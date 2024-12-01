موظفون أساسيون يعملون خلال عطلة العيد الوطني
في حين يستمتع العديد من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة بالإجازة خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني، هناك مجموعة مخصصة من الأشخاص الذين يواصلون العمل خلف الكواليس، لضمان استمرار سير الأمور في البلاد بسلاسة.
من المتخصصين في المجال الطبي إلى وكلاء العقارات وسائقي التوصيل، سيعمل العديد من هؤلاء "الموظفين الأساسيين" طوال العطلة، ولكنهم سيظلون يبذلون الجهود للبقاء على اتصال بأسرهم.
وقال الدكتور نضال شاويش، استشاري طب الطوارئ ورئيس قسم مدينة برجيل الطبية، إنه سيتولى رعاية مرضاه خلال العطلة التي تستمر أربعة أيام. وأضاف: "نشهد زيادة كبيرة في أعداد المرضى خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في غرفة الطوارئ، حيث تتنوع الاحتياجات من الإصابات البسيطة والأمراض الموسمية إلى الإصابات الخطيرة. وفي الواقع، خلال العطلات، نشهد زيادة بنسبة 20 إلى 30 في المائة في أعداد المرضى في غرفة الطوارئ".
وأضاف الدكتور نضال أنه على الرغم من أن أسرته تفتقده في هذه الأوقات، إلا أنها تفهم جدول عمله وتفخر بالعمل الذي يقوم به. وقال: "لدي التزام برعاية الأشخاص المحتاجين حتى خلال العطلات، وحتى عندما أكون في العمل، أحاول البقاء على اتصال معهم طوال اليوم من خلال إرسال رسالة سريعة إليهم أو الاتصال بهم كلما أمكنني حتى يعرفوا أنني أفكر فيهم".
'قضاء الوقت في المنزل'
بالنسبة لآخرين مثل تبسم أ.، وهي وكيلة عقارات وأم جديدة، فإن عطلة عيد الاتحاد تجلب جدول أعمال مزدحم، حيث تتزايد استفسارات العملاء خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة. بعد عودتها مؤخرًا من إجازة الأمومة، تعمل تبسم خلال العطلة، حيث تعرض العقارات على المشترين المحتملين. وقالت: "ترتفع الاستفسارات عن العقارات المدرجة لدينا بشكل كبير خلال فترات العطلات لأن الناس يكونون أحرارًا خلال ذلك الوقت".
"هذا العام، منذ أن عدت للتو من إجازتي، لم يكن لدي الكثير من العقارات المدرجة، لكن العقارات هي عمل يتطلب بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. هناك ثلاثة مشترين من الخارج كنت أتحدث معهم لفترة طويلة. لقد جاءوا إلى دبي خلال العطلة، لذا سألتقي بهم وأعرض عليهم بعض العقارات."
وبسبب جدول أعمالها المزدحم وبسبب مولودها الجديد، ستقضي تبسوم وعائلتها بعض الوقت في الداخل. وقالت: "ابني يبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط ولا أريد أن آخذه إلى الخارج لأن الطقس يتغير. لذا، كعائلة، لا نخطط للقيام بأي شيء في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. بين المشاهدات، نقضي أكبر قدر ممكن من الوقت في المنزل".
"زيادة كبيرة في الطلبات"
وفي الوقت نفسه، كان العديد من الموظفين في سوق الجمعة في الذيد يتجولون في المحلات التجارية لبيع مختلف السلع للعملاء المسافرين. وقال الوافد الأفغاني أسد الله، الذي يعمل بائعًا في متجر للسجاد، إن عطلة عيد الاتحاد كانت واحدة من أكثر الأوقات ازدحامًا بالنسبة لهم. وقال: "خلال العطلة الطويلة، لدينا الكثير من العملاء؛ معظمهم يذهبون في رحلات طويلة بالسيارة". "يتوقفون هنا ويشترون الأشياء. لذلك لدينا تدفق مستمر من الناس من الساعة 10 صباحًا حتى نغلق في حوالي الساعة 10.30 مساءً".
وقال محمد أسلم، سائق التوصيل الهندي، إنه أمضى صباح يوم الأحد مزدحمًا للغاية. وأضاف: "لدينا خيار اختيار توقيتاتنا واخترت العمل خلال الاستراحة الطويلة لأن هناك زيادة كبيرة في الطلبات خلال هذا الوقت. نتلقى الكثير من الطلبات للحفلات لأن الناس يميلون إلى التجمعات. وعادة ما تمنحنا الطلبات للحفلات إكراميات جيدة. لذا سأعمل طوال فترة الاستراحة التي تستمر أربعة أيام".
العيد الوطني الثالث والخمسون
في الأسبوع الماضي، أُعلن أن موظفي القطاعين الخاص والعام سيحصلون على إجازة يومي الاثنين 2 ديسمبر والثلاثاء 3 ديسمبر، للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُطلق عليه الآن عيد الاتحاد اعتبارًا من هذا العام. وقد منح هذا العديد من الأشخاص عطلة نهاية أسبوع طويلة لمدة أربعة أيام. ومع ذلك، سيستمتع موظفو القطاع العام في الشارقة بإجازة أطول، مع عطلة نهاية أسبوع مدتها خمسة أيام، حيث أن عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في الإمارة هي من الجمعة إلى الأحد.
إن سياسة العطلات الموحدة المطبقة في الدولة للعاملين في القطاعين العام والخاص تضمن حصول جميع الموظفين على عدد متساوٍ من فترات الراحة طوال العام.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر من كل عام احتفالاً بتوحيد الإمارات في عام 1971. وتحتفل الدولة هذا العام بالذكرى الـ53 لتأسيسها.
وستقام احتفالات عيد الاتحاد الرسمية - التي يحضرها عادة حكام وقادة الدولة - وسط "المناظر الطبيعية الخلابة" في العين.
يحتفل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة والمغتربون كل عام باليوم الوطني بحماس. وتنفق بعض العائلات أكثر من 6000 درهم للاحتفال بهذه المناسبة مع الأقارب والأصدقاء. وقال أحد الإماراتيين لصحيفة الخليج تايمز: "الأمر أشبه بالتحضير لحفل زفاف".
كما يزين العديد من الأشخاص سياراتهم بألوان الإمارات العربية المتحدة. وفي العام الماضي، أصدرت السلطات في الإمارات العربية المتحدة إرشادات لجميع المحتفلين. بدءًا من الحفاظ على النظام على الطرق إلى تجنب أي اضطرابات في الأماكن العامة، تم إصدار دليل حول "المحظورات" التي يجب اتباعها خلال العطلة.