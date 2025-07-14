موسم الخريف في عُمان: الإمارات تصدر تحذيراً لمواطنيها المسافرين إلى صلالة

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عُمان، سيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم على المناطق الساحلية من محافظة ظفار مع احتمال هطول رذاذ وأمطار متفرقة. أما بقية مناطق السلطنة، فسيكون الطقس صافيًا، مع احتمال تشكل السحب وأمطار متفرقة، وربما عواصف رعدية، على أجزاء من جبال الحجر.