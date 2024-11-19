الإمارات
موقع جديد لـ"المعرض الدولي للكتاب" بقرار من حاكم الشارقة
الموقع الجديد يقع على شارع الإمارات مقابل مسجد الشارقة من المقرر أن يصبح مقراً مخصصاً للحدث الأدبي السنوي الشهير
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص موقع جديد لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.
وقال مكتب الشارقة الإعلامي إن الموقع المخصص للحدث، الذي يقع على شارع الإمارات مقابل مسجد الشارقة، من المقرر أن يصبح مقراً مخصصاً للحدث الأدبي السنوي الشهير.
ويعد معرض الشارقة الدولي للكتاب أحد أكبر الفعاليات الأدبية في العالم، حيث يجذب الناشرين والمؤلفين والقراء من جميع أنحاء العالم.
ويستضيف مركز إكسبو الشارقة، أحد مراكز المعارض المتطورة في الإمارة، هذا الحدث منذ عدة سنوات، حيث يوفر مساحات ومرافق واسعة لاستيعاب برامج المعرض المتنوعة والعارضين والعدد الكبير من الزوار.
واختتمت الدورة الـ43 للمعرض يوم 17 نوفمبر.