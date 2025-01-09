"ميتا" تلغي مدققي الحقائق وتعتمد ملاحظات المجتمع

وقد عبّر دحدل عن رأيه الأولي بخصوص هذا التحول قائلاً: "لا أعترض على فكرة الإشراف المجتمعي من حيث المبدأ، لكن يبدو أن هذا القرار تأثر بشكل كبير بالنفوذ السياسي المتصاعد لشخصيات مثل ترامب وإيلون ماسك." وأشار دحدل إلى أن هذا يثير مخاوف بشأن استسلام شركات التواصل الاجتماعي للضغوط السياسية، خاصة عندما تتوافق هذه الضغوط مع مصالح الشركات الكبرى، مما ينتج عنه تأثيرات متعددة على صياغة الأجندات.