موظفو "ويز إير"يعانون من الخروج المفاجئ ويبحثون عن وظائف

بالنظر إلى المستقبل، لا يزال مستقبل الموظفين الذين لا يستطيعون الحصول على وظائف جديدة غامضًا. قال الموظف: "قد يُجبر البعض على العودة إلى أوطانهم إذا لم يجدوا عملًا في أوروبا أو الإمارات العربية المتحدة أو دول قريبة. إنه واقع صعب يستعد له الكثير منا، لكننا نأمل ألا نصل إلى هذا الحد".