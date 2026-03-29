"ميكانيكيون" يحذرون: التأمين الشامل قد لا ينقذك من "إهمال" القيادة في المطر

بعد يومين من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ظهرت مقاطع فيديو وصور تظهر سيارات مغمورة جزئياً أو كلياً في المياه، خاصة في المناطق المنخفضة. وفي بعض الأماكن، شوهدت مركبات عالقة بينما كان السائقون ينتظرون انخفاض مستويات المياه قبل محاولة تحريكها.

وقد أثار هذا الوضع أيضاً مخاوف بين السكان بشأن تكاليف الإصلاح، وما إذا كانت هذه الأضرار مغطاة أصلاً بالتأمين.

قد لا يتمكن السائقون الذين لديهم تأمين ضد الغير (طرف ثالث) من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأمطار. تغطي بوالص التأمين ضد الغير الأضرار التي تلحق بالآخرين، وليس سيارة صاحب البوليصة نفسه، مما يعني أن تكاليف الإصلاح قد يتعين على المالك تحملها بالكامل.

وقال خبراء السيارات إن مدى الضرر يعتمد إلى حد كبير على مدة غمر السيارة وعمق المياه.

وقال ناصر رسول، خبير سيارات مقر عمله في المنطقة الصناعية 6 بالشارقة: "حتى لو كان المحرك آمناً، يمكن للمياه أن تلحق الضرر بالأنظمة الكهربائية، وناقل الحركة (الجير)، والأجزاء الداخلية. يجب على الناس عدم محاولة تشغيل المركبة، بل القيام بفحصها فوراً".

وأضاف: "في بعض الحالات، يمكن إنقاذ السيارة بالتنظيف وتغيير الزيوت والسوائل، ولكن إذا تأثر المحرك أو وحدة التحكم الإلكترونية (ECU)، فقد تصبح الإصلاحات باهظة الثمن".

كم ستبلغ تكلفة الإصلاحات؟

قال الميكانيكيون إن تكاليف الإصلاح يمكن أن تختلف بشكل كبير حسب مستوى الضرر. الحالات البسيطة، مثل تجفيف الأجزاء الداخلية وتغيير السوائل، قد تكلف من بضع مئات إلى بضعة آلاف من الدراهم.

وقال نبيل أحمد، خبير من "كارسبرت لصيانة السيارات" (Carzpert Auto Maintenance) ومقره في أم رمول: "إذا تأثرت الأنظمة الكهربائية أو الحساسات أو الأسلاك، فقد ترتفع التكاليف بشكل كبير. وفي الحالات الأكثر خطورة حيث يتضرر المحرك، خاصة بسبب 'الهيدرولوك' (دخول الماء للمحرك)، يمكن أن تتجاوز تكاليف الإصلاح أو الاستبدال 15,000 إلى 25,000 درهم أو أكثر، اعتماداً على نوع السيارة وطرازها".

وأضاف أن التغطية التأمينية تعتمد على نوع البوليصة. وقال: "إذا كانت السيارة تتمتع بتأمين شامل، فقد يتم تغطية أضرار الفيضانات اعتماداً على الضرر واتباع الإرشادات. ولكن مع التأمين ضد الغير، سيتعين على المالك تحمل التكلفة".

كما ذكر الميكانيكيون أن ما يحدث يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المياه قد دخلت إلى المحرك. وقال أحمد: "إذا كانت السيارة مطفأة وظل مستوى الماء تحت مدخل الهواء، فقد تعمل بعد الفحوصات المناسبة. ولكن إذا دخل الماء إلى المحرك، فقد يتسبب في حدوث 'هيدرولوك'، وهو ما يمكن أن يؤلف الأجزاء الداخلية على الفور".

لماذا السيارات الحديثة أكثر عرضة للتلف؟

وحذر من أن السيارات الحديثة أكثر عرضة للخطر بسبب الإلكترونيات. وقال: "حتى الغمر الجزئي يمكن أن يؤثر على الحساسات والأسلاك. أكبر خطأ يرتكبه الناس هو محاولة تشغيل السيارة، فهذا يمكن أن يحول مشكلة صغيرة إلى ضرر جسيم في المحرك"، ونصح السائقين بقطر (ونش) المركبة وفحصها.

وقال الميكانيكيون أيضاً إنه حتى السائقين الذين لديهم تأمين شامل قد لا يتمكنون دائماً من المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالأمطار. ورغم أن بعض البوالص تغطي أضرار الفيضانات، إلا أن المطالبات ليست مضمونة في جميع الحالات.

وقال ناصر رسول: "حتى مع التأمين الشامل، يمكن رفض المطالبات إذا تبين أن السائق مهمل، مثل القيادة في مياه عميقة أو محاولة تشغيل السيارة بعد غمرها. في كثير من الحالات، يصبح الضرر أسوأ لأن الناس يحاولون إعادة تشغيل المركبة".