"موشنجيت دبي"تحتضن شجرة عيد الميلاد بـ 150 ألف درهم

وتجذب الشجرة المزينة بأضواء LED المبهرة والزخارف العاكسة والأكاليل المصنوعة حسب الطلب بألوان احتفالية الانتباه ليلاً ونهارًا. وكانت عملية التركيب، التي اكتملت في غضون 24 ساعة فقط، إنجازًا رائعًا من حيث التنسيق. وأشار علي إلى أن "الانتقال من زينة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإعداد الاحتفالي تم تنفيذه بين عشية وضحاها لتقليل الاضطراب".