موظفون يهدرون 30 دقيقة في مواقف السيارات بدبي

"خلال الشهرين الماضيين، أصبحت حركة المرور حول هذه المنطقة سيئة للغاية. كانت تبدأ في حوالي الساعة 8.30 صباحًا، ولكن الآن هناك المزيد من السيارات تخرج في وقت مبكر من الساعة 5.30 صباحًا. من الساعة 8 صباحًا حتى 10.30 صباحًا، تكون كل الطرق الداخلية مزدحمة. يبدأ الازدحام المسائي حوالي الساعة 4 مساءً ويستمر حتى الساعة 8 مساءً"، قال إقبال. "في بعض الأيام، أمضيت أكثر من ساعة ونصف في حركة المرور فقط لتغطية مسافة 2-3 كيلومترات من موقف سيارات مركز دبي المالي العالمي إلى شارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي".