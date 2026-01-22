موجة برد تضرب البلاد و0.2 درجة مئوية في جبل جيس كأدنى حرارة مسجلة

سجلت دولة الإمارات أدنى درجة حرارة بلغت 0.2 درجة مئوية يوم الخميس 22 يناير في جبل جيس في وقت مبكر من صباح اليوم. وتشهد الدولة انخفاضاً في درجات الحرارة تزامناً مع أبرد أيام الشتاء في هذا الموسم. وكان المركز الوطني للأرصاد قد أكد في وقت سابق أن موجة باردة ستؤثر على الدولة خلال النصف الثاني من شهر يناير.