ميرة المهيري: قصة نجاح إماراتية في مجال السلامة النووية

تحدثت ميرة عن شعورها حيال توليها هذا الدور الرائد، وقالت: "لم أشعر بالخوف بقدر ما شعرت بمسؤولية كبيرة. كان هناك الكثير من المهام على عاتقي، وكنت أعلم أنني بحاجة إلى تحسين مهاراتي بسرعة لمواكبة الخبرات التي لدينا". ووصفت تجربتها بأنها مزيج من الإثارة والضغط، حيث كانت تخوض تجربة جديدة تماماً. وأضافت: "في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لدينا خبراء مهرة من جميع أنحاء العالم، والوصول إلى مشرفين من هذا المستوى كان ذو قيمة لا تقدر بثمن".