موظفون أساسيون يعملون خلال عطلة العيد الوطني

في الأسبوع الماضي، أُعلن أن موظفي القطاعين الخاص والعام سيحصلون على إجازة يومي الاثنين 2 ديسمبر والثلاثاء 3 ديسمبر، للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُطلق عليه الآن عيد الاتحاد اعتبارًا من هذا العام. وقد منح هذا العديد من الأشخاص عطلة نهاية أسبوع طويلة لمدة أربعة أيام. ومع ذلك، سيستمتع موظفو القطاع العام في الشارقة بإجازة أطول، مع عطلة نهاية أسبوع مدتها خمسة أيام، حيث أن عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في الإمارة هي من الجمعة إلى الأحد.