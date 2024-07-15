موزعات مياه من الهواء لعمال التوصيل بدبي

وفي مبادرة جديدة من هيئة الطرق والمواصلات (RTA) ومجموعة ماجد الفطيم (MAF)، ستحصل بقية استراحات عمال التوصيل على أجهزة توزيع المياه التي تم إنتاجها عن طريق الهواء للمرحلة الأولى من هذا المشروع.

وتبلغ درجة حرارة الموزعات 30 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 65%، وتعتمد على تكنولوجيا تستخدم الرطوبة الجوية لإنتاج مياه الشرب.

وتأتي هذه المبادرة إضافة إلى برنامج هيئة الطرق والمواصلات لإنشاء 40 منطقة استراحة مكيفة لعمال التوصيل. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة بين الطرفين، من المتوقع أن يتم تعزيز سلامة قطاع التوصيل سريع النمو. ويهدف هذا أيضاً إلى تحسين رفاهية سائقي التوصيل.