موزعات مياه من الهواء لعمال التوصيل بدبي
ستحصل المناطق المتبقية من استراحات عمال التوصيل في دبي على أجهزة توزيع المياه التي تم إنتاجها عن طريق الهواء والتي يمكنها توليد حوالي 100 لتر من مياه الشرب يومياً.
وفي مبادرة جديدة من هيئة الطرق والمواصلات (RTA) ومجموعة ماجد الفطيم (MAF)، ستحصل بقية استراحات عمال التوصيل على أجهزة توزيع المياه التي تم إنتاجها عن طريق الهواء للمرحلة الأولى من هذا المشروع.
وتبلغ درجة حرارة الموزعات 30 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 65%، وتعتمد على تكنولوجيا تستخدم الرطوبة الجوية لإنتاج مياه الشرب.
وتأتي هذه المبادرة إضافة إلى برنامج هيئة الطرق والمواصلات لإنشاء 40 منطقة استراحة مكيفة لعمال التوصيل. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة بين الطرفين، من المتوقع أن يتم تعزيز سلامة قطاع التوصيل سريع النمو. ويهدف هذا أيضاً إلى تحسين رفاهية سائقي التوصيل.
وقد تم بالفعل الانتهاء من إنشاء العديد من مناطق الاستراحة، ومن المقرر إنشاء المناطق المتبقية على ثلاث مراحل.
وقال عبد الله يوسف العلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الترخيص التي وقعت الاتفاقية لهيئة الطرق والمواصلات: "لا يوفر هذا الحل المستدام مياه الشرب الآمنة لسائقي دراجات التوصيل فحسب، بل يساعد أيضاً في تقليل البصمة البيئية".
تعد مساهمة ماجد الفطيم في توفير مياه الشرب الآمنة أمراً بالغ الأهمية لصحة ورفاهية سائقي التوصيل الذين يعملون لساعات طويلة في الهواء الطلق.