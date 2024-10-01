موظفون يهدرون 30 دقيقة في مواقف السيارات بدبي
شهدت حركة المرور حول المكاتب ومراكز الأعمال في دبي نمواً كبيراً مع اضطرار العديد من المقيمين في المنطقة إلى هدر أكثر من 30 دقيقة من الوقت الاحتياطي للوصول إلى وجهاتهم.
يواجه المظفون يومياً تأخيرات تصل إلى ساعات طويلة في العديد من المناطق التجارية بما في ذلك الخليج التجاري، ومركز دبي المالي العالمي، وديرة.
ويصف عويس أحمد، المهندس الذي يعمل في برج باي في مراسي درايف في الخليج التجاري، المحنة اليومية التي يمر بها عند مغادرة موقف السيارات الخاص بالمكاتب خلال ساعات الذروة. ويقول: "يستغرق الخروج من موقف السيارات أكثر من 30 دقيقة خلال ساعات الذروة. والطرق المؤدية إلى موقف السيارات تكتظ بالمركبات التي تتقدم واحدة تلو الأخرى".
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة خليج تايمز أن العديد من المجمعات السكنية تواجه ازدحاماً مرورياً بسبب وجود نقطة دخول وخروج واحدة فقط. ومع ذلك، يقول العاملون في المناطق التجارية إنهم يواجهون مشكلات مماثلة، على الرغم من وجود نقاط دخول وخروج متعددة.
وأضاف أحمد أن كابوس المرور لم ينته بعد بمجرد خروجه من موقف السيارات. وقال: "بمجرد أن تكون على طريق مراسي، تتنفس الصعداء، لكن هذا قصير الأمد. يستغرق الأمر أكثر من 25 دقيقة للوصول إلى طريق الخيل أو الطرق السريعة الأخرى، ثم 40 دقيقة أخرى للوصول أخيراً إلى منزلي في النهضة".
ويأمل السكان الذين يتنقلون بانتظام إلى هذه المناطق أن تساهم التحسينات الجديدة في البنية التحتية في تخفيف الازدحام المروري في المدينة.
وقال المهندس البالغ من العمر 35 عاماً: "الكثير منا الذين يتنقلون عبر هذه المناطق المزدحمة يوميًا يأملون في أن تؤدي الترقيات المستمرة للبنية التحتية والحلول المقترحة أخيراً إلى تحقيق بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها لقضايا المرور في المدينة".
ولاحظ "أرفاز إقبال"، وهو أحد العاملين في مجال الإعلام ويقيم في مركز دبي المالي العالمي، ارتفاعاً في الازدحام المروري في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى تحويل تنقلاته السلسة إلى صراع يومي.
"خلال الشهرين الماضيين، أصبحت حركة المرور حول هذه المنطقة سيئة للغاية. كانت تبدأ في حوالي الساعة 8.30 صباحًا، ولكن الآن هناك المزيد من السيارات تخرج في وقت مبكر من الساعة 5.30 صباحًا. من الساعة 8 صباحًا حتى 10.30 صباحًا، تكون كل الطرق الداخلية مزدحمة. يبدأ الازدحام المسائي حوالي الساعة 4 مساءً ويستمر حتى الساعة 8 مساءً"، قال إقبال. "في بعض الأيام، أمضيت أكثر من ساعة ونصف في حركة المرور فقط لتغطية مسافة 2-3 كيلومترات من موقف سيارات مركز دبي المالي العالمي إلى شارع الشيخ زايد باتجاه أبوظبي".
وأضاف أن الزحام المروري يصبح لا يطاق عندما تقام فعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الأمر الذي اضطره في كثير من الأحيان إلى استخدام المترو بدلاً من القيادة، وحتى عطلات نهاية الأسبوع أصبحت مزدحمة بسبب شعبية المطاعم في المنطقة.
"في كل رحلة، أحتاج إلى ترك وقت احتياطي يبلغ حوالي 20 دقيقة بسبب حركة المرور الآن."
الركاب عالقون في حركة المرور لساعات
ويجد محمد أبو سعيد، وهو أردني مقيم في الشارقة، نفسه عالقاً في حركة المرور لمدة تتراوح بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات يومياً. ويعمل في شركة هدايا تقع في شارع الأمل في منطقة الخليج التجاري. ويقول أبو سعيد: "يستغرق الوصول إلى شارع الشيخ زايد أو شارع الخيل من مكتبي نحو 40 دقيقة فقط، وهو ما يستغرق خمس دقائق فقط دون ازدحام مروري".
ورغم أن أبو سعيد يتمتع بساعات عمل مرنة في الصباح، مما يسمح له بتجنب الزحام في ذلك الوقت، إلا أن الزحام في المساء أمر لا مفر منه. وقال: "هناك مئات المكاتب في أبراج مختلفة في الشارع، ويخرج الجميع في وقت واحد في المساء. وهذا هو السبب الرئيسي وراء الازدحام".
وأضاف: "أطلب في كثير من الأحيان المرونة من رئيسي في العمل من المكتب ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، لكن هذا يظل حلماً بعيداً. نأمل أن تعالج السلطات هذه المشكلة وتنفذ استراتيجيات لتخفيف الازدحام قريبًا"، مع أمله في أن تحدث مشاريع البنية التحتية الجديدة على طريق الخيل فرقًا في تدفق المرور.
ازدحام مروري في الشوارع الضيقة
ولا يقتصر كابوس المرور على الخليج التجاري أو مركز دبي المالي العالمي. فقد ذكر "عابد عليزاي"، تاجر قطع غيار السيارات المقيم في أبو هيل، موقفًا مشابهًا لتنقلاته اليومية إلى شارع بني ياس في ديرة. وقال: "الوضع بعد الساعة التاسعة صباحًا في ديرة أسوأ".
وقال عليزاي "شارع بني ياس وخور ديرة والراس ونايف ومناطق أخرى مغلقة، ويستغرق الأمر مني 30 دقيقة فقط للوصول إلى منطقة السوق".
وأضاف عليزاي أنه يوقف سيارته أحياناً بالقرب من الخور ويمشي مسافة كيلومترين آخرين إلى مكان عمله لتجنب الزحام المروري. وأضاف: "انتهى الصيف تقريباً الآن، لذا يمكنني القيام بذلك كثيراً لتجنب الزحام المروري".