موجة برد تضرب البلاد و0.2 درجة مئوية في جبل جيس كأدنى حرارة مسجلة

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة 23 يناير صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، في الوقت الذي تشهد فيه الدولة فترة من البرودة.
وكشف المركز الوطني للأرصاد عن زيادة في الرطوبة ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية.
ومن المتوقع هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.
سجلت دولة الإمارات أدنى درجة حرارة بلغت 0.2 درجة مئوية يوم الخميس 22 يناير في جبل جيس في وقت مبكر من صباح اليوم. وتشهد الدولة انخفاضاً في درجات الحرارة تزامناً مع أبرد أيام الشتاء في هذا الموسم. وكان المركز الوطني للأرصاد قد أكد في وقت سابق أن موجة باردة ستؤثر على الدولة خلال النصف الثاني من شهر يناير.
يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 8 درجات مئوية في مناطق مثل جبل جيس، بينما تصل إلى أقصاها عند 25 درجة مئوية في أجزاء من أبوظبي.
وفي الوقت نفسه، في دبي وأبوظبي والشارقة، ستنخفض درجات الحرارة لتصل الصغرى إلى 13 درجة مئوية في كل إمارة، بينما تبلغ العظمى 21 و22 و22 درجة مئوية على التوالي.