منصة طلابية إماراتية نقلة نوعية في استشارات القبول الجامعي بأسعار في متناول الجميع

لمعالجة التكلفة المرتفعة لدعم القبول الجامعي الدولي، شارك طالب ولد ونشأ في أبوظبي في تأسيس شركة استشارية لجعل الوصول إلى الجامعات المرموقة أكثر سهولة للطلاب.
تضع "مينترا" (Mentra) نفسها كعامل تغيير في مساعدة الطلاب من الإمارات والهند والمملكة المتحدة في عملية القبول.
انبثقت المنصة من إدراك أنه بينما يتزايد اهتمام الطلاب في الإمارات بمتابعة التعليم في الخارج - خاصة في جامعات Ivy League وRussell Group - غالباً ما تكون خدمات الاستشارات الحالية مكلفة وبعيدة عن متناول العديد من العائلات ذات الدخل المتوسط.
تم إطلاق الشركة، المسجلة رسمياً في المملكة المتحدة، من قبل أدفايت آريا، الذي يدرس حالياً في جامعة وارويك، إلى جانب زميله الطالب الجامعي أديتيواردان جايكواد.
في مقابلة مع "الخليج تايمز"، قال أدفايت آريا: "كشفت رحلتي في التقديم للجامعات مدى تكلفة استشارات الكليات وإقصائها. كنت محظوظاً بالحصول على زمالة Crimson Education، التي وفرت لي استشارات بقيمة 4000 دولار (أكثر من 14,500 درهم). تلك التجربة فتحت عيني على مدى عدم توفر هذه الخدمات للعائلات من الطبقة العاملة."
هذه الرؤية دفعته لبناء حل لا يدعم المتقدمين فحسب، بل يخلق أيضاً فرص دخل مرنة للطلاب الحاليين في الجامعات المرموقة.
"لاحظت أيضاً كيف يواجه الطلاب في الجامعات العليا صعوبة في العثور على طرق مرنة لكسب المال تتناسب مع أعباء العمل الأكاديمية. تتيح 'مينترا' للموجهين تحديد توفرهم الخاص وكسب الدخل أثناء مساعدة الآخرين - وهو أمر ذو فائدة متبادلة."
بينما يتقاضى مستشارو القبول التقليديون، خاصة في مناطق مثل الإمارات والولايات المتحدة، غالباً ما بين 20,000 دولار و 100,000 دولار (حوالي 73,400 درهم - 367,000 درهم) للحصول على دعم شامل، تقدم "مينترا" حزم تقديم كاملة تبدأ من 800 دولار إلى 1,000 دولار فقط (حوالي 3,000 درهم - 3,600 درهم). وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مساعدة أكثر استهدافاً، يمكن أن تكلف الخدمات ما يصل إلى 300 دولار (1,101 درهم).
وأضاف: "لذا، غالباً ما تكون التكلفة 5 إلى 10 في المائة من التكلفة الأصلية، مع فائدة إضافية تتمثل في التوجيه من قبل أشخاص دخلوا هذه المدارس مؤخراً."
يعتقد أدفايت أن نموذج الإرشاد الذي يقوده الأقران فعال وممكّن.
"لقد مروا مؤخراً بنفس عمليات التقديم، لذا فإن رؤاهم أحدث وأكثر صلة من تلك الخاصة بالمستشارين التقليديين. يمكنهم تقديم معرفة داخلية حول الحياة الجامعية والثقافة والتوقعات الأكاديمية - وهو نوع من المعلومات الواقعية التي لا يمكنك العثور عليها عبر جوجل."
وأضاف الشاب البالغ من العمر 20 عاماً: "إذا انتهى المطاف بالطالب بالالتحاق بنفس الجامعة، فسيكون لديه بالفعل صديق أو جهة اتصال من كبار الطلاب في الحرم الجامعي. إنه يبني مجتمعاً، وليس مجرد معاملة."
تركز "مينترا" حالياً على الأسواق التي يتمتع فيها الفريق المؤسس بعلاقات قوية - الهند، والإمارات، والمملكة المتحدة - مع خطط للتوسع بحذر للحفاظ على الجودة. وقد ساعد التمويل من صندوق اللورد روتس التذكاري بجامعة وارويك والمساهمين الخاصين الفريق على الاستثمار في أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوظيف الموجهين، والتواصل مع المدارس ذات الموارد المحدودة.
تقدم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك كتابة البيان الشخصي للمملكة المتحدة، ومقالات Common App الأمريكية، والتحضير لاختبارات SAT/ACT، وطلبات المنح الدراسية، واستراتيجية الأنشطة اللامنهجية، والمزيد. يمكن للطلاب أيضاً اختيار خدمات فردية مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم.
وأضاف أدفايت: "حتى الآن، دعمنا أكثر من 100 طالب من خلال موجهين من مؤسسات مثل Ivy League، وأوكسبريدج، وكلية لندن للاقتصاد، وإمبريال، وجامعة لندن، ووارويك، وجامعات سنغافورية رائدة."
اعترف بأن بناء وتشغيل المنصة إلى جانب الالتزامات الأكاديمية والتدريبية لم يكن سهلاً.
"إنه تحدٍ بالتأكيد؛ كانت هناك العديد من الليالي الطوال. يتطلب الموازنة بين التدريب، والعمل الأكاديمي، والأنشطة اللامنهجية، و'مينترا' الانضباط وهدفاً واضحاً. ولكن لأننا نستمتع حقاً بالعمل ونؤمن بعمق بالرسالة، فإننا نتمكن من المضي قدماً."
تتطلع "مينترا" في المستقبل إلى توسيع وجودها في المدارس الثانوية في جميع أنحاء الإمارات، ودخول مجال المدارس الثانوية في الولايات المتحدة في نهاية المطاف من خلال شبكة موجهيها المتنامية.
قال: "إطلاق أدوات استشارات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز توجيه الموجهين، والشراكة مع المدارس الثانوية في جميع أنحاء الهند لتقديم دعم مجاني للطلاب المتفوقين من المجتمعات المحرومة، والتوسع المدروس داخل الإمارات والمملكة المتحدة والهند... وفي المستقبل القريب، نخطط للتوسع في المدارس الثانوية الأمريكية عبر شبكة موجهينا هناك."
لكن رؤية "مينترا" تتجاوز مجرد المتقدمين للمدارس.
"نحن لا نركز فقط على طلاب المدارس؛ بل نبني أيضاً فرصاً لطلاب الجامعات لكسب المال بمرونة، وبناء المهارات الناعمة، وإحداث تأثير أثناء الدراسة. رؤيتنا طويلة الأجل هي إنشاء نظام بيئي كامل حيث يمكن لأفضل الموجهين دعم الجيل القادم - بأسعار معقولة، وإمكانية وصول، وأصالة."