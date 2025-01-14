موظفو الإمارات يطالبون بتحسين البدلات لمواجهة ارتفاع الإيجارات وتكاليف النقل

وفي مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز، قال توفيق: "في بعض الأحيان، يفضل الموظفون المزايا المرنة، سواء كانت مزايا الرسوم المدرسية أو بدلات السفر أو الإسكان بشكل عام. ثم يتعامل أصحاب العمل مع هذه الطلبات بمرونة وإبداع، وغالبًا ما يجدون أنفسهم في وضع أفضل بكثير من حيث جذب المواهب التي لديهم والاحتفاظ بها. وفي النهاية، تعالج الحزم التنافسية المخاوف الحقيقية التي تتعلق بتكاليف التنقل وتكاليف تعليم الأطفال . كل هذه الأمور تساعد في تحقيق الرضا الوظيفي بشكل عام".