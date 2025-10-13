موسم "سفاري دبي" السابع ينطلق.. مغامرةً مشوّقة بين النمور والفهود ودهشة البرية

سواء كنت ترغب في قضاء يومك بإطعام الأفيال وحيوانات وحيد القرن، أو تفضل الجلوس في حافلة تواجه فيها وجهاً لوجه الفهود والأسود، فهناك عدة أسباب مشوقة لزيارة حديقة دبي سفاري.

وقبيل افتتاحها الرسمي في 14 أكتوبر، قدمت وجهة الحياة البرية والمحافظة على البيئة لمحة لما ينتظر الزوار في موسمها السابع، الذي سيقام تحت شعار "الحياة البرية تحكم".

افتتحت الحديقة للمرة الأولى في عام 2018، ونمت منذ ذلك الحين لتضم أكثر من 3000 حيوان من 300 نوع مختلف. وكما في الأعوام السابقة، ستضم الحديقة هذا العام ست مناطق رئيسية يمكن للزوار استكشافها سيراً على الأقدام أو عبر القطار المكوكي، وهي: الوادي، القرية الإفريقية، قرية المستكشف، السفاري الصحراوي العربي، القرية الآسيوية، ومزرعة الأطفال.

حديقة الحيوانات الأليفة

تُعد حديقة الحيوانات الأليفة المكان الذي يمكن للزوار، خاصة الأطفال، الاقتراب فيه من بعض الحيوانات. ففي حظيرة الماعز القزم، تُقدَّم أغصان صغيرة من الأوراق لمن يرغب في إطعام الحيوانات الودودة. وتسرع الماعز بالتجمع حول الشخص الذي يحمل الأوراق، فبعضها متحمس للحصول على أكبر قدر ممكن من الطعام، فيما يفضل البعض الآخر البقاء بعيدًا بخجل.