موقع جديد لـ"المعرض الدولي للكتاب" بقرار من حاكم الشارقة

ويستضيف مركز إكسبو الشارقة، أحد مراكز المعارض المتطورة في الإمارة، هذا الحدث منذ عدة سنوات، حيث يوفر مساحات ومرافق واسعة لاستيعاب برامج المعرض المتنوعة والعارضين والعدد الكبير من الزوار.