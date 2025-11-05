موقف الإمارات الثابت: دعم وقف الحرب في السودان والانتقال إلى حكم مدني مستقل

حدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، موقف الإمارات الشامل من أزمة السودان، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار والانتقال السريع إلى الحكم المدني.
تحدث قرقاش على هامش النسخة السابعة من اجتماعات الحكومة السنوية للإمارات، مؤكدًا ضرورة تمييز سياسة الإمارات عن "الضجيج" و"الأخبار الكاذبة" المحيطة بتورط البلاد في السودان.
وقال مجيبا على أسئلة حول موقف الإمارات من الصراع: "أعتقد أننا يجب أن نفصل الضجيج عن السياسة الفعلية للإمارات".
وأوضح موقف الإمارات في عدة جبهات رئيسية، مع إعطاء الأولوية للمخاوف الإنسانية.
أبرز قرقاش الوضع الإنساني الحرج في السودان، حيث يحتاج 30 مليون شخص إلى التغذية والمساعدة الغذائية، ونزوح 9 ملايين شخص.
وقال: "من الواضح أن الإمارات تظل واحدة من أكبر المانحين في السودان. لكننا نعاني من محدودية الوصول، وأعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية".
وأدان معاليه بشدة جميع الفظائع في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الادعاءات باستخدام الحرب الكيميائية ضد المواطنين السودانيين.
"أعتقد أنه يجب التحقيق في كل هذه الأمور بشكل دقيق، ويجب محاسبة الأشخاص على هذه الجرائم"
وأكد أن معالجة الأزمة الإنسانية يتطلب وقف إطلاق النار فورًا، قائلا: 'لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية أهمية التعامل مع هذه الأوضاع الإنسانية الخطيرة على الفور، في أسرع وقت ممكن'
على الصعيد السياسي، أوضح الدكتور قرقاش أن الإمارات تعتبر كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أطرافًا متحاربة في الحرب الأهلية، إلى جانب حوالي 30 ميليشيا أخرى متورطة في الصراع.
“هذه صورة معقدة للغاية”، أقر بذلك، بينما شدد على قلق الإمارات بشأن وحدة السودان.
وأشار إلى بيان الرباعية الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2025 من قبل الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات، باعتباره الإطار الرئيسي لحل الأزمة.
وقال: “أعتقد أن هذا البيان هو اليوم طريقنا إلى حل في السودان”.
يؤكد بيان الرباعية على ثلاثة عناصر حاسمة: وقف إطلاق نار إنساني لمدة ثلاثة أشهر، مفاوضات بين الأطراف المتحاربة، وانتقال إلى الحكم المدني لمدة تسعة أشهر.
تساءل قرقاش عن سبب معارضة أي طرف لوقف إطلاق النار الفوري نظرًا للظروف المأساوية، واصفًا الصراع بأنه “توازن الضعفاء” حيث لا يمكن لأي طرف أن ينتصر.
كما أشار إلى ثورة السودان في عام 2019، عندما أطاح الشعب بالحكم العسكري، قائلاً: “أعتقد أن آخر ما يفكرون فيه الآن هو إعادة خلق الديكتاتورية القديمة.”
على الرغم مما وصفه بمحاولات تصوير الإمارات “بصورة مختلفة” من خلال الحملات الإعلامية، كان الدكتور قرقاش واضحًا بشأن أهداف البلاد.
“نريد مفاوضات، نريد انتقالًا إلى الحكم المدني، والأهم من ذلك، نحتاج إلى وقف إطلاق النار”.
ودعا قرقاش المجتمع الدولي إلى حماية التوافق الذي تم التوصل إليه في بيان الرباعية، واصفًا إياه بأنه “نوع من الإنقاذ للسودان” وحث جميع الأطراف على “حماية هذا التوافق واعتباره الطريق إلى الأمام للسودان”.
ودعت الإمارات باستمرار إلى الوصول الإنساني وحل سياسي لإنهاء الصراع الذي خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.