"موشنجيت دبي"تحتضن شجرة عيد الميلاد بـ 150 ألف درهم
تستقبل دبي موسم الأعياد ببهجة، حيث تزين أشجار عيد الميلاد المبهرة المدينة. ومن أبرز الأحداث التي تقام في دبي شجرة عيد الميلاد الضخمة في "موشنجيت دبي" في "دبي باركس آند ريزورتس"، والتي تكلفت 150 ألف درهم، وقطعة مركزية ساحرة أخرى في مدينة الشتاء في إكسبو سيتي، وكلاهما يعد الزوار بتجارب لا تُنسى.
وقال أحمد علي، مدير أول للرياضة والترفيه في دبي باركس آند ريزورتس، إن شجرة عيد الميلاد صُممت لتعكس موضوع المنتزه المستوحى من هوليوود. وأضاف علي: "تعتبر الشجرة بمثابة فرصة مركزية لالتقاط الصور، حيث تم وضعها بشكل استراتيجي لتأطير قوس موشنجيت الشهير، مما يخلق خلفية مثالية للصور للزوار".
وتجذب الشجرة المزينة بأضواء LED المبهرة والزخارف العاكسة والأكاليل المصنوعة حسب الطلب بألوان احتفالية الانتباه ليلاً ونهارًا. وكانت عملية التركيب، التي اكتملت في غضون 24 ساعة فقط، إنجازًا رائعًا من حيث التنسيق. وأشار علي إلى أن "الانتقال من زينة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإعداد الاحتفالي تم تنفيذه بين عشية وضحاها لتقليل الاضطراب".
وبدأت الاستعدادات لتركيب الشجرة قبل أسبوعين لضمان التنفيذ السلس. وعمل فريق متخصص يضم أكثر من 30 محترفًا، بما في ذلك المهندسون والمصممون والكهربائيون، بلا كلل لتركيب الشجرة في غضون 8 إلى 12 ساعة فقط، باستخدام مواد مقاومة للعوامل الجوية وقواعد معززة تم اختبارها من حيث المتانة والسلامة.
سحر الشتاء في إكسبو سيتي دبي
ومن المعالم السياحية الأخرى التي تحولت إلى أرض عجائب سحرية مدينة الشتاء في إكسبو سيتي دبي، حيث تشكل شجرة عيد الميلاد قلب الاحتفالات. وشرحت داليا قطان، المديرة الإبداعية للترفيه والتجارب في إكسبو سيتي دبي، مصدر الإلهام وراء مفهوم هذا العام.
وأوضحت قطان أن تجهيز شجرة إكسبو سيتي كان عملية دقيقة استغرقت ثلاثة أيام كاملة من العمل المتواصل. وأضاف: "بدأت العملية بتجميع الهيكل والفروع، ثم الزخرفة التفصيلية ووضع نجمة ضخمة في قمتها". وشارك في تجهيز المدينة الشتوية فريق من نحو 45 متخصصاً، بما في ذلك فنيو العرض في قبة الوصل، حيث بدأت الاستعدادات في وقت مبكر من شهر مارس/آذار.
تُعد الشجرة بمثابة محور للعديد من الأنشطة، وتستضيف جلسات لقاء سانتا، مما يخلق ذكريات لا تُنسى للعائلات. وتتحول الشجرة، المحاطة بمحتوى العرض المذهل في ساحة الوصل، إلى واحدة من أكثر مناطق الجذب الساحرة في عيد الميلاد في دبي.
وقالت: "يتركز موضوعنا حول القطب الشمالي ومنزل سانتا، ونقسم القبة إلى مصنع ألعاب سانتا للأطفال وسوق بيع بالتجزئة مستوحى من القطب الشمالي للتسوق الاحتفالي".
تساقط الثلوج في الصحراء
وتقول قطان إن إحدى أكثر الميزات شعبية في وينتر سيتي هي تجربة تساقط الثلوج الاصطناعية، التي تم إنشاؤها باستخدام آلات الثلج الصديقة للبيئة من شركة ديزرت سنو. وأضافت: "بفضل التزامهم بالتعويض عن انبعاثات الكربون، تظل هذه التجربة سحرية ومستدامة".
بالإضافة إلى الشجرة المذهلة، تضم وينتر سيتي 30 شاحنة طعام وعربة تقدم مجموعة واسعة من المأكولات الاحتفالية والمأكولات العالمية. تتوفر قوائم موسمية خاصة في مطاعم مختارة داخل إكسبو سيتي، وكل يوم سبت في ديسمبر يتميز بحدث برانش سيتي الاحتفالي، بما في ذلك برانش خاص للغاية في 25 ديسمبر.