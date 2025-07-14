موسم الخريف في عُمان: الإمارات تصدر تحذيراً لمواطنيها المسافرين إلى صلالة

أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في مسقط تحذيراً أمنياً لمواطنيها المتواجدين في سلطنة عمان، حذرت فيه من احتمال تشكل سحب منخفضة أو ضباب على الطرق المؤدية إلى صلالة.
نحثّ المسافرين على توخي الحذر، واتباع إرشادات السلامة المحلية، ومتابعة آخر المستجدات بشأن الأحوال الجوية. وفي حالات الطوارئ، يُرجى من المواطنين التواصل مع السفارة على الرقم 0097180024 أو 0097180044444.
يُنصح بشدة بالتسجيل في خدمة "تواجدي" للحصول على المساعدة في الوقت المناسب. كما أكدت البعثة على أهمية اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية.
يأتي هذا التحذير عقب حادث تصادم متعدد المركبات وقع يوم الجمعة في محافظة ظفار، وأسفر عن وفاة عُمانيين اثنين وثلاثة إماراتيين. ومن بين المصابين الأحد عشر، تسعة إماراتيين، خمسة منهم أطفال.
مع تحول محافظة ظفار العمانية إلى جنة خضراء يانعة بفضل أمطار الخريف، يستعد آلاف المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لرحلات برية إلى صلالة. من المهم الانتباه لأحوال الطقس عند التخطيط للرحلة. توخَّ الحذر على الطرق الجبلية قرب وادي دوخة بعد ثرميت؛ فالطريق متعرج عبر منعطفات حادة ومنحدرات شديدة وتلال مغطاة بالضباب.
توقعات الطقس لليوم
وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية في سلطنة عُمان، سيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم على المناطق الساحلية من محافظة ظفار مع احتمال هطول رذاذ وأمطار متفرقة. أما بقية مناطق السلطنة، فسيكون الطقس صافيًا، مع احتمال تشكل السحب وأمطار متفرقة، وربما عواصف رعدية، على أجزاء من جبال الحجر.