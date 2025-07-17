موظفو "ويز إير"يعانون من الخروج المفاجئ ويبحثون عن وظائف

بينما تستعد شركة ويز إير، شركة الطيران الاقتصادي فائق الانخفاض، لإغلاق عملياتها في أبوظبي اعتبارًا من سبتمبر 2025، يواجه بعض موظفيها مستقبلًا غامضًا. وقد أثار هذا الإعلان المفاجئ قلقهم وارتباكهم، حيث سعى الكثيرون منهم إلى توضيح خياراتهم من الإدارة.
لدى شركة ويز إير مئات الموظفين المرتبطين بعملياتها في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لأحد موظفيها الذي تحدث لصحيفة خليج تايمز . ويشمل ذلك الطيارين، وطاقم الضيافة، والمديرين، وغيرهم من الموظفين.
قال الموظف، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لسنا متأكدين من الوضع. لن يتأثر أي موظف يعمل مباشرةً في مطار أبوظبي بالإغلاق، ولكننا لا نعلم ما سيحدث بعد ذلك. كان القرار مفاجئًا، ويجري مناقشته في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الإدارة. كانت الرحلات ممتلئة لفترة طويلة، لذا كان هذا الخبر مفاجئًا لنا جميعًا".
في عام 2024، أعلنت شركة Wizz Air Abu Dhabi عن نمو سنوي بنسبة تزيد عن 20% في سعة المقاعد وعدد الركاب الذين تنقلهم.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة أنها ستعلق عملياتها في أبو ظبي وستخرج من المشروع المشترك، مشيرة إلى الوضع الجيوسياسي والتحديات التنظيمية والمنافسة الشديدة.
وذكرت بلومبرج يوم الأربعاء أن جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة Wizz Air أجرى مكالمة مع الموظفين وعرض عليهم فرصة الحصول على وظيفة أخرى عبر شبكة شركة الطيران الاقتصادي الأوروبية.
أكد الموظف الذي تحدثت إليه صحيفة "خليج تايمز" أن بعض الموظفين أُبلغوا بفرص محتملة للانتقال إلى قواعد أخرى للشركة في أوروبا. وأضاف: "عُرضت على بعضهم وظائف في دول مثل مالطا والمجر والمملكة المتحدة. لكن ليس بإمكان الجميع قبول هذه العروض".
بالنسبة لمن يفضلون البقاء في الإمارات العربية المتحدة، تبدو الخيارات أقل وضوحًا. وأضاف الموظف: "يبحث العديد من الموظفين الآن عن وظائف لدى شركات طيران أخرى تعمل هنا أو في الدول المجاورة. ولكن مع اشتداد المنافسة في سوق العمل، لا يوجد ما يضمن أن يجد الجميع وظيفة مناسبة".
شاركت موظفة أخرى في ويز إير الأثر الشخصي للخبر. وقالت: "لا نريد مغادرة الإمارات. لقد جعلنا هذا البلد وطنًا لنا، وهو أفضل مكان للعيش والعمل بالنسبة لنا. بدأ بعضنا بالفعل بالتقدم لوظائف في شركات طيران إماراتية أخرى، آملين في مواصلة مسيرتنا المهنية هنا".
وصفت صعوبة انتظار المزيد من التفاصيل. "لم تُقدّم لنا الإدارة خطة واضحة بعد. نتلقى معلومات متفرقة من مصادر مختلفة، لكن من الصعب تحديد ما نصدقه. حالة عدم اليقين تُرهقنا جميعًا."
أعرب العديد من الموظفين عن حزنهم إزاء هذا الإعلان المفاجئ. قال الموظف الأول: "لم يكن هناك أي إشعار أو تحذير مسبق. في أحد الأيام، كنا نُسيّر رحلاتنا كالمعتاد، وفي اليوم التالي، سمعنا أن قاعدة أبوظبي ستُغلق. إنه أمرٌ مُحزن لنا ولعائلاتنا وللعديد من مُقدّمي الخدمات الذين يعملون مع ويز إير هنا".
كانت شركة Wizz Air واحدة من شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تعمل انطلاقاً من أبو ظبي وساعدت في جعل السفر الدولي في متناول الآلاف من السكان.
قال الموظف: "من المحزن أن نرى شركة ويز إير تُغادر، فقد أتاحت للكثيرين فرصة السفر إلى أوروبا وخارجها بأسعار معقولة. نحن نُدرك مدى اعتماد مسافرينا علينا، ونشعر بالخسارة أيضًا".
بالنظر إلى المستقبل، لا يزال مستقبل الموظفين الذين لا يستطيعون الحصول على وظائف جديدة غامضًا. قال الموظف: "قد يُجبر البعض على العودة إلى أوطانهم إذا لم يجدوا عملًا في أوروبا أو الإمارات العربية المتحدة أو دول قريبة. إنه واقع صعب يستعد له الكثير منا، لكننا نأمل ألا نصل إلى هذا الحد".
لا يزال العديد من الموظفين متفائلين. قال أحد الموظفين: "نسعى جاهدين للبقاء إيجابيين ومواصلة البحث عن الفرص. لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة مكانًا رائعًا للعيش والعمل. ونرغب في مواصلة الانخراط في هذا المجتمع بكل الطرق الممكنة".
وفي الوقت الحالي، ينتظر الموظفون بفارغ الصبر التحديثات الرسمية من إدارة شركة الطيران ويأملون في الحصول على إجابات أكثر وضوحًا في الأسابيع المقبلة.