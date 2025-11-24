ناجية من السرطان "منسقة أزياء" لدعم المريضات في أبوظبي

بعد خوضها رحلة العلاج الكيميائي والإشعاع والجراحة والعلاج المناعي، أطلقت الأم المقيمة في أبوظبي، راكيل، مبادرة "خزانة الثقة – الإصدار المعزز" (Confidence Closet – Encore Edition) لمساعدة النساء الأخريات على الظهور والشعور بالرضا أثناء العلاج. ويؤكد طبيبها أن هذا النوع من الرعاية العاطفية يقوي التعافي "بفعالية توازي العلاج المنقذ للحياة".

عندما تلقت راكيل (44 عاماً) تشخيصها في أبريل 2023، وقعت كلمات "سرطان الثدي الثلاثي السلبي" – وهو أحد الأشكال الأكثر شراسة للمرض – عليها كالصاعقة. وتتذكر قائلة: "كان رد فعلي هو اليأس. لم أكن أعرف الكثير عن المرض. نفكر على الفور في الموت، وأطفالنا، وعائلتنا." كان لديها ولدان صغيران، يبلغان من العمر 11 و 7 سنوات حينها، وكانت تنتظرها رحلة طويلة ومضنية: العلاج الكيميائي، والعلاج المناعي، والجراحة، والعلاج الإشعاعي.

من فقدان الشعر إلى مهنة جديدة

من بين المخاوف العديدة التي تواجه مريضات السرطان، كان فقدان الشعر هو أول ما شغلها. تقول: "كان أول شيء بدأت في التخطيط له. قصصت شعري تدريجياً – من طويل، إلى طول الذقن، ثم حلقته في النهاية لأنه كان يتساقط. بعد ثلاث جلسات [من العلاج]، بدأ يتساقط بشكل كبير بالفعل." ما لم تكن تعرفه حينها هو أن تلك اللحظة المؤلمة ستشعل شرارة مهنة جديدة: أن تصبح منسقة أزياء للأورام – أو "منسقة أزياء للعلاج الكيميائي"، كما يسميها عملاؤها بمحبة.

"الشيطان الأحمر" ونقطة تحوّل عاطفية

وصفت راكيل أصعب مراحل رحلتها بالفترة التي خضعت فيها لما يسميه المرضى العلاج الكيميائي "الشيطان الأحمر". "كانت له آثار جانبية سيئة للغاية. تم إدخالي إلى المستشفى، واحتجت إلى عمليات نقل دم، وكان عليّ أن أكون في عزلة،" تقول راكيل. "كان ذلك الجزء الأصعب."

للتكيف، اعتمدت على شبكة دعم قوية بشكل غير متوقع في أبوظبي. وقالت: "كان أصدقائي هنا بمثابة عائلة. أناس لم أكن أتوقعهم جاؤوا إلي وبقوا معي أثناء علاجي." كما انضمت إلى مجموعة دعم، وطلبت المشورة العلاجية، ومارست تمارين الريكي والتنفس، وألزمت نفسها بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية طوال فترة العلاج. اختارت عدم القراءة بشكل مكثف على الإنترنت حول سرطانها. "كنت أسأل طبيبي أو أصدقائي الذين يخبرونني فقط بالأجزاء الإيجابية – إن وجدت،" قالت. "حاولت أن أحافظ على إيجابيتي قدر الإمكان."

كيف تحوّل تعليم لفّ الحجاب إلى حركة دعم

عندما بدأت راكيل تفقد شعرها، بدأت تجرب لفّ الرأس والقبعات. تقول: "كنت أحاول إيجاد طرق للخروج من المنزل والشعور بالرضا. لم أرد أن أشعر بأن الناس يحدقون بي." لاحظ طبيب الأورام الخاص بها الأمر ورأى فيه إمكانات. "سألني: 'هل يمكنك من فضلك عمل فيديو تعليمي لأعرضه على مريضات أخريات؟' وقلت نعم،" تتذكر راكيل.

مع استمرارها في العلاج، كان الأصدقاء والعائلة والأطباء يقولون لها إنها تبدو دائماً "جيدة جداً" رغم كل شيء. "قالوا: 'حتى أننا ننسى أنك مريضة،'" قالت. "أخبروني أنه يجب أن أفعل شيئاً لمساعدة المريضات الأخريات حقاً." في البداية قاومت الفكرة. "كانت فكرتي هي، هل أريد حقاً أن أظل مرتبطة بالسرطان لبقية حياتي؟" قالت. "عندما تقابل العملاء وتسمع قصصهم، يكون الأمر أشبه بإعادة عيش قصتك الخاصة."

لكن الرسائل استمرت في الوصول، من مريضات يسألن عن مكان العثور على الباروكات والكريمات والأوشحة؛ وكيف كانت تربط لفافاتها؛ وما الذي ساعدها على الشعور بالثقة. عندما أنهت علاجها، أدركت أنه يجب عليها أن تتحرك. وقد أدى ذلك إلى إطلاق مبادرة "خزانة الثقة – الإصدار المعزز" في صيف 2025.

لا تبيع راكيل المنتجات؛ بل تبيع خدمة. "أذهب مع العميل لاختيار الباروكة المناسبة، الوشاح المناسب، الملابس المناسبة،" قالت. "إذا كان لديهن مناسبة، أساعدهن في ارتداء الملابس. أنا منسقة أزياء للأورام." لقد عملت بالفعل مع 25 عميلة، معظمهم من خلال الإحالات الشفهية من الأطباء والأصدقاء ومجموعات الدعم. كما تتلقى رسائل من الخارج.

ولأن تكاليف الرعاية من السرطان يمكن أن تكون باهظة، فإنها تعمل في كثير من الأحيان دون مقابل. "بعض النساء يقلن لي: 'أحب أن أفعل هذا، ولكن ليس لدي الإمكانيات.' يسعدني جداً أن أفعل ذلك مجاناً (pro bono)،" قالت. بالنسبة لأولئك القادرات على الدفع، تبدأ حزم الخدمات من 300 درهم إماراتي، وتكلفة الدعم الكامل للرحلة تبلغ حوالي 1000 درهم إماراتي.

تذكرت راكيل عميلة عزلت نفسها بالكامل. "لم تكن قادرة على مغادرة المنزل باستثناء مواعيد العلاج لأنها كانت تكره مظهرها،" قالت راكيل. "الوصم حول مظهر شخص مصاب بالسرطان هائل." أهدتها صديقتها جلسة مع راكيل. "زرتها في المنزل. وبنهاية محادثتنا، كانت قد أصبحت شخصاً آخر بالفعل،" قالت. "بدأنا بـ: هل تريدين باروكة؟ وشاحاً؟ وما زلت معها حتى اليوم – من البداية وحتى التعافي."

الطبيب: "هذا بنفس أهمية العلاج المنقذ للحياة"

قال الدكتور رفعت إسكندريان، استشاري جراحة الأورام في كليفلاند كلينك أبوظبي، إن مبادرة راكيل تسد فجوة حاسمة يتم التغاضي عنها في كثير من الأحيان. وعندما سئل عن سبب أهمية الدعم العاطفي والتركيز على المظهر، قال إن هذه الرعاية يمكن أن تكون "بفعالية توازي العلاج المنقذ للحياة" في تحسين النتائج – لأن المريضات اللواتي يشعرن بالأمل والكرامة عادة ما يتحملن العلاج بشكل أفضل ويظلن أكثر مرونة طوال رحلتهن.

كما أوضح ما يجعل سرطان الثدي الثلاثي السلبي صعب العلاج بشكل خاص. "سرطان الثدي ليس مرضاً واحداً،" قال. "يشير الثلاثي السلبي إلى خلايا سرطانية تفتقر إلى مستقبلات هرمون الإستروجين، ومستقبلات هرمون البروجسترون، وبروتين HER2. وهذا يجعله أكثر عدوانية، وأكثر عرضة للنمو السريع والانتشار."

وأضاف أنه "يتطلب حتماً العلاج الكيميائي"، لأن العلاجات الموجهة المستخدمة للأنواع الفرعية الأخرى غير فعالة. ومع ذلك، شدد على أن فرص البقاء على قيد الحياة قد تحسنت بشكل كبير. "العلاجات تتحسن باستمرار،" قال، مشيراً إلى أن سرطانات الثدي في المراحل المبكرة اليوم لديها معدلات بقاء على قيد الحياة تبلغ حوالي 96%.

رسالة أمل

اليوم، راكيل خالية من السرطان، وعادت إلى العمل بدوام كامل كمديرة مكتب في شركة معمارية، وتدير مشروعها للتنسيق جنباً إلى جنب مع وظيفتها. تقول إن السرطان غيّرها "من الداخل إلى الخارج". "الناس يقولون لي الآن إنني أبدو أسعد؛ الأشياء الصغيرة أصبحت ذات مغزى. أنا ممتنة لوجودي هنا، ولكوني بصحة جيدة ونشطة." رسالتها إلى النساء اللواتي تم تشخيصهن حديثاً – خاصة أولئك اللواتي يواجهن سرطان الثدي الثلاثي السلبي مثلما واجهت – بسيطة: "السرطان ليس النهاية. يمكن أن يكون بداية."