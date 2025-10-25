"ميراكل جاردن" ترحب بالزوار مجاناً في عيد ميلادهم

افتتحت حديقة المعجزات، إحدى أشهر معالم دبي الشتوية، أبوابها لموسمها الرابع عشر الشهر الماضي. تُعدّ أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم تحفة فنية حية، تضم أكثر من 150 مليون زهرة منسوجة في عروض آسرة، ومناظر طبيعية خلابة، ومنحوتات حطمت الأرقام القياسية.
يتوافد الآلاف سنويًا إلى هذه الوجهة السياحية في قلب دبي للتنزه تحت أقواس الورود أو بين الإبداعات الزهرية الرائعة، ليخلّدوا ذكريات لا تُنسى. من قلعة زهرية إلى طائرة طيران الإمارات A380، ستجدون في الحديقة تركيبات فنية رائعة.
هذا الموسم، تبلغ تكلفة تذكرة دخول حديقة المعجزات 105 دراهم إماراتية للسياح البالغين وغير المقيمين، و85 درهمًا إماراتيًا للأطفال. ويمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على تذكرة الدخول العامة بسعر مخفّض قدره 73.5 درهمًا إماراتيًا للبالغين، و52.5 درهمًا إماراتيًا للأطفال.
إذا كنت تخطط لزيارة الحديقة في عيد ميلادك، فالدخول مجاني تمامًا! ما عليك سوى إبراز جواز سفرك أو بطاقة هويتك الإماراتية عند المدخل كإثبات.
ليس من الواضح كيفية الاستفادة من هذا العرض عند حجز التذاكر عبر موقعهم الإلكتروني. لذا، يُفضل التوجه إلى الحديقة وطلب الدخول المجاني مع إظهار بطاقة هويتك.
تقع حديقة دبي المعجزة في منطقة البرشاء جنوب 3 وهي مفتوحة من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً في أيام الأسبوع، ومن الساعة 9 صباحًا حتى 12 صباحًا في عطلات نهاية الأسبوع.