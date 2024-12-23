موسكو ولندن تتصدران وجهات سكان الإمارات خلال الأعياد

لندن تظل من الوجهات المفضلة لسكان الإمارات على مدار العام، وتظهر دائماً في قائمة أكثر الوجهات بحثاً في نهاية العام من الإمارات. موسم الأعياد في لندن يعني الكثير من الأنشطة، بما في ذلك أسواق عيد الميلاد و التزلج على الجليد و العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية.