موكب كوكبي نادر يزين سماء الإمارات في ليالي رمضان

الزهرة وزحل: يمكن رؤيتهما بالعين المجردة، لكنهما سيكونان في مستوى منخفض جداً من الأفق، ويغربان بعد وقت قصير من غروب الشمس. يحتاج السكان إلى الاستعداد عند الغروب لالتقاط مشهد هذه الكواكب الساطعة.

عطارد: رصده أكثر صعوبة لأنه يظل قريباً جداً من الأفق، ويغرب أيضاً بعد وقت قصير من غروب الشمس.

نبتون: يغرب بعد فترة وجيزة من غروب الشمس، ويحتاج إلى تلسكوب لرصده، كما يجب أن تكون السماء صافية ومظلمة.

المشتري: كوكب ساطع سيكون مرئياً في وقت لاحق من المساء لفترة طويلة، ويمكن رؤيته بالعين المجردة.