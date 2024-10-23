موظفو الإمارات يطالبون بخطط ادخار لتحسين أمنهم المالي

في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، يزداد عدد الموظفين في الإمارات العربية المتحدة الذين يطالبون بأن تشمل حزم مزاياهم الوظيفية خططاً للادخار والاستثمار.

ووفقاً لتقرير حديث، تزايدت الرغبة لدى العاملين في تلقي دعم مالي من أصحاب العمل، ليس فقط لتأمين مستقبلهم المالي، ولكن أيضاً لتحسين معرفتهم في مجال الثقافة المالية.