موجة أمطار غزيرة تضرب أبوظبي ودبي الليلة

من المتوقع أن تشهد الإمارات بعد منتصف الليل يوم الخميس موجة أولى رئيسية من الطقس غير المستقر تؤثر على أبوظبي ودبي، مع هطول أمطار قد تكون غزيرة أحياناً. وفقاً لخبير أرصاد جوية كبير في المركز الوطني للأرصاد، ستتكشف هذه النظام على مراحل عدة خلال اليومين القادمين، مع فترات من الأمطار والرياح العاتية والبرقبة المحتملة مع مرور نظام جوي رئيسي عبر المنطقة.

"ستبدأ الموجة الرئيسية الأولى من الطقس غير المستقر في التأثير على أبوظبي ودبي بعد منتصف الليل، مع هطول أمطار بكثافات متفاوتة قد تكون غزيرة أحياناً"، قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية الكبير في المركز الوطني للأرصاد.

وأشار إلى أن البلاد حالياً في حالة من عدم الاستقرار الجوي، وهي حالة تسمح بتشكل السحب المطرية وتكثيفها وإنتاج الأمطار في أي وقت من النهار أو الليل.

"عندما نقول طقس غير مستقر، فهذا يعني أن خلايا السحب يمكن أن تتطور وتتغير في أي وقت، بدءاً من اليوم ومستمرة حتى غداً"، شرح.

وفقاً لحبيب، النظام الذي يدفع الظروف الحالية ناتج عن تفاعل نظام منخفض في الطبقات العليا مع نظام منخفض سطحي، إلى جانب مستويات رطوبة عالية جداً تدفق من البحر العربي والبحر الأحمر.

"هذا الجمع يوفر بيئة قوية لتشكل السحب وهطول الأمطار، ليس فقط فوق الإمارات بل عبر المنطقة الأوسع"، قال، مشيراً إلى الأمطار الغزيرة التي شوهدت بالفعل في أجزاء من المملكة العربية السعودية ودول الخليج المجاورة.

تم تسجيل أمطار متفرقة بالفعل في عدة مناطق، خاصة في الشمال والشرق من البلاد. "في وقت هذه المقابلة، نرى أمطاراً غزيرة ممزوجة بالبرقبة في أجزاء من رأس الخيمة وفجيرة"، قال حبيب. "كما توجد سحب مطرية كثيفة فوق الجزر البحرية والمياه المقابلة لأم القيوين وبعض أجزاء دبي."

وأوضح أن هذه أنظمة السحب تتحرك تدريجياً شرقاً، أمام الموجة الجوية الرئيسية المتوقعة لاحقاً الليلة.

"ستبدأ الموجة الرئيسية المرتبطة بهذا النظام أولاً في المناطق الغربية"، قال حبيب. "من المتوقع أن تبدأ بين الساعة 5 مساءً والسابعة مساءً في بعض المناطق الخارجية، قبل أن تمتد عبر البلاد خلال الليل."

بحلول منتصف الليل تقريباً، من المتوقع أن يصل النظام إلى أبوظبي. "من منتصف الليل فصاعداً، ستتأثر أبوظبي بهطول أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً"، قال. "من المحتمل أن تستمر هذه المرحلة حتى صباح الجمعة مبكراً."

خلال الفترة نفسها، من المتوقع أن يمتد النظام الجوي نحو دبي والساحل الشمالي. "ستتأثر دبي أيضاً بعد منتصف الليل، إلى جانب الشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة"، قال حبيب. "من المتوقع أن تشهد جميع المناطق الساحلية الشمالية هطول أمطار بكثافات متفاوتة."

من المحتمل حدوث عواصف رعدية في المناطق التي تشهد أمطاراً أشد. "في الخلايا السحابية الأقوى، نتوقع رعد وبرق وإمكانية البرقبة، خاصة في مناطق الأمطار الغزيرة"، أضاف.

كما حذر حبيب من رياح قوية ونشطة مرتبطة بتشكلات السحب الحرارية. "قد تقلل هذه الرياح من الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المفتوحة والمعرضة"، قال. "كما يمكن أن تثير الغبار وقد تؤدي إلى تحرك الأجسام غير المثبتة أو الهياكل الضعيفة."

كما توجد مخاطر تراكم المياه في المناطق المنخفضة. "مع الأمطار الغزيرة، قد نشهد تجمعات مائية وجرياناً في الوديان في بعض المواقع"، قال.

من المتوقع أن يغادر النظام الرئيسي البلاد تدريجياً بحلول منتصف النهار يوم الجمعة تقريباً. "بعد الساعة 12 ظهراً، نتوقع تحسناً نسبياً عبر معظم المناطق"، قال حبيب، مؤكداً أن التوقيتات تقريبية بسبب طبيعة الأنظمة الجوية.

ومع ذلك، ستبقى الظروف غير مستقرة في اليوم التالي. "لاحقاً يوم الجمعة، من المتوقع إعادة توليد بعض السحب، خاصة فوق رأس الخيمة، مع إمكانية امتدادها إلى أجزاء من الشارقة ومناطق شمال دبي"، قال. "هذه المرحلة الثانية لن تكون بنفس القوة، لكن الأمطار قد تتراوح من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً في نقاط معزولة."

عند سؤاله عن كميات الأمطار، قال حبيب إن الأرقام الدقيقة صعبة التحديد. "في هذه المرحلة، لا يمكنني تقديم كميات دقيقة، لكننا نتوقع أمطاراً كبيرة في بعض المناطق"، قال.

وأضاف أن الوضع يُعتبر طبيعياً موسمياً. "هذه حالة طقس غير مستقر نمطية لهذا الوقت من السنة"، قال.

تم نصح السكان باتباع التحديثات الجوية الرسمية واتخاذ الاحتياطات، خاصة خلال ساعات الليل عندما تكون التأثيرات الأقوى متوقعة.