسائل من النساء الراغبات في الانضمام، وارتفع عدد متابعيني من 4000 إلى 10000 في غضون شهرين فقط. بدأنا كمجموعة دردشة، لكن الأمر سرعان ما أصبح كبيراً جداً بحيث لا يمكن إدارته، لذلك قمت بإنشاء صفحة خاصة لنا بدلاً من ذلك."
"طريقة رائعة لبدء اليوم"
وأشارت ويلسون إلى أنه "من خلال الاهتمام الذي أظهرناه، يمكننا أن نستنتج أن هناك حاجة حقيقية لمجموعة مثل هذه. قد تبدو بعض مجموعات الجري الأخرى في المدينة مخيفة أو خطيرة لبعض الأشخاص، لكننا لا نحاول أن نركض بسرعة أو نفوز بالسباقات، هدفنا هو توفير بيئة داعمة ومريحة للجميع."
"نحن نركز على الدردشة والاسترخاء أكثر من التدريب الشاق، وكل هذا مبهج للغاية. إنه مكان آمن حيث يمكن للنساء أن يشعرن بالراحة، ونذهب دائماً لتناول القهوة أو الإفطار بعد ذل، إنها طريقة رائعة لبدء اليوم."
وأضافت "نتلقى الكثير من النظرات والابتسامات والتلويحات أثناء الجري أيضاً. ففي النهاية، لا نرى الكثير من المجموعات الكبيرة من النساء يركضن معاً في أبوظبي".
استلهمت ويلسون فكرة المجموعة من رغبتها في مساعدة نفسها - وكذلك النساء الأخريات في أبوظبي - على تكوين صداقات مع أشخاص يشبهونها، وجعل تجربة الجري في الحر أكثر متعة.
"في أوائل العشرينيات من عمري، كنت أحب الحفلات حقاً"، اعترفت ويلسون، مضيفة: "لكنني توقفت عن الشرب منذ حوالي ثلاث سنوات لأنني وجدت أنه يؤثر سلباً على صحتي العقلية. ثم عدت إلى المملكة المتحدة أثناء الوباء، ووقعت في حب الجري بشدة."
كما قالت ويلسون: "لكن عندما عدت إلى أبوظبي، فقدت كل دافع للركض في الحر. وجدت الركض بمفردي مملاً، وشعرت بالوحدة لأن العديد من أصدقائي القدامى انتقلوا للعيش في أماكن أخرى. لم أكن مهتمة بالذهاب إلى حفلات الغداء والليالي النسائية، ووجدت صعوبة في تكوين صداقات جديدة مع أشخاص لديهم اهتمامات مشابهة."
الجري الممتع والصداقة
تجتمع المجموعة المكونة من نساء من مختلف القدرات، كل يوم جمعة في الساعة 6 صباحاً في مواقع مختلفة، بما في ذلك جزيرة ياس، وجزيرة الريم، وجزيرة السعديات، والكورنيش. تستمر كل جلسة حوالي 40 دقيقة، ويحق للجميع الركض حسب المسافة التي يرغبون في قطعها خلال هذا الوقت.
تخطط ويلسون للبدء في ممارسة الجري في عطلات نهاية الأسبوع اعتباراً من أكتوبر، وحتى ممارسة رياضة الجري في معسكرات أيضاً.
وقالت: "لقد أصبحت قريبة جداً من بعض المتسابقات اللواتي يركضن بشكل منتظم في هذه الفترة القصيرة من الزمن، ومن المدهش أن أشاهد مجموعات الصداقة تتشكل داخل المجموعة. لقد انتقل العديد من أعضائنا للتو إلى المدينة، كما تعد الجلسات فرصة رائعة للتواصل أيضاً. يستغرق تنظيم كل هذا الكثير من الوقت، لكنه جلب الكثير من الفرح إلى حياتي بالفعل".
الجري متاحاً للجميع
توازن ويلسون بين إدارة نادي الجري ووظائفها في مجال التسويق، وفي استوديو كرانك ابوظبي لركوب الدراجات.
بالإضافة إلى الجولات نفسها، تقوم أيضاً بتنظيم أيام على الشاطئ، ودروس تدريب الدراجات، وغيرها من الفعاليات الاجتماعية للأعضاء، في حين بدأت الشركات المحلية في الشراكة معها لتقديم خصومات وهدايا مجانية لهم.
وأضافت "نشجع الناس على المشي إذا أرادوا، والذهاب بالسرعة التي تناسبهم. وأحرص دائماً على أن أكون في الخلف لأنني لا أريد أن يشعر أي شخص بأنه متخلف عن الآخرين، وأصل قبل نصف ساعة على الأقل حتى أتمكن من تعريف أي شخص يزور المكان لأول مرة أيضاً".
وبينما أخذت المجموعة استراحة خلال شهر أغسطس، بدأت تحدياً صيفياً لمدة ستة أسابيع لضمان تحفيز الجميع: تمكنت الفائزة من قطع مسافة 5 كيلومترات في أقل من 10 دقائق من أفضل وقت لها.
"لقد أرسلت لي رسالة جميلة تشكرني فيها وتعبر فيها عن مدى أهمية المجموعة بالنسبة لها، لقد كانت رسالة مميزة حقاً، وقد أثرت بعواطفي للغاية."
كما قالت ويلسون."في الواقع، تلقيت الكثير من الدعم من مجموعات الجري الأخرى والأشخاص بشكل عام. كانت كل رسالة تلقيتها لطيفة للغاية، وأنا متحمسة لرؤية كيف سنستمر في النمو"