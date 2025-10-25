"ميراكل جاردن" ترحب بالزوار مجاناً في عيد ميلادهم

يتوافد الآلاف سنويًا إلى هذه الوجهة السياحية في قلب دبي للتنزه تحت أقواس الورود أو بين الإبداعات الزهرية الرائعة، ليخلّدوا ذكريات لا تُنسى. من قلعة زهرية إلى طائرة طيران الإمارات A380، ستجدون في الحديقة تركيبات فنية رائعة.