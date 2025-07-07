منصة طلابية إماراتية نقلة نوعية في استشارات القبول الجامعي بأسعار في متناول الجميع

لمعالجة التكلفة المرتفعة لدعم القبول الجامعي الدولي، شارك طالب ولد ونشأ في أبوظبي في تأسيس شركة استشارية لجعل الوصول إلى الجامعات المرموقة أكثر سهولة للطلاب.

تضع "مينترا" (Mentra) نفسها كعامل تغيير في مساعدة الطلاب من الإمارات والهند والمملكة المتحدة في عملية القبول.

من التجربة الشخصية إلى حل مبتكر

انبثقت المنصة من إدراك أنه بينما يتزايد اهتمام الطلاب في الإمارات بمتابعة التعليم في الخارج - خاصة في جامعات Ivy League وRussell Group - غالباً ما تكون خدمات الاستشارات الحالية مكلفة وبعيدة عن متناول العديد من العائلات ذات الدخل المتوسط.

تم إطلاق الشركة، المسجلة رسمياً في المملكة المتحدة، من قبل أدفايت آريا، الذي يدرس حالياً في جامعة وارويك، إلى جانب زميله الطالب الجامعي أديتيواردان جايكواد.

في مقابلة مع "الخليج تايمز"، قال أدفايت آريا: "كشفت رحلتي في التقديم للجامعات مدى تكلفة استشارات الكليات وإقصائها. كنت محظوظاً بالحصول على زمالة Crimson Education، التي وفرت لي استشارات بقيمة 4000 دولار (أكثر من 14,500 درهم). تلك التجربة فتحت عيني على مدى عدم توفر هذه الخدمات للعائلات من الطبقة العاملة."