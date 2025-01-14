موظفو الإمارات يطالبون بتحسين البدلات لمواجهة ارتفاع الإيجارات وتكاليف النقل
يطالب الموظفون في الإمارات بزيادة بدلات السكن والنقل ومدارس الأطفال والمزايا من أصحاب العمل بسبب زيادة الإيجارات وإدخال بوابات رسوم الطرق الجديدة في دبي، بحسب مستشاري التوظيف.
وقال "مايانك باتيل"، نائب الرئيس الأول ورئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أديكو، إنه مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الإمارات العربية المتحدة، يطالب الموظفون بشكل متزايد بتحسين التعويضات والمزايا للمساعدة في إدارة نفقاتهم.
وقال "يطلب العديد من الموظفين زيادة بدلات السكن أو بدل النقل أو تعديل حزم رواتبهم لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية والنقل. ومن بين استراتيجيات جذب المواهب الرئيسية للمديرين التنفيذيين على مستوى كبار الموظفين، البدلات التعليمية أو امتيازات العافية ونمط الحياة".
وارتفعت الإيجارات على مدى السنوات الأربع الماضية مع تجاوز الطلب للعرض من حيث توفر الوحدات السكنية الجديدة مع تدفق المزيد من السكان، مما أدى إلى مضاعفة الإيجارات في بعض المناطق.
وعلى نحو مماثل، قامت شركة سالك بتثبيت بوابتين جديدتين للرسوم المرورية في نوفمبر، كما ستقدم أسعارًا متغيرة جديدة عبر بوابات الرسوم المرورية العشرة الخاصة بها بمعدلات ساعات الذروة تبلغ 6 دراهم وتعرفة صفرية من الساعة 1 صباحًا إلى الساعة 6 صباحًا.
ونظراً لهذه الاتجاهات، قال باتيل إن أصحاب العمل يمكنهم تقييم استراتيجيات التعويض الخاصة بهم وتقديم حلول مخصصة لتلبية توقعات الموظفين مع الحفاظ على الميزة التنافسية.
وقالت دينا توفيق، نائب الرئيس للنمو في "بيت.كوم"، إنهم لاحظوا طلبات من الموظفين للحصول على بدلات أعلى، وخاصة في المجالات التي تشهد زيادات مثل السكن والنقل والضروريات اليومية بشكل عام.
وفي مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز، قال توفيق: "في بعض الأحيان، يفضل الموظفون المزايا المرنة، سواء كانت مزايا الرسوم المدرسية أو بدلات السفر أو الإسكان بشكل عام. ثم يتعامل أصحاب العمل مع هذه الطلبات بمرونة وإبداع، وغالبًا ما يجدون أنفسهم في وضع أفضل بكثير من حيث جذب المواهب التي لديهم والاحتفاظ بها. وفي النهاية، تعالج الحزم التنافسية المخاوف الحقيقية التي تتعلق بتكاليف التنقل وتكاليف تعليم الأطفال . كل هذه الأمور تساعد في تحقيق الرضا الوظيفي بشكل عام".
ومن منظور تكاليف المعيشة، أضافت أن الرواتب تظل أولوية بالنسبة للعديد من المهنيين القادمين إلى الإمارات.
وأضافت "يجب النظر إلى احتياجات الموظفين بشكل أكثر شمولية. ومن بين العناصر التي يجب النظر إليها التأمين الصحي، وبدلات التطوير المهني، وترتيبات العمل المرنة ومبادرات العافية بدلاً من مجرد النظر إلى علامات القيمة الدولارية بشكل عام. تستثمر الشركات في تطوير المواهب وتقدم مسارات للنمو. وهذه هي الشركات التي ترغب في البقاء معها، خاصة عندما يتعلق الأمر ببيئة عالية التكلفة".