"ميشا خان" تتألق في بطولة"إنجلترا" وتطمح للأولمبياد

وقالت ميشا لصحيفة خليج تايمز عبر الهاتف من لندن: "أنا سعيدة للغاية لأن هذا هو فوزي الأول في فئة الفردي، كما فزت بعدة ألقاب في الزوجي، لكن الفوز باللقب الأول في الفردي أمر كبير حقاً وخاصة أنه جاء في بطولة عموم إنجلترا وهي بطولة كبيرة جداً وأنا سعيدة حقاً".