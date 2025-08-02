"نادي الأمهات في دبي: ملاذ اجتماعي ودعم حقيقي للأمهات بعيدًا عن الوطن

نادي الأمهات في دبي، وهو فرع محلي لمجتمع بريطاني، شهد نموًا مذهلًا منذ انطلاقه في نوفمبر 2022. ما بدأ كنادٍ شهري لتناول القهوة تطور ليشمل ثمانية فعاليات شهريًا ويخدم أكثر من 3000 مشتركة نشطة. يرحب النادي بالأمهات من جميع الجنسيات بعمر 20 إلى 40 عامًا، ليشكّل مساحة شاملة لجالية دبي المتنوعة من المغتربين.
تعكس قصة تأسيس النادي التحديات التي تواجهها الكثير من الأمهات المغتربات. مؤسسة النادي "جو" انتقلت إلى دبي قبل عدة سنوات دون أن تعرف أحدًا، وكانت ترغب في التواصل مع أمهات يشاركنها نفس الظروف. بعد أن عرفت الأثر الإيجابي لمجتمع نادي الأمهات في بلدها، قررت التواصل مع الفرع البريطاني لافتتاح فرعه في دبي بعد أن انتقل زوجها للعمل هناك.
يشرح النادي: "مهمتنا أن نخلق مساحة آمنة ومرحبة تستطيع فيها الأمهات أن يأخذن لحظات لأنفسهن. هناك العديد من الدروس والفعاليات التي تُخصص للأطفال، وهو أمر رائع، لكن أحيانًا تُنسى الأم تمامًا. يهدف نادينا إلى جمع الأمهات عبر فعاليات مدروسة ومجتمعات داعمة تركز على رفاهية المرأة."
تحديات في دبي
تواجه الأمهات في دبي تحديات تختلف عن المدن الأخرى. يقول النادي: "يقال إن القرية كلها تربي الطفل، لكن ماذا لو انتقلتِ للخارج وركبتِ الطائرة لتعيشي في بلد آخر بعيد عن عائلتك وأصدقائك القدامى؟ أصبحنا نرى مزيدًا من الناس ينتقلون إلى دبي من أجل حياة أفضل، لكنهم يتركون وراءهم 'قراهم' ونحتاج للدعم."
وتزيد وتيرة الحياة السريعة في دبي من صعوبة تلك التحديات، فإجازة الأمومة والأبوة ليست دومًا بطول ما اعتدنا عليه في بلداننا. يعود الأزواج للعمل بسرعة، ما يترك الأمهات في المنزل غالبًا يشعرن بالعزلة دون صديقة يعتمدن عليها.
الطبيعة المتعددة الثقافات والمتحركة باستمرار للمدينة تصعب تكوين علاقات جديدة. "دبي مشغولة ومتغيرة ومتنوعة ثقافيًا. هي ملتقى للعلاقات، لكن تكوين العلاقات كأم أمر مختلف. هل نتحدث نفس اللغة أصلاً؟ هل ترغبين حقًا في صديقة أخرى؟ أين نلتقي؟ وحتى لو كوّنت بعض الصداقات، لا يمكنك الاطمئنان لأن ظروف الناس تتغير باستمرار!"
يعالج النادي هذه الشواغل مباشرة عبر سياسته الشمولية: "نحن هنا من أجل جميع الأمهات، من أي عمر وجنسية." يوفر النادي حضانة مؤهلة في معظم الفعاليات مع حرص الطاقم على استقبال الأمهات حتى "لا تشعر واحدة منهن أبدًا بالوحدة."
أنشطة متنوعة
يقدم النادي فعاليات متنوعة تشمل نوادي الإفطار، وجلسات لياقة بدنية، وعروض سينما. نوادي الإفطار أصبحت من أكثر الفعاليات شعبية، إذ توفر "تنفسًا للأمهات في أجواء راقية تسمح لهن بالتواصل الحقيقي وتناول طعام جيد وحديث جدي ووقت للاهتمام بأنفسهن (وليس الأطفال فقط)."
أما نادي السينما فيقدّم تجربة فريدة تتيح للأمهات الاستمتاع ببوفيه إفطار وفرصة للتعارف قبل مشاهدة أحدث الأفلام في قاعة خاصة حيث يمكن للأم الاعتناء بطفلها بحرية والضوء مناسب للأطفال مع صوت منخفض يناسب الأجواء.
من العروض المميزة كذلك دروس البيلاتس باستخدام الأجهزة، حيث تستطيع الأم حضور التمرين وطفلها بقربها وتساعدها جليسة الأطفال لتستفيد من التمرين لأقصى درجة.
اختيار أماكن الفعاليات يخضع لدراسة دقيقة إذ يبحث المنظمون عن مواقع تستوعب 30 أمًا مع أطفالهن وعرباتهم، وتوفر مواقف سهلة وأماكن تغيير للأطفال وجوًا جميلاً وطعامًا ومشروبات عالية الجودة. "هناك مطاعم كثيرة في دبي، بل لا تُعد، لكننا وضعنا لأنفسنا مهمة البحث عن الأفضل والأكثر ملاءمة للأمهات. توجد الكثير من الأماكن الصديقة للأطفال، لكن هدفنا أن نجعلها أكثر صداقة للأم."
ومن المهم مراعاة الطقس القاسي في دبي: "لدينا فعاليات خاصة تُقام في الهواء الطلق، لكننا نفعل ذلك فقط في الشتاء البارد، ومع عودة الحرارة ننقلها لأماكن مغلقة مناسبة."
اليونيكورن الذي كنت أحتاجه
تجربة نازلي دي جي تلخص مدى تأثير النادي. نازلي أم جنوب إفريقية لأربعة أبناء (11، 8، 3، 2 سنة) انتقلت إلى الإمارات عام 2022. أكملت العائلة الانتقال خلال شهرين، ومع استقرارها اكتشفت حملها الرابع، فانتقلت من امرأة عاملة إلى أم بدوام كامل، بلا عائلة أو أصدقاء أو حتى سيارة.
تقول: "بعد بضعة أشهر من محاولة تنظيم حياتي كأم وزوجة وصاحبة مشروع وصديقة، شاهدت نادي الأمهات على إنستغرام وقلت لنفسي: ربما هذا هو الكنز الذي أحتاجه — أمهات، وقهوة، وحديث، وشخص آخر يعتني بالطفل ولو لمرة واحدة؟ إذن أنا معكم. جئت بحثًا عن الاستقرار النفسي... ولم يخيبوا أملي."
وجدت نازلي النادي أثناء تصفحها إنستغرام في الثانية فجرًا وهي تطعم ابنتها. "شعرت وكأنه إشارة... أو إعلان مستهدف بالفعل." تمنت أن تقابل أمهات يفهمن الفوضى والحنان والحرمان من النوم؛ مكان يمكنها فيه التحدث مع بالغين دون كلمات مثل "النونية" أو "وجبة خفيفة"، وربما مجرد إكمال فنجان قهوة دون تسخينه ثلاث مرات.
أول تجربة لها فاقت التوقعات: "كانت رائعة فعلاً. المضيفات رحبن بي بلطف شديد، والتقيت بنساء مدهشات من جميع أنحاء العالم يعشن نفس الظروف. تحدثنا طوال الوقت، وكان ذلك بالضبط ما أحتاجه نفسيًا ووجدانيًا — كأنه زر إعادة ضبط لحياتي."
تحديات العزلة والاندماج
تقول نازلي: "دبي مذهلة لكنها أحيانًا أشد عزلة بدون 'القرية' الخاصة بك. رغم أن زوجي هو صديقي وداعم لي جدًا، بقي لدي شعور بالوحدة أحيانًا. في بداياتنا، كان يبدو أن لكل شخص مجموعته إلا أنا، وقد تمر أيام دون حوار مع بالغين — إلا إذا اعتبرت مخاطبة سيري حول تنظيف الجدران حوارًا!"
وتضيف أن عدم وجود عائلة ممتدة كان صعبًا حقًا، فلا يوجد من يزور أو يساعد لساعات أو يدعوهم لعشاء عائلي عفوي يدفئ الروح أكثر من البطن. "هنا، كل مساعدة يجب أن تُحدد سلفًا وغالبًا تكون مدفوعة الأجر."
الخروج مع أربعة أطفال يشبه عملية عسكرية في التخطيط؛ الوقت، المأكولات، البدائل، والاحتياطات. ومع أن دبي مدينة مناسبة للأطفال، كان من الصعب دومًا العثور على مقاهٍ تراعي احتياجات الرضع أو الأطفال الصغار.
مقابلة الأمهات الأخريات بدورها لم تكن سهلة: "ما لم تتقابلي صدفة مع أم أخرى في منطقة الألعاب، فهي غالبًا علاقة رسمية أو مفتعلة." ويشمل الأمر أيضًا "الخوف من الرفض أو الحرج — نعم حتى الكبار يشعرون بذلك. أحيانًا لا نريد أن نبدو يائسات أو متطفلات."
أثر غيّر حياتي
تؤكد نازلي أن النادي غيّر حياتها بأكثر من طريقة: "أعطاني إحساسًا بالانتماء وذكرني أن الأمومة لا يُفترض أن تكون عملًا فرديًا. لديّ الآن صديقات يفهمن ما أمر به، بكى بعضنا من التعب وضحك على حفاضات الأطفال المتفجرة. نفسيًا أشعر براحة وخفة وشعور بالإنسانية."
وأيضًا منحها مزايا مهنية لم تتوقعها: "كوني أم وصاحبة مشروع صغير، أصبح النادي أكثر من مجرد دعم نفسي بل أيضًا مساحة علاقات قوية. تواصلت مع جمهور عملي المنشود — أمهات رائعات — وأتيحت لي فرصة تقديم مشروعي الصغير في أحد لقاءات الإفطار. قهوة وصلات اجتماعية وقليل من الدعاية؟ نجاح في كل اتجاه."
وتجد أن شكل الفعاليات مثالي للأمهات المشغولات: "ابني سعيد ومشغول وآمن مع جليسة الأطفال، وأنا أستمتع بإفطار جيد وقهوة ساخنة وهدية رمزية وحديث حقيقي مع مجموعة رائعة من الأمهات. أحيانًا يكون هناك لقاء معرفي مع خبراء كهدية إضافية! وكل ذلك مقابل مبلغ بسيط؟ حقيقة... ماذا نحتاج أكثر؟ أخرج من اللقاء متجددة وليست منهكة."
وتختم بأن طبيعة العلاقات في النادي طبيعية وعفوية: "النادي جعل تكوين الصداقات سهلاً وطبيعياً، مثل المواعدة السريعة لصديقات الأمهات لكن مع قهوة أفضل ودون ضغط. أصبح لدي دائرة نساء قويات ومرحّبات أصبحن كالعائلة."