نادي الجري النسائي.. الصداقات بديلاً عن الفوز بالسباقات

وأضافت: "قمت بعد ذلك بإنشاء بعض مقاطع الفيديو حول ما كنا نفعله، وفجأة، انتشر الأمر على نطاق واسع. لا أعرف كيف حدث ذلك، لكنني بدأت في تلقي مئات الرسائل من النساء الراغبات في الانضمام، وارتفع عدد متابعيني من 4000 إلى 10000 في غضون شهرين فقط. بدأنا كمجموعة دردشة، لكن الأمر سرعان ما أصبح كبيراً جداً بحيث لا يمكن إدارته، لذلك قمت بإنشاء صفحة خاصة لنا بدلاً من ذلك."