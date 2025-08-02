"نادي الأمهات في دبي: ملاذ اجتماعي ودعم حقيقي للأمهات بعيدًا عن الوطن

نادي الأمهات في دبي، وهو فرع محلي لمجتمع بريطاني، شهد نموًا مذهلًا منذ انطلاقه في نوفمبر 2022. ما بدأ كنادٍ شهري لتناول القهوة تطور ليشمل ثمانية فعاليات شهريًا ويخدم أكثر من 3000 مشتركة نشطة. يرحب النادي بالأمهات من جميع الجنسيات بعمر 20 إلى 40 عامًا، ليشكّل مساحة شاملة لجالية دبي المتنوعة من المغتربين.

تعكس قصة تأسيس النادي التحديات التي تواجهها الكثير من الأمهات المغتربات. مؤسسة النادي "جو" انتقلت إلى دبي قبل عدة سنوات دون أن تعرف أحدًا، وكانت ترغب في التواصل مع أمهات يشاركنها نفس الظروف. بعد أن عرفت الأثر الإيجابي لمجتمع نادي الأمهات في بلدها، قررت التواصل مع الفرع البريطاني لافتتاح فرعه في دبي بعد أن انتقل زوجها للعمل هناك.

يشرح النادي: "مهمتنا أن نخلق مساحة آمنة ومرحبة تستطيع فيها الأمهات أن يأخذن لحظات لأنفسهن. هناك العديد من الدروس والفعاليات التي تُخصص للأطفال، وهو أمر رائع، لكن أحيانًا تُنسى الأم تمامًا. يهدف نادينا إلى جمع الأمهات عبر فعاليات مدروسة ومجتمعات داعمة تركز على رفاهية المرأة."

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