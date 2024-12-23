موسكو ولندن تتصدران وجهات سكان الإمارات خلال الأعياد
برزت موسكو ولندن كأكثر الوجهات السياحية الأوروبية شعبية بالنسبة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة خلال موسم الأعياد الجاري.
ويستمتع المقيمون في الدولة بعطلات نهاية أسبوع طويلة في شهر ديسمبر، بدءاً من اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يقوم بعض المقيمين بدمج عطلة رأس السنة الجديدة مع عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بإجازة قصيرة في نهاية هذا الشهر.
وأسهمت الروابط الجوية بين الإمارات وأوروبا، بالاضافة الى سهولة الحصول على التأشيرات، جعل الوجهات الأوروبية الخيار الأول للزوار من الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أن أسعار تذاكر الطيران تبلغ ذروتها خلال هذا الموسم الاحتفالي.
وبحسب البيانات الصادرة عن موقع السفر الإلكتروني "ويجو"، جاءت موسكو في مقدمة وجهات السفر الأوروبية الاكثر بحثاً من الإمارات خلال موسم الأعياد، نظراً لما تتمتع به المدينة من مهرجانات مميزة.
تقام العديد من الفعاليات الشعبية مثل رحلة عيد الميلاد، والتي تتضمن عروضاً وحفلات موسيقية وورش عمل ممتعة، في أماكن مختلفة من المدينة. كما تقام العديد من أسواق عيد الميلاد في الساحة الحمراء حيث يمكن للسياح شراء الهدايا والتذكارات.
لندن تظل من الوجهات المفضلة لسكان الإمارات على مدار العام، وتظهر دائماً في قائمة أكثر الوجهات بحثاً في نهاية العام من الإمارات. موسم الأعياد في لندن يعني الكثير من الأنشطة، بما في ذلك أسواق عيد الميلاد و التزلج على الجليد و العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية.
في الآونة الأخيرة، أدرجت شركة "دناتا" للسفر تايلاند وجزر المالديف والمملكة المتحدة وسريلانكا وتركيا كوجهات رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب موقع "ويجو"، تجذب "باكو"، التي حلت في المركز الثالث، حيث تجذب زوار الإمارات بمجموعة متنوعة من الأكشاك، كما توفر الكتب والحرف اليدوية والأطعمة اللذيذة وعروض الألعاب النارية والموسيقى الحية في المطاعم والفنادق التي تستضيف حفلات عشاء خاصة.
وتعد مدينة تبليسي" في جورجيا وجهة شهيرة أخرى بين المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن بين المدن الأوروبية الأخرى، احتلت "براغ" المرتبة الخامسة في البحث من قبل المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين يرغبون في استكشاف ساحة البلدة القديمة، وساحة "وينسيسلاس" والاستمتاع بأسواق اعياد الميلاد الساحرة والهندسة المعمارية القوطية والطعام التشيكي التقليدي. ومن الأنشطة الشعبية الأخرى التزلج على الجليد في حديقة "ليتنا"، ورحلات بحرية على نهر "فلتافا"، والألعاب النارية خلال ليلة رأس السنة الجديدة من تلة "بترين" أو جسر "تشارلز".
وتعد فيينا وباريس ويريفان وميلانو وسراييفو وميونيخ من المدن الأوروبية الأخرى التي تصدرت قائمة المسافرين من الإمارات هذا الموسم.