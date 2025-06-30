موزة ومهند ومهرة: نجوم التفوق الإماراتي يحصدون إشادة محمد بن راشد

اختار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ثلاثة من الطلاب المتميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة – موزة، مهند، ومهرة – ليخصهم بتهنئة شخصية عبر تغريدة تقديراً لتفوقهم كأفضل أداء في الثانوية العامة على مستوى الدولة. وكتب سموه: "إنهم يستحقون أن نذكر أسمائهم... لأننا فخورون بهم".

وبعد الإعلان عن نتائجهم المبهرة، عبّر الطلاب الثلاثة عن امتنانهم العميق لقيادة دولة الإمارات، وشاركوا تطلعاتهم المستقبلية مع استعدادهم للانطلاق في مرحلة جديدة من رحلتهم الأكاديمية.

موزة سيف عبدالله محمد المحرزي، هدافة فئة النخبة، أكدت أن الاستمرارية في الدراسة هي سر النجاح، ونصحت زملاءها بوضع جدول منظم منذ بداية العام الدراسي، والمراجعة المستمرة للمواد بعد المدرسة، وتجنب تأجيل الواجبات أو الدراسة حتى اللحظة الأخيرة. وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام المحلية، أعربت موزة، خريجة مدرسة الظاهرة في دبي-حتا، عن سعادتها بتلقي رسائل التقدير، خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأكدت أن دعم أسرتها كان عاملاً محورياً في تفوقها، مشيدة بدور الوالدين في غرس الثقة والمتابعة والدعم العاطفي خلال فترات التحدي. وأشارت إلى أن هذه الثقة والدعم كانا من الأسباب الأساسية وراء الإنجاز الذي حققته. وذكرت موزة أنها تخطط لدراسة الذكاء الاصطناعي، إيماناً منها بأن هذا المجال لم يعد خياراً تقنياً بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مضيفة: "كجيل شاب، يجب أن نكون جزءاً من هذه الثورة العلمية، لا مجرد متفرجين".